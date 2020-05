Von Barbara Klauß

Walldorf. Seit einem Monat ist Christian Klein alleiniger SAP-Chef und zweifacher Vater – Nun spricht er im RNZ-Interview über Differenzen mit seiner ehemaligen Co-Chefin Jennifer Morgan, über die Familie und die Corona-Pandemie

Herr Klein, wie oft haben Sie Jennifer Morgan schon vermisst?

Jennifer und ich haben sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet. Wir haben uns sehr gut verstanden, auch menschlich, und sind im Guten auseinandergegangen. Gerade am Anfang hatte das Co-CEO-Modell auch seine Vorteile. Aber jetzt, in der Krise, gibt es viele Gründe, auf einen alleinigen CEO zu setzen.

Welche Gründe?

Als Jennifer und ich im März angetreten sind, war noch nicht abzusehen, dass solch eine schwere Krise bevorstand. Doch als sie Anfang März ihren Lauf nahm, mussten wir fast stündlich Entscheidungen treffen. In einer solchen Situation ist ein alleiniger CEO von Vorteil. Zudem gab es bei der Frage, wie wir die SAP in die Zukunft führen wollten, in einigen Punkten Übereinstimmungen, bei anderen aber auch Differenzen.

In welchen Punkten gab es Differenzen?

Wir haben zu lange auf einzelne Lösungen, auf einzelne Produkte gesetzt. Ich stehe aber für Integration, ich möchte in Zukunft eine SAP sehen. Da gab es die eine oder andere Differenz. An diesem Punkt erschienen mir aber Kompromisse nicht hilfreich. Diese Dinge sind entscheidend für die Zukunft der SAP.

Es gab die Kritik, auch am Mittwoch bei der Hauptversammlung, der Vorstand sei inzwischen zu klein, zu jung, zu technologisch.

Ich fühle mich mit 40 zwar noch einigermaßen jung. Aber wenn man sich den Vorstand anschaut: Wir haben ein sehr heterogenes Team. Es ist wie im Fußball: Man gewinnt die Champions League nicht, wenn man nur sehr erfahrene Spieler hat, aber auch nicht mit nur sehr jungen Spielern. Am Ende macht es der Mix. Und ja, ich bin erst 40. Aber das zeigt doch, dass man bei SAP weniger auf das Alter oder auf das Geschlecht schaut, sondern vielmehr auf die Leistung jedes einzelnen.

Allerdings ist der Vorstand nun wieder recht männlich und recht deutsch. Auch deshalb gab es Kritik. Würden Sie selbst sich das auch anders wünschen?

Wir haben – gerade in der IT – einen Fachkräftemangel. Insofern ist es sehr wichtig, dass wir die Schülerinnen und die Studierenden sehr früh für Informatik begeistern – und so später auch bei der SAP zu einem höheren Frauenanteil kommen. Inzwischen sind bei uns 27 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Industrieweit liegen wir damit an der Spitze. Und wir wollen bis in zwei Jahren auf 30 Prozent kommen. Natürlich hilft es immer, bei kritischen Entscheidungen einen diversen Blick auf die Themen zu haben: von Männern und Frauen, von Menschen aus verschiedenen Regionen. Und es hilft, ein sehr globales Team zu haben. Daran werden wir arbeiten.

Es wäre ohnehin noch ein Vorstandsposten zu besetzen. Der des Personalvorstands ...

Das sehen Sie nicht ganz falsch. Am Ende ist das aber eine Entscheidung des Aufsichtsrats, mit dem wir gerade Gespräche führen.

Es gab auch Kritik an der Unruhe auf Führungsebene: In letzter Zeit haben viele Mitglieder den Vorstand verlassen. Wie kann da wieder mehr Ruhe reinkommen?

Wir haben in den vergangenen Wochen intern viel kommuniziert. Wir haben erklärt, warum gewisse Entscheidungen gefallen sind, und wo wir mit der SAP hin wollen. Wir brauchen eine klare Produktstrategie. Wir brauchen eine klare Strategie, wie wir in Zukunft unsere Kunden betreuen. Wir brauchen eine klare Strategie, wie wir unsere Mitarbeiter entwickeln und fördern werden. Da haben wir jetzt alles auf den Weg gebracht, um unseren Mitarbeitern eine klare Richtung vorzugeben. Das wird mit Sicherheit für mehr Ruhe und Kontinuität sorgen. Und auch im Vorstand bin ich absolut dafür, dass wir mehr Kontinuität haben – wenngleich auch das immer die Entscheidung des Aufsichtsrates ist.

