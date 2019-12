Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG mit Sitz in Mannheim sucht, identifiziert, entwickelt und veräußert Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt seit vielen Jahren in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Aktuell fördert die Deutsche Rohstoff AG aus 44 Horizontalbohrungen, die sie selbst betreibt. Zudem ist die Gesellschaft an weiteren 40 Bohrungen mit Minderheitsanteilen beteiligt. Mitte dieses Jahres hat der Konzern mit elf neuen Horizontalbohrungen in Colorado begonnen und dabei gut 45 Millionen Euro investiert. Umsätze und Ergebnis (Ebitda) waren in den ersten neun Monaten deutlich rückläufig, was laut Finanzvorstand Jan Philipp Weitz mit erheblichen Investitionskosten und niedrigen Preisen bei Gas und Kondensaten zu tun hat. Die neuen Bohrungen sollen noch in diesem Jahr Öl und Gas produzieren.

Im kommenden Jahr werden voraussichtlich weitere Bohrungen in Produktion gehen. Für 2020 erwartet die Deutsche Rohstoff AG aufgrund der bestehenden und jüngst vorgenommenen Bohrungen einen deutlichen Anstieg beim Umsatz auf 75 bis 85 Millionen Euro und beim Ebitda auf 55 bis 65 Millionen Euro.

Aktuell platziert die Deutsche Rohstoff ihre dritte Unternehmensanleihe am Markt mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro und 5,25 Prozent Zinsen, die halbjährlich gezahlt werden. Die Zinsen werden für fünf Jahre garantiert. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 4. Dezember 2019. Die Mindesteinlage liegt bei 1000 Euro. Mit den Erlösen soll der Ausbau des US-Öl- und Gasgeschäfts vorangetrieben werden. Dort sieht das Unternehmen Wachstums- und auch Akquisitionsmöglichkeiten. Primär soll der Emissionserlös für den Erwerb sowie die Erschließung neuer Flächen genutzt werden, um dort neue Bohrungen niederzubringen. Das geförderte Gas wird von der Deutschen Rohstoff AG direkt vor Ort verkauft und in ein Pipeline-Netz eingespeist.