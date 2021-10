Von Barbara Klauß

Walldorf. Als großartigen Beweis dafür, dass seine Strategie aufgeht, wertet SAP-Chef Christian Klein die vorläufigen Zahlen, die der Softwarekonzern in der Nacht zu Mittwoch veröffentlicht hat. Von einer Rekordnachfrage nach SAP-Anwendungen und -Plattform schrieb er beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hat Europas größter Softwarehersteller den vorläufigen Zahlen zufolge deutlich mehr verdient als vom Markt erwartet und daher seinen Geschäftsausblick erneut angehoben. Treiber ist wieder das Cloud-Geschäft – also das Geschäft mit Software, die der Konzern über das Internet zur Verfügung stellt, und das die Kunden nicht mehr kaufen sondern mieten. Die gute Nachfrage habe zu einer "deutlichen Beschleunigung unseres Cloudwachstums geführt", so SAP-Chef Klein.

Wie in den Quartalen zuvor haben die Walldorfer auch von Juli bis September stark davon profitiert, dass die weltweite Corona-Pandemie das Thema Digitalisierung deutlich vorangetrieben hat. "Unternehmen auf der ganzen Welt überprüfen mit erhöhtem Nachdruck ihre Geschäftsmodelle, da die Pandemie zu dramatischen Veränderungen geführt hat und die Digitalisierung weiterhin im Vordergrund steht", hieß es in der Mitteilung des Konzerns von Dienstag. So erfreue sich etwa das Angebot "Rise with SAP" weiterhin einer hohen Nachfrage. Anfang des Jahres hatte Klein das neue Rundum-Angebot eingeführt, das den Unternehmen den Wechsel in die Cloud erleichtern soll. SAP will die Kunden bei der Neugestaltung von Geschäftsprozessen, bei der technischen Migration und dem Aufbau eines "intelligenten Unternehmens" unterstützen. Das Programm zeige Erfolge, kommentierte Analyst Laurent Daure von Kepler Cheuvreux am Mittwoch in einer Analyse. Auf der anderen Seite gingen dafür zwar die Softwarelizenzerlöse – wie vom Management erwartet – zurück. Doch seien die Lizenzerlöse deutlich besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Mohammed Moawalla von der US-Investmentbank Goldman Sachs in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung.

"Kunden setzen für ihre Unternehmenstransformation in der Cloud auf die SAP", erklärte Konzernchef Klein laut Mitteilung. "Unsere Strategie geht eindeutig auf." Der Vorstandsvorsitzende hat sich zum Ziel gesetzt, SAP langfristig in einen reinen Cloud-Anbieter zu verwandeln. Mittelfristig soll sich das Cloud-Geschäft zunächst mehr als verdoppeln.

Bei dieser Transformation der SAP verzeichne man "große kontinuierliche Fortschritte", erklärte Finanzvorstand Luka Mucic am Mittwoch und sprach von einem "ausgezeichneten Quartal über alle zentralen Finanzkennzahlen hinweg".

Auch am Aktienmarkt kamen die vorläufigen Zahlen des Dax-Konzerns gut an und versetzten die Anleger in Kauflaune: In der Spitze stiegen die SAP-Aktien um fünf Prozent. Der Konzern habe überzeugt, schrieb Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB. Das Ziel, die Cloud-Erlöse bis 2025 auf 22 Milliarden Euro zu steigern, bleibe jedoch anspruchsvoll. Als "solide" stufte Charles Brennan von der Investmentbank Jefferies die Eckdaten der Walldorfer in einer ersten Reaktion ein. Die leicht aufgestockten Jahresziele passten zu seinen Schätzungen, erklärte Laurent Daure von Kepler Cheuvreux.

Erneut hatte das Management den Ausblick fürs Gesamtjahr am Dienstagabend angehoben: Demnach rechnet SAP im Cloud-Geschäft mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 16 bis 19 Prozent. Zuletzt standen 15 bis 18 Prozent im Plan. Bei währungsbereinigten Zahlen werden Wechselkursschwankungen mit anderen Währungen ausgeblendet. Das bereinigte operative Ergebnis soll nun währungsbereinigt maximal um zwei Prozent sinken statt um vier Prozent.

Der Softwarekonzern setzt bei diesen Annahmen darauf, dass die starke Geschäftsentwicklung das Wachstum der Clouderlöse weiter beschleunigen wird. Zudem rechnet SAP mit einem weiteren Rückgang der Softwarelizenzerlöse im Gesamtjahr, da sich – so die Annahme – mehr Kunden für das Subskriptionsangebot "Rise with SAP" entscheiden. Und auch die Corona-Pandemie bleibt ein Faktor: So gehen die Walldorfer bei ihrem Ausblick davon aus, dass die Corona-Krise langsam abklingen wird, während die Impfprogramme weltweit voranschreiten.

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 19.47 Uhr