Hasso Plattner hat gerade gesagt, er stünde für eine weitere Amtszeit als Aufsichtsratschef zur Verfügung. Wäre das richtig – oder ist nicht gerade jetzt die Zeit für einen Generationenwechsel?

Hasso Plattner ist einer unserer Gründer. Er hat eine sehr starke Meinung und hilft enorm, indem er uns immer wieder mit Rat zur Seite steht. Ob er sein Mandat verlängert, das müssen der Aufsichtsrat diskutieren und entscheiden – und natürlich auch unsere Aktionäre.

Würden Sie persönlich sich denn freuen, wenn er bliebe?

Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung heraus nur sagen: SAP hätte sich nie so erfolgreich entwickelt, wenn es Hasso Plattner nicht gegeben hätte. Ich empfinde die Zusammenarbeit mit ihm als sehr angenehm. Er mischt sich nicht ein, gibt aber Rat – den ich sehr gerne annehme. Ich empfinde aber auch die Zusammenarbeit mit dem gesamten Aufsichtsrat der SAP als sehr positiv.

Zur Corona-Pandemie: Sie entwickeln ja gerade mit der Telekom zusammen die Corona-App, mit der Infektionsketten nachvollzogen werden sollen auf dem Smartphone zum Beispiel. Wenn man sich die Umfragen anguckt, sind recht viele Bürger skeptisch diese App zu nutzen. Wie können sie die überzeugen?

Ich glaube, die Tracing-App kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir in Deutschland schneller wieder zur Normalität zurückkehren können. Das erfordert allerdings eine hohe Nutzung der App. Wir haben uns vom Start weg an den hohen Datenschutzkriterien orientiert, und die Quellcodes der App ja auch als Open Source frei verfügbar gemacht, um alle Sicherheitsstandards zu erfüllen und für Transparenz zu sorgen. Daher hoffe ich, dass die Bevölkerung regen Gebrauch davon machen wird.

Es geht schon recht lange um diese App. Warum dauert die Entwicklung so lange?

An einem Sonntagabend vor drei Wochen habe ich einen Anruf von der Bundesregierung erhalten mit der Bitte, dass wir bei der App unterstützen sollen. Das haben wir in den letzten Wochen getan. Und wir liegen voll im Zeitplan. Mittlerweile steht ja mit Mitte Juni auch ein offizieller Termin fest, zu dem die App auf den Markt kommen soll.

Sie haben sich schon vor der Pandemie eingesetzt, unter anderem für Digitalisierung an Schulen. Was wird sich Ihrer Ansicht nach durch die Pandemie ändern?

Ja, die Digitalisierung in der Schule war schon vor der Krise eine Herzensangelegenheit von mir. Und die Erfahrungen jetzt zeigen, dass wir da tatsächlich einen großen Nachholbedarf haben. Es mangelt an der Infrastruktur und an der Digitalisierung von Inhalten. Zudem muss man die Kinder im digitalen Zeitalter frühzeitig spielerisch daran heranführen, wie man digitale Medien bedient und wie man sich auch schützt. In Zukunft werden viel mehr IT-Fachkräfte benötigt. Wir müssen in diesem Bereich noch viel stärker an den Schulen und den Universitäten ansetzen.

Durch die Pandemie wird sich meiner Meinung nach aber noch mehr ändern. Aufs Geschäftsleben bezogen gibt es auch ein paar gute Seiten an der Krise: Ich verbringe jetzt viel weniger Zeit am Flughafen und im Flugzeug. Ich glaube, dass sich die Art, wie wir kommunizieren, sehr stark verändern wird. Wir werden eher Videokonferenzen abhalten anstatt in den nächsten Flieger zu steigen. Das spielt auch positiv hinein in das Thema Klimaschutz. Und unsere Kunden setzen jetzt verstärkt auf das Thema "digitale Transformation".

Da liegen dann auch Chancen für SAP ...

Ja. In der Krise ist unsere Software gefragter denn je. Und das wird sicher auch nach der Krise der Fall sein.

Wo arbeiten Sie eigentlich gerade? Zu Hause? Oder gehen Sie ins Büro?

Ich arbeite fast ausschließlich von zu Hause aus. Das ist allerdings nicht immer ganz einfach: Der Dreijährige möchte immer mit mir spielen, wenn er mich sieht. Der Papa hat aber leider durchgängig Termine. Das führt dazu, dass er meine Arbeit inzwischen blöd findet. Es fällt mir auch relativ schwer, ihn immer wieder vertrösten zu müssen.

