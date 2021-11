Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Trotz der angespannten Lage in der Corona-Pandemie rechnet Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, noch immer mit einem Plus im für den Handel so wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Fürchtet der Handel, dass es trotz aller Versicherungen der Politik doch wieder zum Lockdown kommt?

Lockdown-Maßnahmen im Einzelhandel sind weder rechtlich möglich noch tatsächlich nötig. Die Ampelkoalitionäre schließen dies zurecht aus. Denn der Handel ist nachgewiesenermaßen kein Infektionsherd. Hygienekonzepte, die Maskenpflicht beim Einkaufen und neue Lüftungsanlagen in Einkaufszentren und Geschäften wirken. Geöffnete Ladentüren und erfolgreiche Pandemiebekämpfung passen gut zusammen. Insofern wären solche Maßnahmen derzeit unangemessen.

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des HDE, warnt vor Leerständen. Foto: dpa

Wäre der deutsche Einzelhandel noch in der Lage, das wegzustecken?

Einen weiteren Lockdown könnten viele Händler nicht mehr wegstecken. Wir würden sicherlich eine Vielzahl von Geschäftsaufgaben und Insolvenzen erleben. In der Folge würden die Innenstädte enorm leiden und die Leerstände weiter ansteigen. Viele Händler stehen auch heute noch auf der Kippe und sind auf ein gutes Weihnachtsgeschäft angewiesen, um ein schwieriges Jahr noch zu retten.

Sind die deutschen Händler überhaupt in der Lage, die für 3G- und 2G-Regelungen geltenden Kontrollen zu gewährleisten?

3G- oder 2G-Zugangsbeschränkungen sind im Einzelhandel nicht notwendig, die Hygienekonzepte und die Maskenpflicht gewährleisten einen hervorragenden Pandemieschutz. Bisher ist nur in Baden-Württemberg eine solche Regelung vorgesehen, sobald dort eine bestimmte Warnstufe bei einer Überlastung der Krankenhäuser erreicht ist.

Die umfassende Kontrolle solcher Konzepte mit Zugangskontrollen kann in Geschäften mit hohen Kundenzahlen nicht funktionieren. Für den Lebensmittel- oder Bekleidungsbereich ist das nicht zu schaffen. Da bilden sich schnell lange Schlangen vor den Geschäften und in den Fußgängerzonen. Das schreckt Kunden ab und ist auch aus Pandemiegründen nicht erstrebenswert. Solche Zusammenballungen von Menschen sollten gerade jetzt vermieden werden. In Baden-Württemberg hat man sich auf Stichprobenkontrollen geeinigt. Grundsätzlich sind 2G- oder 3G-Regelungen für den Einzelhandel weder angemessen noch praktikabel.

Führt die um sich greifende Verunsicherung dazu, dass man mit Abstrichen beim Weihnachtsgeschäft im stationären Bereich rechnen muss?

Wir rechnen nach wie vor mit einem Umsatzplus von zwei Prozent für den gesamten Einzelhandel im November und Dezember im Vergleich zum Vorjahr. Wachstumstreiber dabei bleibt der Online-Handel, der für sich genommen seine Umsätze um mehr als 17 Prozent steigern wird. Insgesamt gibt es sicherlich besondere Risiken für das Weihnachtsgeschäft: Der weitere Verlauf der Pandemie und die möglicherweise anstehenden beschränkenden Maßnahmen, die bestehenden Logistikprobleme oder auch die erhöhte Inflation. Aber es gibt auch positive Einflussfaktoren wie hohe Sparguthaben oder den stabilen Arbeitsmarkt. Insofern setzen wir weiter auf das Weihnachtsgeschäft und bleiben bei unserer Prognose.

Wie gravierend sind im Handel die Auswirkungen von Lieferengpässen auf das Weihnachtsgeschäft?

Die meisten Händler haben ihre Ware bereits weit im Voraus bestellt und ihre Lager gefüllt. Sicher kann und wird es aufgrund der aktuellen Logistikprobleme dazu kommen, dass einzelne Produkte nicht verfügbar sind, weder im Internet oder in den Läden. Generell sind aber keine leeren Regale zu erwarten. Es kann aber sein, dass wir die aktuellen Lieferprobleme dann nach dem Abverkauf der Waren im Weihnachtsgeschäft erst im ersten Quartal des kommenden Jahres richtig spüren werden.