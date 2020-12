Von Matthias Kros

Weinheim. Als eines der ersten Bundesländer hat Baden-Württemberg das Logistikunternehmen DHL Supply Chain, Teil der Deutsche Post DHL Gruppe, mit der Lagerung und dem Transport der neuen Covid-19-Impfstoffe beauftragt. "DHL Supply Chain übernimmt die Impfstofflogistik für Niedersachsen und Baden-Württemberg", teilte ein Konzernsprecher am Donnerstag auf Anfrage mit. Verhandlungen mit weiteren Bundesländern stünden kurz vor dem Abschluss. Details nannte er keine. In Baden-Württemberg müssen insgesamt 59 Impfzentren mit den Vakzinen versorgt werden. Spätestens bis zum 15. Januar 2021 sollen alle einsatzbereit sein. Bundesweit wird es bis zu 440 Corona-Impfzentren geben. Die Auftragsvergabe an die Logistikunternehmen erfolgt jeweils auf Länderebene.

Über die Impfzentren nimmt der Staat den Auftakt der Impfungen direkt in die Hand. Hintergrund ist, dass einige Impfstoffe, wie der des deutschen Herstellers Biontech, der in der EU kurz vor der Zulassung steht, bei minus 70 Grad gekühlt werden müssen, was nicht in jeder Praxis und Apotheke geht. Andernfalls drohen sie ihre Wirksamkeit zu verlieren.

Diese Notwendigkeit zu Kühlen macht auch die Auslieferung der Impfstoffe für die Logistiker zu einem Kraftakt. Die Kühlkette sei aber lückenlos gewährleistet, da der Impfstoff in mit Trockeneis gekühlten Boxen geliefert werde, sagte Markus Jox, Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart, der "Ärzte Zeitung". Zudem verfügten alle Impfzentren über ausreichend Ultratiefst-Kühlschränke.

Mit Deutsche Post DHL hat sich Baden-Württemberg nun für den Platzhirschen der Branche entscheiden. Dabei hatte sich auch der Weinheimer Spezialist für Pharmalogistik Transoflex Hoffnungen gemacht. "Grundsätzlich könnten wir morgen damit anfangen", hatte Firmenchef Wolfgang Albeck bereits Ende Oktober in einem Interview mit der RNZ gesagt. Das Unternehmen hat schon allerhand Erfahrung auf diesem Gebiet: So läuft auch die Verteilung anderer Impfstoffe, zum Beispiel gegen die Grippe, seit langem maßgeblich über Transoflex. Auch diese Impfstoffe müssen durchgehend gekühlt werden, wenn auch bei nicht so eiskalten Temperaturen.

Zur aktuellen Entwicklung der Auftragsvergabe bei der Impfstoff-Logistik wollte eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstag in Weinheim nicht Stellung beziehen. "Wir befinden uns in vertraulichen Gesprächen mit Vertretern des öffentlichen Sektors mehrerer Bundesländer", sagte sie lediglich. Offensichtlich werden auch die Weinheimer nicht ganz leer ausgehen. Man habe bereits erste Verträge im Zusammenhang mit Covid-19 abgeschlossen, sagte die Sprecherin. "Die Inhalte der Verträge und Vereinbarungen sind genauso vertraulich wie die Information darüber mit welchen Bundesländern wir in Kontakt stehen".

Das Logistikunternehmen aus Weinheim hatte Ende November beim Vergabeverfahren der Aufträge nachdrücklich auf Gerechtigkeit gepocht: "Die Auftragsvergabe muss über ein transparentes und faires Vergabeverfahren erfolgen, das für alle Logistikspezialisten offen ist", hieß es in einem Forderungskatalog. "Nur so kommen innovative und leistungsfähige Lösungen zum Zug, die eine reibungslose Verteilung des oder der neuen Covid-19-Impfstoffe gewährleisten".

DHL hatte in dieser Woche auch mit der internationalen Auslieferung von Corona-Impfstoffen begonnen. Mit einer Flotte von mehr als 260 Flugzeugen, 9000 Spezialisten und einem Logistiknetzwerk in über 220 Ländern und Territorien sei man dafür gut vorbereitet, so der Sprecher.