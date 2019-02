Mannheim. (RNZ) Der frühere BASF-Chef Kurt Bock soll in Zukunft dem Aufsichtsrat des Mannheimer Fuchs-Petrolub-Konzerns vorsitzen. Wie der Schmierstoffspezialist mitteilte, beabsichtigt Jürgen Hambrecht - früher ebenfalls Vorstandsvorsitzender der BASF – sein im Jahr 2011 übernommenes Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Ablauf der Hauptversammlung am 7. Mai niederzulegen. Auf der Hauptversammlung soll Bock als Hambrechts Nachfolger in den Aufsichtsrat gewählt werden. Dort soll er dann auch wie Hambrecht den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen.

Wie Fuchs Petrolub ebenfalls mitteilte, soll Christoph Loos, Vorsitzender der Konzernleitung der Hilti AG, in den Aufsichtsrat des MDax-Unternehmens gewählt werden. Bei der Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder im Jahr 2020 soll er den Posten von Erhard Schipporeit einnehmen, der aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Schipporeit ist seit 2008 Mitglied des Aufsichtsrats, seit 2017 ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Fuchs Petrolub ist Spezialist für den Bereich Schmierstoffe. Das Mannheimer Unternehmen produziert für nahezu alle Industrien. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5000 Mitarbeiter, rund 930 davon in Mannheim.