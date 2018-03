Mannheim. (hab) TBS Transportbeton im Mannheimer Handelshafen ist gegenwärtig der einzige Hersteller in der Region für so genannten R-Beton. Das ist Beton, der aus "recyclierten" Betonresten, aus Zement und Wasser hergestellt wird - plus der ein oder anderen Chemikalie sowie Flugasche aus dem benachbarten Großkraftwerk Mannheim. Das Familienunternehmen, das 1977 von einer Schifferfamilie gegründet wurde, war seit 2009 an einem Pilotprojekt zum R-Beton des Bundesumweltministeriums beteiligt.

Gegenwärtig läuft ein weiter gehendes Projekt, an dem auch Heidelberg Cement seit knapp zwei Jahren federführend mitarbeitet. "Technisch ist die Herstellung von R-Beton mit den notwendigen Spezifikationen keine Schwierigkeit. Das Problem liegt eher auf der Angebotsseite", meint dazu Raymund Böeing, Teamleiter Produktentwicklung und Anwendung Beton bei Heidelberg Cement. "Man muss in Deutschland um dieses Recycling-Material kämpfen", bedauert Böeing. "Wenn die notwendigen Mengen da wären, würden wir das auch produzieren". Es gebe nur fünf bis sechs Firmen in Deutschland, die Abbruchbeton in Mühlen zu den gewünschten Körnungen verarbeiten können. Eine dieser Firmen ist Scherer + Kohl aus Ludwigshafen. Von dort bezieht TBS sein Recycling Material für die Herstellung von R-Beton.

Generell steckt die Kreislaufwirtschaft für Baumaterialien in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Um ein brauchbares Recyclingmaterial zu gewinnen, muss bei Abbrucharbeiten eine bessere Trennung der Materialien erfolgen. Ein Recycling von Beton würde auch zu einer Entlastung der Deponien führen. Dort machen laut Florian Knappe vom Heidelberger ifeu-Institut Bestandteile aus Abbrucharbeiten drei Viertel der angelieferten Masse aus. Die Knappheit der Abbruchmaterialien, die für R-Beton-Herstellung genutzt werden können, könnte sich in den kommenden Jahren entschärfen, meint Joachim Gilles, Juniorchef, Betoningenieur und Baustoffprüfer bei TBS. Denn immer mehr Betonbauten erreichen ihre Haltbarkeitsgrenze und müssen ersetzt werden.

100.000 Tonnen Beton produziert man bei TBS jährlich. Obwohl ein zusätzlicher Arbeitsschritt mit dem Zerbrechen und Mahlen des Betons sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung anfällt, soll R-Beton nicht teurer sein als herkömmlicher Beton, so Gilles.

Jede menschliche Ansiedlung sind Rohstoffminen, die man "ausbeuten" kann. Sobald diese Stoffe nicht mehr benötigt werden, werden sie zu Abfall. In einem Land wie Deutschland, das als relativ Rohstoffarm bezeichnet werden kann, können solche Stoffe, die mit Hilfe von Recyclingverfahren zurück gewonnen werden, zu einer spürbaren Entlastung des Primärstoffverbrauchs einen wichtigen Beitrag leisten.

Bei Alt- und Buntmetallen, bei Papier und Kunststoffen gilt Deutschland als Vorreiter. Bei den einfachen mineralischen Baustoffen, vor allem Beton, gelang dies bislang nur sehr schleppend. Jährlich müssen in Deutschland 50 Millionen Tonnen Bauschutt entsorgt werden und nur ein Teil davon gelangt in den Tief- und Straßenbau. Der Rest landet ungenutzt auf Deponien, von denen immer kleinere Flächen zur Verfügung gestellt werden bei einem wachsenden Bauschuttaufkommen. Zu Letzterem tragen die Sanierungsbedürftigkeit von in die Jahre gekommenen Gebäuden genauso bei wie die Maxime "der Innennutzung vor Außennutzung" bei Neubebauungen. Damit werden unversiegelte Flächen am Stadtrand geschont, im Innern der Orte müssen aber oft Altgebäude dafür abgerissen werden. Der Nachhaltigkeitsgedanke würde nahe legen, dass man den Bauschutt versucht in neues Baumaterial umzuwandeln.