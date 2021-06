Von Thomas Veigel

Walldorf. Die Zeiten ändern sich. In Orlando in Florida stieg SAP-Gründer Hasso Plattner, damals Vorstandschef, 1994 mit seiner roten Stratocaster E-Gitarre auf die Bühne und rockte los. Vor 4000 Kunden spielte er bei der Eröffnung der Firmenmesse Sapphire "Oh Carol" von Chuck Berry. Heute lässt es der mittlerweile 77-Jährige zum Auftakt der Sapphire 2021 gemütlicher angehen. Am Mittwoch parlierte er mit Julia White, Marketing-Chefin und seit Januar im Vorstand von SAP, bei einem Glas Tee über dies und das und auch über die ganz alten Zeiten – der Softwarekonzern wird im kommenden Jahr 50. Das Gespräch war, um im Gitarren-Bild zu bleiben, eher "laid-back", also entspannt.

Aber wer Plattner sah und zuhörte, versteht zum einen, warum SAP ihn nicht loslässt. Und warum er seinen Job als Aufsichtsratsvorsitzender noch ein paar Jahre machen will. Man versteht aber auch, dass die SAPler das genauso wollen. Plattner ist für sie immer noch ein Popstar. Und jemand, der die heutigen Produkte von SAP so genau versteht, dass er in einfacher Sprache sagen kann: "Im Prinzip machen wir immer noch das Gleiche wie in den 70-er Jahren, nur im Detail ist es anders."

Für die aktuellen Details waren am Mittwoch Julia White und Vorstandssprecher Christian Klein zuständig. Es ist immer wieder bemerkenswert, wie begeistert SAP über sich selbst ist und das auch öffentlichkeitswirksam transportiert. Dabei werden die Kunden mit ins Boot geholt – einige von ihnen durften am Mittwoch erzählen, wie sehr SAP ihnen bei der Arbeit hilft und was die Zukunft noch bringen könnte. Nicht von ungefähr ist SAP das erfolgreichste deutsche Unternehmen der vergangenen 50 Jahre und im Moment nach der Marktkapitalisierung das nach VW zweitwertvollste Unternehmen im Dax.

In der Präsentation von Christian Klein und Julia White ging es neben viel Marketing-Begeisterung auch um Inhalte: Netzwerke und Nachhaltigkeit sind dabei die Überschriften für eine Reihe von Produkten und Aktivitäten der nächsten Monate.

Als ersten Schritt auf dem Weg zum weltweit größten Geschäftsnetzwerk hat Christian Klein das SAP Business Network vorgestellt. Über 5,5 Millionen Unternehmen würden von der Mitgliedschaft in diesem Netzwerk profitieren.

"Dieses noch nie da gewesene Jahr hat mehr als deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, zu Communitys zu gehören", sagte Christian Klein. "Unser neues Ziel ist es, die weltweit größte Business Community aufzubauen, über die sich Kunden einfach mit Unternehmen in ihren Lieferketten vernetzen können und eine Vernetzung der Wirtschaft über Branchen hinweg erreicht wird."

Während im Privatleben Netzwerke bereits eine große Rolle spielten, sei dieses vernetzte System für Unternehmen, die Geschäfte miteinander tätigen, einzigartig. Mitglieder des neuen SAP Business Network könnten über ein zentrales, einheitliches Portal darauf zugreifen. Dort hätten sie einen kompletten Überblick über die Unternehmen in ihrer Logistikkette, ihre Logistik und Lieferströme, das Anlagenmanagement und die Instandhaltung.

Auch das Thema Nachhaltigkeit setzt SAP stärker in den Fokus. Das erklärte Ziel von SAP sei es, den Klimaschutz messbar, Vielfalt und Inklusion sichtbar und ethische Verantwortung transparent zu machen. Um Nachhaltigkeit als zentralen Geschäftsprozess zu etablieren, hat SAP ein Portfolio neuer nachhaltigkeitsspezifischer Produkte vorgestellt. Die Anwendungen würden eine außergewöhnliche Transparenz sowie Funktionen bieten, mit denen sich nachhaltigkeitsspezifische Messdaten in der gesamten Logistikkette abrufen ließen.

Auch zur Zukunft der Arbeit äußerte sich Christian Klein. Die Pandemie habe gezeigt, dass Mitarbeiter Flexibilität wollen, ob sie zu Hause oder im Büro arbeiten. Flexibilität so Klein, sei in Zukunft der entscheidende Faktor.