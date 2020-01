Es sind vor allem junge Leute, die den Naturwein-Boom befeuern – sowohl auf Seiten der Winzer als auch der Konsumenten. Hier erläutert eine Mitarbeiterin der Hiyu Wine Farm aus Oregon in den USA auf der „Raw Wine“ in Berlin einen Wein aus gemeinsam vergorenen Spätburgunder- und Gewürztraminer-Trauben namens Atavus. Foto: Veigel

Von Thomas Veigel

Mehr als 150 Winzer, fast 1000 Weine: Die Markthalle 9 in Berlin war mit der Messe "Raw Wine" im Dezember für zwei Tage der Nabel der Naturwein-Welt. Naturwein? Ein umstrittener Begriff, unter dem man heute Weine versteht, die biologisch oder biodynamisch und mehr oder wenige ohne Zusätze und mechanische Eingriffe erzeugt werden.

Vorindustrieller Wein also, Wein, wie er seit Jahrtausenden gemacht wurde. In den 1980-er Jahren wurden die ersten "natürlichen" Weine in Europa bekannt. Die Sehnsucht nach "Natur" war eine Reaktion auf die zunehmende Industrialisierung des Weinbaus. Die Chemieindustrie hatte nicht nur in den Weinbergen das Heft in der Hand, auch im Keller wurde immer mehr mit allen möglichen Zusätzen gearbeitet. Selbst biologisch arbeitenden Betrieben steht heute ein Chemielabor zur Verfügung. Der Konsument wird darüber nicht informiert.

Hintergrund Raw Wine: Für die Messe Raw Wine fordert die Gründerin und Kuratorin Isabelle Legeron die Einhaltung folgender Kriterien für natürliche Weine: Bewirtschaftung: biologische oder biodynamische Bewirtschaftung des Weinbergs Lese: [+] Lesen Sie mehr Raw Wine: Für die Messe Raw Wine fordert die Gründerin und Kuratorin Isabelle Legeron die Einhaltung folgender Kriterien für natürliche Weine: Bewirtschaftung: biologische oder biodynamische Bewirtschaftung des Weinbergs Lese: Handlese Hefen: für die Gärung sind nur weinbergseigene Hefen für die (spontane) Gärung erlaubt, bei der zweiten Gärung von Schaumweinen sind neutrale Hefen erlaubt Schwefel: Schwefeleinsatz ist bis zu einer Gesamtmenge von 70 Milligramm pro Liter erlaubt Zusätze: Zusätze wie Säure, Zucker, Enzyme, Vitamine und so weiter sind nicht erlaubt Eingriffe: keine Eingriffe wie Konzentration, Osmose und so weiter Filtration: nur schonende Filtration oder Schönung ist zugelassen.

[-] Weniger anzeigen

Da Wein nach dem Gesetz kein Lebensmittel, sondern ein Genussmittel ist, müssen die Inhaltsstoffe nicht angegeben werden – außer den Sulfiten und dem Alkoholgehalt. Kein Wort von Reinzuchthefen, Säuren, Zucker, Konservierungsmitteln, Vitaminen, Enzymen, Schönungsmitteln und etwa 500 weiteren zugelassenen Stoffen. Nur mit dem massiven Einsatz von Chemie ist es überhaupt möglich, aus billigsten Grundweinen "Markenweine" herzustellen, die für durchschnittlich zwei Euro beim Discounter verkauft werden.

Diese industriell hergestellten Weine machen den allergrößten Teil der in Deutschland verkauften Weine aus. Doch auch die handwerklich hergestellten Weine der rund 10.000 selbstvermarktenden Weingüter in Deutschland werden heute mit massivem chemischen Einsatz hergestellt. Allerdings rudern immer mehr Winzer zurück, auch weil immer mehr Weine durch Reinzuchthefen und andere Geschmacksverstärker langweilig und belanglos wurden.

