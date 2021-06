Von Matthias Kros

Walldorf. Grünes Licht für das geplante Joint Venture Fioneer, in das die SAP ihr Geschäft mit Software für Finanzdienstleistungen auslagern will: Das Kartellamt habe dem Vorhaben inzwischen zugestimmt, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Start sei für September vorgesehen. Betroffen von der Abspaltung seien in Deutschland rund 400 Mitarbeiter, größtenteils am Stammsitz in Walldorf, wo das neue Unternehmen auch seinen Sitz haben wird. Ihnen wird aktuell ein Wechsel zu Fioneer angeboten.

Die neue Einheit soll bekanntlich Anwendungen für die spezifischen Bedürfnisse der Banken- und Versicherungsbranche entwickeln. SAP bringt dabei seine Produkte und Organisationseinheiten in das Joint Venture ein, hält aber nur noch 20 Prozent der Anteile. Die Mehrheit übernimmt der weitgehend unbekannte Münchener Finanzinvestor Dediq, weil er über 500 Millionen Euro investiert. Einen nicht näher bezifferten Anteil hält zudem die Hasso-Plattner-Stiftung des SAP-Mitgründers. Sie wird laut Dediq allerdings nicht ins operative Geschäft eingreifen und keine Stimmrechte besitzen.

Die Ankündigung des Joint Ventures war etwas holprig gewesen. Zum einen, weil die Plattner-Stiftung ihr Engagement zunächst verschwiegen hatte, was eine Compliance-Diskussion nach sich zog. Zum anderen wegen des nur noch geringen Anteils, den SAP künftig an Fioneer hält. Die Konzernführung sah sich gleich nach Verkündung der Abspaltung im April dem Verdacht ausgesetzt, man wolle diesen Geschäftsbereich auf elegante Weise loswerden. Zwar widersprach das Management vehement, doch die Wechselwilligkeit der eigenen Mitarbeiter zu Fioneer hält sich dem Vernehmen nach noch in Grenzen. Viele Beschäftigte, die für eine Anstellung bei Fioneer in Frage kämen, wollten die Sicherheit, die SAP ihnen biete, nicht aufgeben. Zu hören ist daher, dass im Zweifel auch Abfindungen angeboten werden.

Die Führung von Fioneer übernimmt ab September ein Team, das größtenteils aus SAP-Managern besteht und bereits viel Erfahrung mit Finanzdienstleistungssoftware hat. "Wir werden die Einheit gemeinsam steuern", hatte der SAP-Vorstandsvorsitzende Christian Klein bei der Hauptversammlung im Mai betont. Fioneer solle neue Anwendungen auf Basis von SAP-Technologie entwickeln und mit Anwendungen des Konzerns integrieren.