Sie haben neben dem dreijährigen Sohn eine wenige Wochen alte Tochter. Was bedeutet es, als junger Familienvater die Verantwortung zu übernehmen für einen Konzern wie SAP?

Ja, der Einklang von Familie und Beruf ist nicht ganz einfach. Meine Assistentin versucht hartnäckig, meinen Kalender morgens von sieben bis neun zu verteidigen, und dann noch mal abends, zwei Stunden vor dem Ins-Bett-Gehen der Kinder. Das klappt manchmal sehr gut, manchmal weniger. Ich bin aber überzeugt, dass man sich manchmal solche Pausen für die Familie nehmen muss. 16 Stunden durchgehend bei der SAP zu sitzen, bringt nichts. Es tut auch gut, immer mal wieder abzuschalten. Hinterher fällt vieles wieder leichter.

Haben Sie je darüber nachgedacht, auch Elternzeit zu nehmen – vielleicht sogar jetzt, als Vorstandsvorsitzender?

Es ist vieles zusammengekommen in den vergangenen Wochen. Meine Tochter kam genau in der Nacht zu Welt, als der Abschied von Jen feststand. Die letzten Wochen waren wirklich nicht einfach. An Elternzeit war in dieser Lage nicht zu denken. Ich muss auch meiner Familie ein großes Lob aussprechen. Aber über die Sommermonate nehme ich sicher die eine oder andere Woche. Und irgendwann öffnen ja auch die Kindergärten wieder. Darauf freut sich der Kleine schon. Dann entspannt sich die Situation noch mal ein bisschen.

Haben Sie denn ein richtiges Büro zu Hause oder arbeiten Sie vom Küchentisch aus?

Hätte ich gewusst, dass ich mal so viel Zeit im Homeoffice verbringe, hätte ich mich vielleicht für ein größeres Zimmer im Haus entschieden. Mein Arbeitszimmer hat etwa zehn Quadratmeter. Ich habe schon mit meiner Frau verhandelt, ob ich umzuziehen darf. Manchmal setze ich mich auch auf die Terrasse. Aber da haben schon Teilnehmer gefragt, bei wem die Vögel so schön pfeifen.

Wann können denn die Kollegen wieder ins Büro zurückkehren? Die ersten Firmen öffnen jetzt ja wieder.

In Asien sind einige Standorte schon wieder offen. Dort läuft die Wiedereröffnung nach Plan, wir haben keine neu-infizierten Mitarbeiter. Jetzt gehen wir schrittweise vor.

Allerdings arbeiten wir gerade mit 95 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Und es ist faszinierend zu sehen, dass weiterhin alles läuft. Deswegen wollen wir nicht zu viel Druck aufbauen, dass die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen müssen. Stattdessen gehen wir das je nach den lokalen Anforderungen schrittweise an – immer mit Blick auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Für Deutschland und für Walldorf/St. Leon Roth haben wir jetzt mal Mitte Juni angepeilt und wollen dann schrittweise und sehr behutsam hochfahren.

Die Bundesregierung hat viele Maßnahmen ins Leben gerufen gegen die Pandemie. Wie beurteilen Sie diese Maßnahmen?

Ich beneide die Politiker derzeit nicht. Es gibt so viele Experten, die nicht immer einer Meinung sind. In Anbetracht dessen machen unsere Politiker das derzeit sehr gut. Sie gehen sehr behutsam vor, kommunizieren sehr viel und begründen ihre Maßnahmen. Auch die Lockerungen jetzt kann ich nur begrüßen. Je länger der Lockdown anhält, umso schädlicher wird es für die Wirtschaft – mit Auswirkungen auch auf unseren Sozialstaat. Irgendwann muss man abwägen.

Und was halten Sie von den Protesten dagegen, die es nun vermehrt gibt?

Ich denke, man sollte dem Rat der Experten folgen. Es ist unheimlich schwierig, sich bei solch komplexen Sachverhalten eine Meinung zu bilden, wenn man nicht tief in der Materie steckt. Deswegen glaube ich, fahren wir alle ganz gut damit, den Experten und auch der Politik zu vertrauen.

Sie kommen von hier, sie kennen sehr viele Menschen in der Region aus der Schule, aus dem Studium. Was haben Sie anders gemacht? Warum sind Sie heute SAP-Chef?

