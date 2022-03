Walldorf. (mk) SAP-Chef Christian Klein hat im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr verdient. Das geht aus dem aktuellen Vergütungsbericht hervor, den der Softwarekonzern am Donnerstag in Walldorf vorlegte. Danach erhielt Klein für 2021 knapp 5,9 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es nur knapp 1,1 Millionen Euro gewesen. Nach Auskunft eines Sprechers hängt der Gehaltssprung damit zusammen, dass der seit 2019 amtierende Vorstandsvorsitzende für 2020 verschiedene variable, erfolgsabhängige Vergütungen nicht erhielt. Dafür bekam er aufgrund der zusätzlichen Anstrengungen in der Corona-Krise zwar eine Sondervergütung. Diese wurde allerdings erst im vergangenen Jahr im Gehalt verbucht.

Das Vergütungssystem der SAP ist nach eigenen Angaben "auf eine langfristige Wertsteigerung des Unternehmens ausgerichtet". Entsprechend hoch ist deshalb die Gewichtung der variablen Vergütungskomponenten. Sie machen bei allen Vorstandsmitgliedern mehr als 50 Prozent, beim Vorstandssprecher rund zwei Drittel der Zielvergütung aus. Dabei basieren sie größtenteils auf dem Erreichen der finanziellen Ziele der SAP, aber auch darauf, wie der Softwarekonzern beim Thema Nachhaltigkeit vorankommt.

Aufgrund solcher langfristigen, erfolgsabhängigen Vergütungen erhielten auch frühere Vorstände für 2021 noch Millionenbeträge. Allen voran Bill McDermott, Vorgänger von Christian Klein, dem die SAP gut 2 Millionen Euro überwies. Er war im November 2019 ausgeschieden. Auch Jennifer Morgan, die den Softwarekonzern für einige Monate gemeinsam mit Klein geführt hatte, erhielt noch eine Vergütung, und zwar in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro.

Das Thema Gehalt wird in der SAP-Belegschaft gerade kontrovers diskutiert. In einer Umfrage der Betriebsratsgruppe "Pro Mitbestimmung", die der IG Metall nahesteht, zeigte sich kürzlich eine Mehrheit der deutschen Beschäftigten unzufrieden mit ihren Bezügen. Auch die jüngst verkündete Gehaltserhöhung von im Schnitt 2,7 Prozent war vielen Mitarbeitern zu wenig. IG Metall und Verdi wollen daher nach den anstehenden Betriebsratswahlen einen Haustarifvertrag durchsetzen.