Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Heidelberg. Der gewaltsamen Sturm von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington sorgt auch die deutsche Wirtschaft. "Die verstörenden Bilder der letzten Nacht tun weh, aber glücklicherweise ist der Spuk bald vorbei und Licht am Horizont zu sehen”, sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Anton Börner, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Mit negativen Auswirkungen auf Investitionsvorhaben rechne er aber nicht und mit dem anstehenden Amtswechsel im Weißen Haus sei auch die Hoffnung auf ein wieder verlässlicheres und besseres Miteinander verbunden. Die USA sind seit Jahren der wichtigste Abnehmer von Waren aus Deutschland: 2019 wurden Güter im Wert von fast 120 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten ausgeführt.

Kritik gab es auch von anderen Verbänden: Der "Business Roundtable", dem die Vorstandschefs von großen US-Konzernen angehören, teilte mit, das Chaos in der US-Hauptstadt sei "das Ergebnis von unrechtmäßigen Versuchen, die legitimen Ergebnisse einer demokratischen Wahl zu Fall zu bringen". Darauf bezog sich auch SAP-Chef Christian Klein in einer Twitter-Nachricht: SAP stehe an der Seite der Führer des Business Roundtable, schrieb Klein. "Wir müssen die Gewalt beenden und uns auf eine friedliche Machtübertragung konzentrieren."

Der Chef der US-Handelskammer, Thomas Donohue, forderte laut einer Mitteilung, die "Attacken gegen das Kapitolgebäude unserer Nation und unsere Demokratie müssen jetzt enden". Der Industrieverband National Association of Manufacturers legte Vizepräsident Mike Pence nahe, über eine Amtsenthebung von Trump nachzudenken.

"Die jüngsten Vorgänge in Washington machen sprachlos und schaffen große Verunsicherung bei den Menschen, aber auch bei den Unternehmen", erklärte Annette Green, die beim US-Softwareunternehmen SAS von Heidelberg aus das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet. "Eine stabile Wirtschaft ist auf ein verlässliches politisches System angewiesen – das ist angesichts der ohnehin schon schwierigen Rahmenbedingungen in der Pandemiekrise doppelt wichtig", fügte sie hinzu. Andererseits seien die USA eine der ältesten ununterbrochen bestehenden Demokratien der Welt. "Auch deshalb vertrauen wir als Wirtschaftsunternehmen und im Sinne unserer Mitarbeiter darauf, dass sich die Lage regulieren wird." Dennoch wolle SAS als Unternehmen in den USA ein Zeichen setzen und pausiere dort "sämtliche werblichen Maßnahmen, auch in den Sozialen Netzwerken, bis auf Weiteres", so Green.

Auch bei HeidelbergCement geht man davon aus, dass sich die Lage in den USA nach der Amtsübergabe an Joe Biden wieder beruhigt, wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte. "Wir haben hohes Vertrauen in die demokratischen Institutionen der USA." Unmittelbare Auswirkungen auf das Geschäft fürchtet der Baustoffkonzern nicht.

Ein Sprecher der IHK Rhein-Neckar wollte sich mit dem Hinweis, dass man zu allgemeinpolitischen Fragen generell nicht Stellung nehmen dürfe, nicht weiter äußern. Auch ein Sprecher der BASF äußerte sich auf Anfrage nicht.

Völlig unbeeindruckt von den Geschehnissen zeigte sich bereits am Mittwoch der Dow Jones. Der US-Aktienindex schloss trotz der Attacken auf das Capitol auf ein neues Rekordhoch und legte auch am Donnerstag weiter zu.