Immer mehr Winzer stellen auf biologische oder sogar biodynamische Wirtschaftsweise um und eine Avantgarde versucht sich an der Herstellung von Naturweinen. Vins naturels heißen sie in Frankreich, natural wines in den englischsprachigen Ländern. Die deutsche Bezeichnung ist problematisch, "Naturwein" darf beispielsweise nicht aufs Etikett. Als Naturweine wurden Anfang des 20. Jahrhunderts Weine bezeichnet, denen vor der Gärung kein Zucker oder Zuckerwasser zur Erhöhung des Alkoholgehalts zugesetzt wurde. Der 1910 gegründete Verband der Naturweinversteigerer nannte sich in den 1970-er Jahren um in Verband der Prädikatsweingüter, heute VDP. Der Begriff Naturwein verschwand, im Weingesetz von 1971 wurden die nicht mit Zucker angereicherten Weine als "Prädikatswein" bezeichnet. Qualität ist seither gesetzlich über das Mostgewicht definiert.

Knackpunkt bei den aktuellen Naturweinen ist der Einsatz von Schwefel. Gesetzliche Regelungen gibt es nicht, die Naturwein-Winzer sind auch noch nicht in einem Verband organisiert, der Regeln aufstellen könnte. Das einzige Regelwerk hat Isabelle Legeron in den Statuten der Naturwein-Messe "Raw Wine" (siehe "Informationen") erstellt. Isabelle Legeron, sie trägt den Titel Master of Wine, hat die Messe im Jahr 2012 gegründet, im vergangenen Jahr fand die Raw Wine in London, Los Angeles, New York, Toronto und Berlin statt.

Isabelle Legeron hat die Messe „Raw Wine“ im Jahr 2012 erstmals veranstaltet.

Während Naturwein-Fundamentalisten den Zusatz von Schwefel strikt ablehnen – und damit das Risiko von Fehltönen eingehen, sind bei der Raw Wine auch dezent geschwefelte Weine zugelassen. Bis zu 70 Milligramm pro Liter sind erlaubt, im konventionellen Weinbau liegen die Grenzen je nach Weinart zwischen 150 und 400 Milligramm pro Liter. Schwefel war bisher auch für Biodynamiker kein Problem. Für Nicholas Joly, Kultwinzer von der Loire, war der Einsatz von Schwefel als "flüssiges Licht" sogar unabdingbar.

Voraussetzung für das Weglassen von Schwefel ist die Maischegärung auch bei Weißweinen. Die Gerbstoffe aus dem Beerenschalen können den Wein vor einer unerwünschten Oxidation mit Fehltönen schützen. Tatsächlich gibt es viele Naturweine mit solchen Fehltönen. Es werden aber weniger, auch weil die Akzeptanz der fehlerhaften Weine abnimmt. Auch auf der Raw Wine in Berlin waren grob fehlerhafte Weine selten. Dafür gab es sehr viele gute und auch hervorragende Weine. Sowohl von alten Hasen als auch von den vielen Newcomern. Durch die Maischegärung und den Verzicht auf Zusätze und Filtration sind Naturweine mehrdimensional. Dieses "mehr" an Struktur und Geschmack macht den sensorischen Reiz dieser Weine aus.

Hier einige Namen, die man sich merken könnte: Roxanich aus Kroatien, Cotar aus Slowenien, Pierre Frick aus dem Elsass, Frank John aus der Pfalz, Trossen von der Mosel, Vins Nus und Constantina Sotelo aus Spanien, Domaine du Closel und le Clos du Caveau aus Frankreich, Hiyu Wine Farm aus Oregon, Bianka und Daniel Schmitt aus Rheinhessen, Judith Beck aus Österreich.

Horizont erweiternd war die Verkostung der Weine von gut zehn Winzern aus Georgien, die die Maischegärung von Weißweinen seit mehreren tausend Jahren beherrschen. Sechs Monate dauert diese Gärung in den großen, in die Erde eingelassenen Amphoren aus Ton, Quevri genannt. Das sind dann auch keine Orange-Weine mehr, sie sind deutlich dunkler. Der Farbton heißt "amber", das ist englisch für Bernstein.

Sehr viele Weinmacher sind jung und weiblich – das gilt auch für das Publikum. Die Hälfte der Messebesucher ist jünger als 35 Jahre, ein Viertel sogar jünger als 25. Vor allem in den Großstädten ist der Trend zum Boom geworden, so werden in Berlin ständig neue Naturwein-Bars eröffnet. Immer mehr Restaurants schenken Naturweine aus. In Skandinavien ist es vor allem die Top-Gastronomie, die ihre Weinkarten zum Teil komplett auf Naturwein umstellen. Auch Österreich setzt sich an die Spitze der Bewegung.