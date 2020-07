Von Barbara Klauß

Rhein-Neckar. In der Diskussion um die Maskenpflicht im Einzelhandel fordern die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und der Handelsverband Nordbaden, beim Einkaufen statt auf eine starre Maskenpflicht auf die Eigenverantwortung von Kunden und Verkäufern zu setzen. Das würde insbesondere den Fachhandel stärken, erklärte Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, gestern laut Mitteilung.

Am Montag hatten die 16 Gesundheitsminister der Länder vereinbart, dass im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus die Maskenpflicht auch im Einzelhandel vorerst weiter gelten soll. Zur Begründung hieß es, es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie sei vorbei. "Überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet sein kann, sind Masken ein wichtiges und aus heutiger Sicht auch weiter unverzichtbares Mittel", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Es sei nachvollziehbar, dass beim Betreten von Geschäften weiterhin Masken getragen werden müssten, so IHK-Präsident Schnabel. "In Beratungsgesprächen indes sollten Kunden und Verkäufer sich darauf verständigen können, auf Masken zu verzichten, wenn sie den Abstand zuverlässig gewährleisten können", fügte er hinzu. Ein solcher erster Schritt würde aus seiner Sicht beratungsintensive Kundengespräche erleichtern und damit den Fachhandel stärken. "Die von uns vorgeschlagene Regelung setzt auf die Eigenverantwortung von Kunden, Verkäufern und Unternehmen und steigert damit die Akzeptanz."

Auch der Handelsverband Nordbaden hält eine Lockerung der Maskenpflicht für vertretbar, wie der Mannheimer Vizepräsident des Verbands, Hendrik Hoffmann, gestern laut Mitteilung sagte. "Wir brauchen eine Lösung, die auf mehr Eigenverantwortung setzt, weil die Maskenpflicht auch vielfach Unachtsamkeit auslöst. " Repräsentative Umfragen des ECC Köln belegen seiner Aussage zufolge, dass jeder zweite Befragte öfter einkaufen gehen würde, wenn die Maskenpflicht entfiele. Mit Maske sei der Handel auf die Kunden angewiesen, die gezielt etwas suchten. "Was uns aber völlig fehlt, sind die Kunden, die einfach aus Lust am Shoppen und Stöbern, am An- und Ausprobieren in unsere Läden kommen", fügte Geschäftsführer Swen Rubel hinzu. Aus Sicht der Verbands "sollte eine Lösung angestrebt werden, die überall dort, wo die Einhaltung der Sicherheitsabstände garantiert werden kann, einen Verzicht auf die Maske ermöglicht", so Hoffmann.