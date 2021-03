Von Matthias Kros

Walldorf. Angesichts der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen schwierigen Balanceakt zwischen Arbeit und Privatleben schenkt der Softwarekonzern SAP seinen über 100.000 Mitarbeitern weltweit einen freien Tag. "Wir freuen wir uns, Euch mitzuteilen, dass die SAP am Dienstag, den 27. April 2021 den Global Mental Health Day ausrollt – ein zusätzlicher, voll bezahlter freier Tag für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAP", schreibt der Vorstand an die Belegschaft. "Das ist Eure Gelegenheit, komplett von der Arbeit abzuschalten, auszuruhen, zu reflektieren und aufzuladen."

SAP hatte im vergangenen Oktober die Mental Health Initiative (Initiative für psychische Gesundheit) "Are you OK?" (Alles okay?) gestartet, mit der die Belegschaft unterstützt werden soll, bestmöglich mit der aktuellen Belastung umzugehen. Rund 90 Prozent der Mitarbeiter arbeiten aufgrund der Corona-Pandemie seit rund einem Jahr im Homeoffice. Natalie Lotzmann, Leiterin des globalen Gesundheitsmanagements bei SAP, schrieb in einem Blog-Eintrag, dass die Fähigkeit des Softwarekonzerns, seine Geschäftsziele nachhaltig zu erreichen, auch vom Wohlbefinden seiner Mitarbeiter abhänge.

Sie bestätigte den Anstieg psychischer Gesundheitsprobleme während der Pandemie. Berichte aus dem globalen Hilfsprogramm Employee Assistance Program (EAP) von SAP zeigten, dass die Anzahl der Anrufe beim vertraulichen Beratungsdienst für Mitarbeiter während der Pandemie um fast ein Drittel gestiegen sei. "Wir möchten Euch auch ermutigen, anderen mitzuteilen, wenn es Euch nicht gut geht. Gemeinsam können wir uns von dem Stigma lösen, das oft mit psychischen Problemen verbunden ist", schreibt der Vorstand an die Belegschaft. Jeder Mitarbeiter könne eine Kultur mitgestalten, in der sich niemand scheuen muss, offen darüber zu sprechen, welche psychischen Probleme, familiären Belastungen oder Missstände am Arbeitsplatz ihn oder sie belasten, so Lotzmann.

Betriebsrat erfreut

Lob für die Aktion gab es am Donnerstag von Ralf Zeiger, Vorsitzender des Betriebsrates der SAP SE: "Ich finde es sehr erfreulich, dass unser Vorstand nun endlich auf meine Anregung aus dem letzten Jahr eingeht und einen Tag gewährt, an dem man mal ’Out of Home Office’ sein kann", sagte er auf Anfrage. "In der Pandemie arbeiten wir sehr erfolgreich aber auch unter großer Anstrengung aus dem Homeoffice heraus, da tut ein zusätzlicher freier Tag, an dem man sich um seine mentale Gesundheit kümmern kann, sehr gut". Das könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Belegschaft mit der aktuellen "Mini-Gehaltsrunde" unterhalb der prognostizierten Inflationsrate weiterhin unzufrieden sei.

Man sei sich bewusst, dass es manchmal schwer sein könne, die Aufgaben zu Hause, auf der Arbeit und innerhalb der Familie unter einen Hut zu bringen, schreibt die Führungsriege weiter. Auch wisse der Vorstand, dass die aktuelle Geschwindigkeit und die Veränderungen im Konzern sehr anspruchsvoll seien. "Stellt Euch nun einen Werktag ohne Balanceakt zwischen Euren Zuständigkeiten bei der Arbeit und Eurer Verantwortung im Privatleben vor", heißt es in der Mitteilung. "Wir möchten für Euch genau diesen Raum schaffen – Raum zum Innehalten und zum Reflektieren".

"Die wichtigste Aufgabe sollte es nun sein, auf uns selbst, unsere Familien, Freunde, Kolleginnen und Kollegen zu achten", heißt es. "Bitte nutzt den 27. April für Euer eigenes Wohlbefinden. Wir sind uns bewusst, dass ein Tag nicht ausreicht. Für eine bestmögliche Erholung könnt Ihr darüber hinaus den einen oder anderen Eurer regulären Urlaubstage zusätzlich verwenden. Wie auch immer Ihr es handhaben möchtet, bitte betrachtet den Mental Health Day als ein Zeichen dafür, wie sehr uns Euer Wohlergehen am Herzen liegt."

Update: Donnerstag, 11. März 2021, 16.12 Uhr

Hintergrund der Aktion ist dem Vernehmen nach auch, dass die SAP-Mitarbeiter im normalen privaten Jahresurlaub manchmal dienstliche Emails oder Anrufe von Kollegen bekommen. Das ist an einem Tag mit Betriebsferien weltweit natürlich ausgeschlossen.

