Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger, auf IT spezialisierte Unternehmensberatung cbs will im laufenden Jahr trotz der Corona-Krise erstmals mehr als 100 Millionen Euro Umsatz machen. Das sagte Gründer und Geschäftsführer Harald Sulovsky gegenüber der RNZ. 2019 waren es 92 Millionen. Auch an den 2017 aufgestellten langfristigen Zielen des Unternehmens halte man uneingeschränkt fest. Danach will cbs Jahr für Jahr organisch um mindestens 15 Prozent wachsen und so 2025 auf 250 Millionen Euro Umsatz kommen. Dabei sei man – im Gegensatz zu manchem Konkurrenten – "sehr profitabel", wie Sulovsky betonte. Er räumte aber ein, dass die Lage aufgrund des weltweiten Konjunktureinbruchs derzeit sehr volatil sei. Es komme immer mal wieder vor, dass Kunden geplante IT-Projekte aufschöben oder sogar stoppten.

Die cbs ist ein vor 25 Jahren gegründetes Unternehmen, das unter anderem SAP-Technologieberatungen für große Industriekonzerne übernimmt, also die SAP-Software auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abstimmt sowie verschiedene Standards und Schnittstellen entwickelt. Spezialisiert sei man zudem auf die sogenannte Daten-Migration, erklärte Sulovsky. Diese komme zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn Unternehmen ihre eingesetzte Software verändern, also etwa die neue SAP-Software S/4 Hana einführen wollen. Hier sehe man einen sehr großen Markt, so der Geschäftsführer, in dem es nur wenige Anbieter gebe. Neben SAP selbst sei das zum Beispiel die börsennotierte Heidelberger SNP, die seit kurzem im Index S-Dax gelistet ist.

Dabei ist cbs seit 2005 rechtlich nicht mehr eigenständig, sondern gehört zur Materna-Gruppe mit Firmensitz in Dortmund. Die Heidelberger sind inzwischen weltweit vertreten und kommen auf fast 20 Standorte mit über 700 Mitarbeitern. Etwa 300 sind in der Zentrale in Heidelberg beschäftigt, die seit Kurzem im noch jungen Stadtteil Bahnstadt zu finden ist.

Weil es in Heidelberg – vor allem wegen der räumlichen Nähe zur Walldorfer SAP – nicht immer einfach sei, genügend Mitarbeiter zu finden, habe man schon früh die weiteren Standorte aufgebaut, sagte Sulovsky. Und noch einen Bezug zur SAP gibt es: cbs ist Sponsor des Fußball-Landesligisten FC Mühlhausen, der Club, für den einst Christian Klein kickte – heute bekanntermaßen Chef von Europas größtem Softwarekonzern.