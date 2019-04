Walldorf. (dbe) Walldorf. (dbe) Nach 27 Jahren beim Softwarekonzern SAP verlässt Vorstand Robert Enslin das Walldorfer Unternehmen. Wie SAP am späten Freitagabend bekannt gab, zieht sich der US-Amerikaner auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung zurück, um „neue Aufgaben außerhalb des Unternehmens“ zu übernehmen.

Der 56-Jährige war für das wichtige Cloud-Geschäft zuständig, bei dem Kunden ihre Programme und Daten auf Servern der SAP lagern und über das Internet auf sie zugreifen können. In den vergangenen Geschäftsquartalen wies dieser Bereich – auch dank mehrerer Übernahmen – stets ordentliche Wachstumszahlen auf. Den Bereich, den Enslin im Vorstand verantwortete, übernimmt seine Vorstands-Kollegin Jennifer Morgan, die bisher zusammen mit Adaire Fox-Martin den weltweiten Vertrieb leitete.

Though my tenure with #SAP has come to an end, my personal belief and public advocacy for SAP’s innovation and vision to help the world run better never will. Thank you Hasso Plattner, ⁦@BillRMcDermott⁩ & dear colleagues for 27 spectacular years. https://t.co/3M5jirw4YK