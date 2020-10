Von Matthias Kros

Walldorf. Nach dem Kurseinbruch der SAP-Aktien am Montag teilt der Mitgründer und Chef des amerikanischen Rivalen Salesforce gegen die Walldorfer aus. Eine Signalwirkung für die ganze Branche sieht er in der gekappten Prognose der SAP aber nicht. "Sie haben die Möglichkeiten der Cloud nicht gut für sich genutzt", sagte Marc Benioff in einem Interview mit dem Finanzsender Bloomberg TV. "Ich glaube, die Probleme von SAP treffen einzig auf sie zu." Salesforce ist Weltmarktführer bei sogenannter Cloud-Software, die nicht auf den Rechnern der Kunden fest installiert, sondern flexibel über das Internet gemietet wird. Auf derartige Software setzt auch die SAP seit Jahren verstärkt.

Zudem unterstellt Benioff den Walldorfern ein Führungsproblem. Bei "SAP, da kann man sehen, dass sie sehr bedeutende Probleme mit dem Wechsel an der Vorstandsspitze haben, den sie durchmachen", sagte er angesichts des holprigen Übergangs in der Führungsetage. "Der Übergang läuft einfach nicht rund und ihre Kunden sagen das auch. Nun spiegelt ihre Umsatzentwicklung das auch wider."

Solche öffentlich ausgetragenen Wortgefechte sind in der Softwarebranche nicht unüblich. Legendär ist beispielsweise die jahrelange Schlammschlacht zwischen SAP-Mitgründer Hasso Plattner und Oracle-Chef Larry Ellison. Doch tatsächlich gab es an der SAP-Spitze zuletzt zahlreiche Wechsel. Nach dem Rücktritt des ehemaligen Chef Bill McDermott vor rund einem Jahr ging der Chefposten zunächst an das Duo Jennifer Morgan und Christian Klein. Im April musste Morgan allerdings schon wieder gehen.

Seither führt Klein den Softwarekonzern allein. Nach anfänglichen Erfolgen hatte er am Montag mit einem Strategieschwenk einen regelrechten Ausverkauf der SAP-Aktien ausgelöst. Er kappte unter anderem wegen der Corona-Pandemie sowohl die Jahresprognose als auch die mittelfristigen Ziele und will die Kunden in den kommenden Jahren noch schneller auf Cloud-Software umstellen. Das erfordert allerdings Investitionen und belastet das Ergebnis.

Die SAP-Aktie war in der Folge um mehr als ein Fünftel Euro eingebrochen. Auch am Dienstag gaben die Papiere weiter nach und schlossen am Abend mit einem halben Prozent im Minus. Analysten zeigten sich von der Entwicklung überrascht: Zwar sei es enttäuschend gewesen, dass der Softwarekonzern bis 2023 kaum Fortschritte bei der Profitabilität erwarte, schrieb beispielsweise Analyst Markus Jost vom Analysehaus Independent Research in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kurseinbruch sei aber übertrieben gewesen, da der langfristige Wachstumstrend intakt sei.

Wohl um ein klares Zeichen gegen die Unsicherheit zu setzen, kaufte Plattner am Dienstag Aktien im Wert von fast einer Viertel Milliarde Euro. Er deckte sich für insgesamt rund 248,5 Millionen Euro mit Papieren ein, wie aus einer Pflichtmitteilung des Konzerns hervorgeht.

Plattner wollte sich als Aufsichtsratschef eigentlich 2022 zurückziehen, im Frühjahr kündigte er überraschend aber eine weitere Amtszeit an. Er hatte sich zuletzt immer wieder in größerem Stil von SAP-Aktien getrennt. Dennoch ist Plattner vor Gründungskompagnon Dietmar Hopp der größte Einzelaktionär des wertvollsten deutschen börsennotierten Unternehmens und hielt zuletzt laut Bloomberg knapp 5,9 Prozent der Anteile. Hopp hält etwa 5 Prozent der Aktien. Auch Vorstandschef Klein und Finanzchef Luka Mucic hatten am Montag Aktien gekauft.