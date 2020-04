Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Walldorf. SAP lotet angeblich den Verkauf seines Software-Geschäfts für Handynetzwerke aus. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Bericht zufolge arbeitet der Softwarekonzern mit einem Berater zusammen, der das Interesse an der Sparte auslote. Es habe bereits Gespräche mit potenziellen Käufern gegeben, hieß es. Ein Unternehmenssprecher wollte sich dazu gestern nicht äußern.

Die Digital-Interconnect-Sparte von SAP stellt Software her, mit der Kunden über Telefon oder Textnachricht in verschiedenen Übertragungsnetzen kommunizieren können, zudem kann sie damit verbundene Zahlungen verarbeiten. Der Bereich geht auf ein Unternehmen namens Mobile 365 Inc. zurück, das Sybase Inc. im Jahr 2006 für mehr als 400 Millionen Dollar gekauft hat. Es wurde Teil von SAP, als das deutsche Unternehmen Sybase im Jahr 2010 erwarb.

Laut Bloomberg erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von bis zu 50 Millionen US-Dollar und einen Umsatz von rund 250 Millionen US-Dollar. Ein Verkauft könnte mehrere hundert Millionen Dollar einbringen, schreibt die Nachrichtenagentur mit Verweis auf die Insider. Allerdings sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Noch könne SAP auch beschließen, das Geschäftsfeld zu behalten.

Die Veräußerung des Geschäfts würde zur Strategie des Walldorfer Softwarekonzerns passen, sich auf das Wachstum seiner Cloud-Produkte und die Integration von Akquisitionen wie Qualtrics zu konzentrieren. Bereits auf dem Kapitalmarkttag im November hatten die beiden Vorstandssprecher Jennifer Morgan und Christian Klein angekündigt, dass SAP im Zuge der stärkeren Fokussierung des Unternehmens einzelne Geschäftsfelder auf den Prüfstand stellen werde.

Zuletzt hatte der Softwarekonzern wegen der Corona-Krise den Ausblick fürs laufende Geschäftsjahr gesenkt.