Spezialisten für Verpackungen: Volker Thorn (links) und Frank Westermann in der Halle des Unternehmens in Eppelheim. Sie setzen auf nachhaltige Alternativen zu Recyclingpapier. Foto: Alfred Gerold

Von Harald Berlinghof

Eppelheim. Die altbekannte Nivea-Creme ist ein Produkt der Firma Baiersdorf. Wenn sie im Sechserpack im Drogeriemarkt verkauft wird, ahnt niemand, dass da auch die Eppelheimer Firma PackMann eine gewichtige Rolle auf dem Weg vom Hersteller zum Handel spielt. Denn die PackMann GmbH im Eppelheimer Gewerbegebiet ist ein so genannter Verpackungsdienstleister. "Wir sind gewissermaßen die verlängerte Werkbank des Herstellers", erläutert Gründer und Mitgeschäftsführer Frank Westermann das Selbstverständnis des Unternehmens.

Wenn die Verpackung des Hersteller nicht den Wünschen des Handels entspricht, dann landet die Ware bei PackMann, wo sie nach den Vorgaben des Herstellers in Verkaufsverpackungen neu zusammen gesellt und in Verkaufsdisplays präsentiert wird. Da sind zum Beispiel die Einmachgläser, die im Supermarkt im Sechserpack angeboten werden. Darin sollen drei mit roten Deckeln und drei mit blauen Deckeln enthalten sein. "Wenn diese Zusammenstellung beim Hersteller zu umständlich wäre oder in dessen Produktionsablauf nicht optimal integriert werden kann, dann schickt er die Gläser zu uns, damit wir sie neu ordnen", so Westermann. "Das geschieht wegen der Optik und weil es der Handel dem Hersteller so vorgibt."

Vor 26 Jahren hatte Frank Westermann die Idee zu einem solchen Verpackungsdienstleister. Gegründet wurde die Firma im Gewerbegebiet Neu-Edingen, nachdem die Hallen dort aber schnell zu klein wurden, zog man nach Ladenburg und hat seinen gegenwärtigen Standort inzwischen in Eppelheim gefunden. Heute setzt man rund zwölf Millionen Euro jährlich um, liefert in verschiedene Länder Europas und hat einen zweiten Lagerstandort in Kirchheim-Bolanden. Auch für 2020 peilt man die zwölf Millionen an. "Wir spüren bisher noch nichts von der Corona-Krise. Man muss abwarten, wie sich das auf uns auswirkt. Aber von der Finanzkrise 2008/2009 haben wir auch nur wenig gespürt", so Westermann.

Das jüngste Kind aus der Ideenschmiede des Verpackungsdienstleisters sind Transportverpackungen aus heimischem Gras, das schnell nachwächst. Auf der Suche nach ökologisch nachhaltigen Verpackungen ist Mitgeschäftsführer Volker Thorn auf ungenutzte Graswiesen gestoßen. Die nachhaltige Alternative des Recyclingpapiers weist praktische Probleme auf. Aufgrund der verkürzten Zellulosefaser im Recyclingpapier geht Stabilität und Reißfestigkeit verloren. "Gras liegt bei diesem Faktor zwischen Recyclingpapier und Frischfaser", erklärt Thorn. Genutzt werden dazu regionale nicht landwirtschaftlich genutzte Grasflächen, die sowieso zwei bis drei mal im Jahr gemäht werden und deren Gras, weil es zu holzig ist, nicht als Viehfutter verwendet wird.

Die Grasverpackungen, die von externen Herstellern bezogen werden, sind FSC-zertifiziert und tragen das Resy-Zeichen, das eine Rücknahme und Weiterleitung an Recycling-Unternehmen durch den Verpacker garantiert. "Unsere Eigenmarke linio verda steht für eine klimaneutrale Verpackung. Für CO2-Emissionen beim Hersteller und auf dem Transportweg zu uns, leisten wir Kompensationen durch Baumpflanzungen und Brunnenbau in Deutschland und Afrika", so Thorn. "Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. "Wir streben mehr als Klimaneutralität an. Wir wollen Klima-Positiv werden, damit wir mit jeder Verpackung, die wir anbieten, etwas Gutes für das Klima tun. Das geht allerdings nicht ganz umsonst. Unsere Kunden müssen da mitziehen. Etwa zehn bis 20 Prozent teurer sind solche Verpackungen", rechnet Thorn vor.

Im Lager der Firma liegen primär Wellpappen-Verpackungen, die oft als Transportverpackungen zum Einsatz kommen. Die Umpack-Dienstleistung von PackMann wird etwa von Automobilzulieferern, von Maschinenbauern aber auch von der Lebensmittelindustrie und Drogerien genutzt. Von 150 Bauhaus-Filialen beliefert man ein Drittel, größter Kunde ist Henkel-Teroson in Heidelberg.

Mit etwa 45 Festangestellten und etwa 100 Aushilfskräften, welche die Schwankungen im Geschäft und Nachfragespitzen ausgleichen, wird an langen Arbeitstischen in Eppelheim die Ware ausgepackt, sortiert, neu eingepackt und mit Folie verschweißt. Die Größen und Formate der Verpackungen sind dabei so vielfältig wie die Produkte der Kunden. Von kleinen Kartons für Mobiltelefone bis zu Transportverpackungen in der Größe einer Telefonzelle reicht die Spannweite der Verpackungen. Im Lager ruhen Wellpappenkartons auf etwa 5500 Paletten im Wert von 1,4 Millionen Euro. "Das einzige Standardmaß, das wir kennen ist die Europalette mit 120 auf 80 Zentimeter", sagt Westermann. Überwiegend Frauen – etwa 80 Prozent der Beschäftigten – leisten bei PackMann diese Umpackarbeiten.