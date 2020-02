Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Walldorf. (kla) Veränderungen an der Spitze von SAP: Personalvorstand Stefan Ries (53) und Michael Kleinemeier (62), zuständig für Digital Business Services, verlassen den Softwarekonzern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hat. Man habe sich einvernehmlich auf ein Ausscheiden verständigt, heißt es in der Mitteilung. Demnach verlässt Ries das Unternehmen Ende Mai, Kleinemeier scheidet Ende April aus.

Kleinemeier kam 1989 zu SAP und ist seit 2015 Vorstandsmitglied. Ries arbeitete von 2002 bis 2010 bei SAP, kehrte 2014 zurück und ist seit 2016 im Vorstand. Dort ist er unter anderem zuständig für Personalstrategie, Sozialpartnerschaften, Vergütung und Entgelt sowie Vielfalt und Inklusion. Im April 2018 hatte der Aufsichtsrat den Vertrag mit Ries bis 2024 verlängert. "Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Stefan Ries fortzusetzen", erklärte Aufsichtsratschef Hasso Plattner damals laut Mitteilung.