Von Matthias Kros

Walldorf. Der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Rückzug aus dem russischen Markt hinterlässt deutliche Spuren in der Bilanz der Walldorfer SAP. Der Softwarekonzern meldete am Freitag im laufenden Geschäftsjahr einen voraussichtlichen Umsatzrückgang von 300 Millionen Euro durch den geplanten Ausstieg aus Russland. Beim Betriebsergebnis erwartet die SAP einen negativen Einfluss in Höhe von rund 350 Millionen Euro, zudem gehen die Walldorfer von Restrukturierungskosten in Höhe von 80 bis 100 Millionen Euro aus. SAP beschäftigt in Russland über 1000 Mitarbeiter. Noch ist unklar, was aus ihnen werden soll.

Nach wochenlangem Zögern und wachsendem öffentlichen Druck hatte die SAP Anfang dieser Woche ihren "geordneten Ausstieg aus unserem Geschäft in Russland" angekündigt. Zuvor hatte der Softwarekonzern bereits sein Neu- und Cloud-Geschäft in dem Land eingestellt.

Der wirtschaftliche Schaden durch diesen Schritt könnte für SAP sogar noch größer sein als jetzt berechnet. Die Situation könne sich schnell verändern, warnte das Unternehmen bei der Vorlage der Quartalszahlen. Sollte sich die Lage über das aktuelle Maß hinaus weiter verschärfende, könne das für die eigenen Geschäftsaktivitäten "möglicherweise erhebliche negative Folgen haben".

Trotz der Auswirkungen der Russland-Schließung bestätigten die Walldorfer aber ihre Jahresprognose. Demnach soll der Umsatz mit der sogenannten Cloudsoftware, die nicht auf den Rechnern des Kunden installiert, sondern über das Internet genutzt wird, in diesem Jahr währungsbereinigt um 23 bis 26 Prozent auf bis zu 11,85 Milliarden Euro steigen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte währungsbereinigt hingegen lediglich stabil bleiben oder sogar um bis zu fünf Prozent schrumpfen. "Wir hatten einen soliden Start in das Jahr und unser Ausblick bleibt unverändert", sagte Finanzchef Luka Mucic, der SAP im kommenden Jahr verlassen wird. "Trotz des aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umfelds hat sich das Wachstum der Clouderlöse weiter beschleunigt und beflügelt damit das Wachstum der gesamten Umsatzerlöse".

In den ersten drei Monaten des Jahres belasteten nicht nur die Auswirkungen des Ukraine-Krieges die SAP-Bilanz, sondern auch die Investitionen in den Ausbau des Cloudgeschäfts. Konzernchef Christian Klein hatte im Herbst 2020 angekündigt, Wachstum erst einmal über eine höhere Profitabilität zu stellen und entsprechend zu investieren. Seitdem steht die Börse mit dem Top-Manager auf Kriegsfuß. Auch die Zahlen für das erste Quartal hellten die Stimmung nicht auf – im Gegenteil: Die SAP-Aktien gaben weiter nach. Seit September 2020 hat der Börsenwert der SAP rund 60 Milliarden Euro eingebüßt. Das Gros der Analysten hält SAP deshalb derzeit für deutlich unterbewertet. So empfehlen 25 der 36 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten das Papier aktuell zum Kauf und keiner hat dabei ein Kursziel von weniger als 100 Euro.

Der Umsatz des Softwarekonzerns habe die Erwartungen übertroffen, der operative Gewinn wegen der Auswirkungen des Ukrainekriegs hingegen enttäuscht, schrieb Analystin Stacy Pollard von der US-Bank JPMorgan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion.

Angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sei der Softwarekonzern aber ordentlich ins Jahr gestartet und habe mit dem Umsatzwachstum positiv überrascht, findet Analyst Knut Woller von der Baader Bank. Die enttäuschende operative Ergebnisentwicklung sei ausschließlich den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine geschuldet. Woller erinnerte zudem daran, dass das erste Quartal der Walldorfer traditionell das schwächste ist.

Update: Freitag, 22. April 2022, 20.06 Uhr