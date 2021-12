Von Matthias Kros

Mannheim. Der Rechtsstreit um die Abberufung eines früheren Betriebsratsvorsitzenden des Softwarekonzerns SAP aus dem Aufsichtsrat beschäftigt nun auch das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe. Das teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts Mannheim am Dienstag auf Anfrage mit. Das Amtsgericht habe durch Beschluss vom 21. Dezember 2021 die Beschwerde des Antragsgegners gegen seine Abberufung als Aufsichtsratsmitglied der SAP zurückgewiesen. Die Akten seien deshalb dem OLG Karlsruhe nun zur Entscheidung vorgelegt worden.

Das Amtsgericht Mannheim hatte am 20. Oktober 2021 auf Antrag des Aufsichtsrats der SAP SE die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds "aus wichtigem Grund" beschlossen. Dem Betroffenen werde vorgeworfen, in seiner vormaligen Funktion als Betriebsratsvorsitzender im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen einen seinerzeitigen Betriebsrats- und Aufsichtsratskollegen, E-Mails gelöscht, verschoben und inhaltlich manipuliert zu haben, hatte das Amtsgericht zur Begründung mitgeteilt. Diese Vorwürfe seien mittlerweile eingeräumt. "Wenngleich er hierbei im Wesentlichen im Rahmen seiner Stellung als Betriebsratsvorsitzender gehandelt hat, kam das Gericht zu der Auffassung, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem nunmehr abberufenen Aufsichtsratsmitglied und den übrigen Mitgliedern nicht mehr möglich und mithin die Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats erheblich beeinträchtigt ist", so das Amtsgericht.

Gegen diese Entscheidung des Amtsgerichts hatte der frühere Betriebsratschef im Anschluss Beschwerde eingelegt und eine entsprechende Stellungnahme abgegeben. Der Betroffene war als oberster Arbeitnehmervertreter der SAP im Juni zurückgetreten, später wurde ihm – mit Zustimmung einer Mehrheit des Betriebsrats – fristlos gekündigt. Der Gang vor das Amtsgericht war für den Aufsichtsrat nötig, weil der Betroffene zwar nicht mehr für SAP arbeitet, aber sein Gewerkschaftsmandat im Aufsichtsrat unabhängig von der Anstellung ist. Seine Amtszeit wäre eigentlich noch bis 2024 gelaufen.

Für ihn hatte die SAP bereits im Oktober einen Nachrücker im Aufsichtsrat bestimmt – obwohl der Beschluss ausdrücklich noch nicht rechtskräftig war. Die Entscheidung des Amtsgerichts über die Abberufung habe bereits zum Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat geführt, hatte ein SAP-Sprecher auf Anfrage damals mitgeteilt. Rechtsmittel hätten keine aufschiebende Wirkung.

Parallel hatte der frühere Betriebsratschef vor dem Arbeitsgericht Mannheim auch gegen seine Kündigung geklagt, Anfang Dezember allerdings in erster Instanz verloren. Gegen diese Entscheidung des Arbeitsgerichts ist noch eine Berufung beim Landesarbeitsgericht möglich.