Wenn ich auf meine 20 Jahre bei SAP zurückblicke, muss ich sagen: Ich bin sehr dankbar für die Ausbildung hier. Ich konnte mir ein Netzwerk aufzubauen. In einem so großen Unternehmen kann man allein nichts bewegen. Man braucht immer ein Team. Über die Jahre ist mir mit Sicherheit auch die Unternehmenskultur zugutegekommen. Man erhält immer wieder eine Chance, sich zu beweisen; man kann immer wieder in neue Bereiche wechseln. Das hat es mir erlaubt, einen sehr breiten Blick auf die SAP zu bekommen. Und ich hatte sehr gute Mentoren.

Sie haben mal gesagt, dass Sie wohl den Ehrgeiz von ihrem Vater hätten, Karl Klein, dem CDU-Landespolitiker...

Ich denke, ich habe einen gesunden Ehrgeiz, sowohl im Sport als auch im Beruf. Beim Sport lernt man Dinge, die später in der Arbeitswelt hilfreich sind. Wie verhält man sich im Team? Wie kann man zusammen spielen, damit am Ende der Erfolg steht?

Spielen Sie denn selbst noch Fußball? Kommen Sie noch dazu?

Diese Karriere ist beendet. Aber ich gehe wahnsinnig gerne mit der Familie Skifahren. Wenn es die Zeit erlaubt, versuche ich auch Tennis zu spielen. Gerade habe ich eine Tischtennisplatte bekommen. Neulich habe ich in der Mitarbeiterversammlung gesagt, dass ich Gegner suche. Es haben sich auch schon zahlreiche Mitarbeiter gemeldet. An Gegnern mangelt es also nicht.

Und wenn Sie Fußball gucken – gibt es da einen bevorzugten Verein?

Da muss ich mittlerweile neutral sein. Natürlich hatte ich als Kind bestimmte Vereine, die ich besonders mochte. Jetzt aber bin ich auch froh, dass es die TSG Hoffenheim gibt. Wenn man fußballbegeistert ist, ist es doch schön, wenn man am Wochenende mit der Familie und mit Freunden ins Stadion gehen kann. Der SAP hilft das übrigens auch, was die Attraktivität des Standortes Walldorf/St. Leon-Rot angeht. Viele Mitarbeiter, die hier her kommen, oder auch Kunden, die wir einladen, schauen sich am Wochenende gerne mal ein Fußballspiel an, oder gehen in der SAP-Arena.

Was bedeutet denn die Region für Sie persönlich?

Klein: Ich bin hier aufgewachsen, in Heidelberg geboren, habe in Mannheim studiert, ich habe viele Freunde und Familie hier. Natürlich hat der Standort hier eine sehr hohe Bedeutung für mich. Jetzt sehe ich natürlich viel von der Welt und muss sagen: Es gibt viele schöne Orte. Aber es ist auch immer wieder schön, nach Hause zu kommen.

Unser Standort hier ist natürlich einer der wichtigsten. Und ich sehe auch, wie bedeutend die SAP für die Region ist. Das ist auch für mich persönlich ein Ansporn.

Als Sie Co-CEO wurden, hat sich der Betriebsrat gewünscht, dass die Mitarbeiter wieder mehr in den Vordergrund rücken.

Die Zusammenarbeit mit unserem Sozialpartner empfinde ich als sehr angenehm. Es ist wichtig, dass wir unsere Sozialpartner frühzeitig einzubeziehen, wenn es um unsere Mitarbeiter geht. Gemeinsam kann man bessere Ergebnisse erzielen. Das funktioniert auch sehr gut, wie ich persönlich finde.

Die Krise wird auch innerhalb der SAP einige Veränderungen bewirken. Wir werden eine verstärkte Nachfrage bei bestimmten Lösungen haben, wir werden eventuell neue Lizenzmodelle anbieten müssen, um unseren Kunden zu helfen, besser durch die Krise zu kommen. Dabei möchte ich unsere Mitarbeiter sehr eng einbeziehen. Es ist mir wichtig, dass sie die Strategie der Firma mittragen.

Was bedeutet das für die Mitarbeiterentwicklung?

Restrukturierungsprogramme stehen derzeit keine an. Wir werden am Ende des Jahres mit Sicherheit mehr Mitarbeiter haben als zu Beginn. Ich denke, die SAP tut gut daran, in den nächsten Jahren ein starkes Augenmerk auf das Thema Forschung und Entwicklung zu legen, aber auch auf andere Bereiche, wie den Vertrieb, die Beratung und den Kundensupport. Da werden wir verstärkt investieren.