Walldorf. (kla) Eine der größten Typisierungsaktionen eines Unternehmens in Deutschland hat zu einer Stammzellspende geführt. Weil das Kind einer Kollegin an Blutkrebs erkrankt war, ließen sich gut 2300 SAP-Mitarbeiter als mögliche Spender testen.

Der Konzern übernahm die Kosten von 35 Euro pro Typisierung. Dank dieser Aktion konnte nun einem erkrankten Mann in Tschechien geholfen werden: Dieter Gödel, der als Softwareentwickler für SAP in Walldorf und in Dresden arbeitet, spendete dem Mann Stammzellen - mit einem Verfahren, das einer Blutreinigung bei der Dialyse ähnelt. "Das hat drei Stunden gedauert und war überhaupt nicht schlimm", sagte er. "Uns geht es so gut, da ist das eine willkommene Gelegenheit, etwas zurückzugeben."

Aus diesem Grund habe auch SAP die Typisierung unterstützt, erklärte ein Konzernsprecher. Auch für die Tochter der Kollegin sei ein Spender gefunden worden, wenn auch nicht unter den SAP-Mitarbeitern.