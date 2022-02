Von Matthias Kros

Walldorf/Ludwigshafen. Die Angst vor einem Krieg in der Ukraine wächst. Auch bei großen Arbeitgebern der Region, die sich um ihre Mitarbeiter vor Ort sorgen. "Wir verfolgen die Situation im Land sehr aufmerksam. Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden steht dabei an erster Stelle", sagte eine Sprecherin des Chemiekonzerns BASF am Montag in Ludwigshafen. Deshalb hätten die deutschen Mitarbeitenden mit ihren Familien das Land bereits verlassen. "Alle lokalen Mitarbeitenden sind angehalten, soweit möglich von zu Hause aus zu arbeiten und auf Dienstreisen zu verzichten", so die Sprecherin weiter.

In der Ukraine ist die BASF nach eigenen Angaben bereits seit 1992 über die BASF T.O.V. Limited Liability Company und seit 2018 auch über die Nunhems Ukraine Limited Liability Company aktiv.

Derzeit seien insgesamt rund 240 Mitarbeitende für den Chemiekonzern in der Ukraine tätig, so die Sprecherin. Die BASF bediene ihre Kunden in der Ukraine dabei in fast allen Industriebereichen. Die wichtigsten Abnehmerbranchen seien Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit und Pflege, Katalysatoren, Lacke, Dispersionen und Pigmente, Veredlungschemikalien, Veredlungsmaterialien und Petrochemikalien.

Das Hauptbüro der BASF in der Ukraine befinde sich in Kiew, zusätzlich gebe es ein Regionalbüro in Lviv (im Westen der Ukraine). Produktionsstätten haben die BASF in der Ukraine dagegen keine.

Vor Ort präsent ist außerdem der Walldorfer Softwarekonzern SAP, und zwar mit einem Büro in Kiew: "SAP verfolgt die Entwicklungen in und um die Ukraine aufmerksam und hofft auf eine rasche Deeskalation der Spannungen und auf einen konstruktiven Dialog zwischen allen Parteien", sagte ein Sprecher am Montag in Walldorf. "Wir sind zuversichtlich, dass eine diplomatische Lösung gefunden werden kann und stehen ständig in engem Kontakt mit unseren Mitarbeitern in der Region." Derzeit gehe die Arbeit in dem Büro in Kiew noch weitgehend normal voran. Beschäftigt sei vor Ort eine "zweistellige Zahl an Mitarbeitern".

Die Furcht vor einer militärischen Eskalation des Ukraine-Konflikts hat am Montag auch den deutschen Aktienmarkt stark belastet. Der Aktienindex Dax schloss 2,02 Prozent tiefer, nachdem er am Vormittag mit 14.844 Zählern deutlich unter die Marke von 15.000 Punkte gerutscht war.