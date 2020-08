Von Matthias Kros

Heidelberg. Die traditionsreiche Heidelberger Druckmaschinen AG ist ab sofort mit keinen Mitarbeitern mehr in der Stadt, die dem Unternehmen seinen Namen gegeben hat, vertreten. Das teilte der Maschinenbauer anlässlich der Veröffentlichung seiner Quartalsbilanz am Donnerstag mit. Heideldruck beschäftigte einst mehr als 1500 Mitarbeiter in Heidelberg, hauptsächlich in der Verwaltung und der Entwicklung. Um die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu verbessern und Geld zu sparen begann der Druckmaschinenbauer 2014 mit dem Umzug ins Montagewerk Wiesloch. Zuletzt war das Unternehmen nur noch mit wenigen Kollegen aus den Bereichen Marketing und Produktmanagement in der Print Media Academy (PMA) gegenüber dem Heidelberger Hauptbahnhof präsent.

Was aus dem imposanten Gebäude mit dem stählernen Pferd, das der frühere Konzernchef Hartmut Mehdorn errichten ließ, wird, ist offen. Heideldruck nutzt das Gebäude hauptsächlich für verschiedene Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Beschränkungen derzeit praktisch nicht mehr stattfinden. "Alle Optionen liegen auf dem Tisch", sagte ein Unternehmenssprecher. Bei entsprechendem Interesse könne man sich auch einen Verkauf vorstellen. Heideldruck hatte die PMA erst 2017 selbst erworben (zuvor war man Mieter) und wollte sie eigentlich als Symbol für das Unternehmen in Heidelberg erhalten. Der Betrieb galt wegen der vielen Veranstaltungen auch von externer Seite als kostendeckend, knapp 100 Mitarbeiter des Druckmaschinenbauers sollten nach ursprünglicher Planung hier dauerhaft ihren Arbeitsplatz haben.

Doch Heideldruck schrumpft seit Jahren und hat deshalb auch in Wiesloch bereits frei gewordene Flächen abgegeben. In der Corona-Krise erhöhte sich der Spardruck nun weiter. "Die Corona-Pandemie bereitet uns weiterhin große Schwierigkeiten", sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer bei der Quartals-Pressekonferenz. Die Talsohle sei aber durchschritten. Tiefpunkt sei im April gewesen, seither gehe es Monat für Monat wieder aufwärts. "Erholungstendenzen sind stetig spürbar". Deshalb werde man auch die Kurzarbeit, die teilweise 80 Prozent der Belegschaft betroffen hatte, "sukzessive zurückfahren".

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21, das am 1. April begann, ging der Umsatz trotzdem um rund ein Drittel und der Auftragseingang um fast die Hälfte zurück. Es sei aber gelungen, unter dem Strich einen Gewinn von fünf Millionen Euro zu erzielen, sagte Finanzchef Marcus Wassenberg. "Ein respektables Ergebnis", wie er findet.

Grund sei das eingeleitete Transformationsprogramm. Der Druckmaschinenhersteller hatte im Frühjahr angekündigt, sich neu aufzustellen, Strukturen zu straffen, Verlustbringer und "Randaktivitäten" loszuwerden. Außerdem sollen rund 1600 Stellen gestrichen werden. Mittelfristig soll das rund 100 Millionen Euro einsparen.

Der Stellenabbau werde so sozialverträglich wie möglich ablaufen, sagte Wassenberg, der auch Arbeitsdirektor ist. Man setzte hauptsächlich auf Vorruhestandsregelungen, die den Nebeneffekt einer Verjüngung der Belegschaft mit sich brächten. "Wir kommen bei der Umsetzung des Programms gut voran", sagte er, wollte aber nicht versprechen, dass man ganz ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen werde. "Das sehen wir am Ende", so Wassenberg.