Weinheim. (mk) Die Freudenberg-Geschäftsgruppe Filtration Technologies hat eine weitere Übernahme in den USA abgeschlossen. Die Weinheimer gaben am Donnerstag den Kauf der RPS Products bekannt, ein Hersteller von Luftfiltern für Wohn- und Bürogebäude, die über den Einzelhandel vertrieben werden. Das amerikanische Unternehmen habe im Jahr 2020 mit mehr als 200 Mitarbeitenden einen Umsatz von etwa 41 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, teilte Freudenberg mit. Der Hauptstandort befinde sich in Hampshire, Illinois. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Erst im September hatte Freudenberg den Kauf des US-Unternehmens Protect Plus Air Holding, Inc. abgeschlossen, das im gleichen Bereich tätig ist. "Mit den beiden Akquisitionen bauen wir unser Geschäft in Nordamerika weiter aus und investieren gleichzeitig in einen neuen Geschäftsbereich für Filterlösungen für Gebäude", sagt Mohsen Sohi, CEO der Freudenberg-Gruppe. Heute beschäftige die Unternehmensgruppe bereits mehr als 10.000 Mitarbeitende an etwa 90 Standorten in Nordamerika.

Beide Filterhersteller seien in den USA etabliert, hieß es weiter. "RPS Products genießt mit der Marke BestAir bei Endverbrauchern ein hohes Vertrauen und ist mit seinen Produkten und Kunden für uns eine hervorragende Ergänzung zu Protect Plus Air. Mit diesen beiden Zukäufen engagieren wir uns in den USA in einem attraktiven Markt mit guten Wachstumschancen", erklärte Andreas Kreuter, CEO von Freudenberg Filtration Technologies.

Das 1969 gegründete Unternehmen RPS Products, bislang im Besitz einiger Nachfahren des Unternehmensgründers Richard Schuld, sei ein führender Entwickler und Hersteller von Luftfiltern, die in Heizungs- und Klimasystemen eingesetzt werden. Mit der Übernahme werde das Unternehmen in die bestehende Gesellschaft Freudenberg Filtration Technologies, L.P. integriert und unter diesem Namen weitergeführt. "Von heute an sind wir Teil der Freudenberg-Gruppe. Das bietet uns neue Wachstumsmöglichkeiten. Vor allem sind wir froh, zu einem globalen Unternehmen mit Technologiekompetenz und Innovationskraft aber auch starken Werten und Grundsätzen zu gehören", sagt Dan Schuld, CEO und bisheriger Miteigentümer von RPS Products.