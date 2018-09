Lamy-Firmensitz in Heidelberg-Wieblingen. Archivfoto: Alex

Heidelberg. (dbe) Im Streit zwischen Lamy und der IG Metall gibt es Hoffnung auf eine Entspannung. Wie der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Heidelberg, Türker Baloglu, am Donnerstag mitteilte, habe sich der Heidelberger Schreibgerätehersteller zu Gesprächen mit der Gewerkschaft bereit erklärt.

Anfang der Woche hatte die IG Metall Heidelberg die Geschäftsführung zum Dialog aufgefordert, um die Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen. Nun gehe es darum, zeitnah einen Termin zu finden, sagte Baloglu. "Wir sind erst einmal natürlich froh, dass es nun wieder zu direkten Gesprächen kommen soll", sagte Baloglu.

Um den "zeitlichen Druck" aus dem Konflikt zu nehmen, habe der gekündigte Betriebsrat die einstweilige Verfügung auf sofortige Wiedereinstellung vor Gericht zurückgezogen. Am Freitag hätte das Arbeitsgericht Heidelberg in dieser Sache eine Entscheidung bekannt gegeben.

Die Verhandlungen in den vergangenen Tagen zwischen den Anwälten des Betriebsrats und von Lamy hätten bisher keine Einigung hervorgebracht, sagte Baloglu. Nächste Woche sollen die Verhandlungen nun fortgeführt werden. Am 19. November wird das Gericht in dem Kündigungsschutzverfahren eine Entscheidung fällen.

In einem ersten Eilverfahren vergangene Woche hatte Arbeitsrichter Daniel Obst die beiden Parteien auf eine gütliche Einigung gedrängt. Das Gericht hatte angedeutet, dass die Hürden für eine fristlose Kündigung sehr hoch seien. Im Fall des Betriebsrats, der seit über 24 Jahren bei Lamy gearbeitet hat, sei der Kündigungsgrund zudem nicht ganz klar.

Vergangene Woche hatte Lamy angekündigt, die Zusammenarbeit mit der IG Metall zu beenden. Als Grund nannte Lamy "die über Monate geführte aggressive Kampagne" der IG Metall gegen das Unternehmen.

Die Entscheidung sei der Geschäftsführung schwergefallen, sei jedoch "alternativlos". Die IG Metall Heidelberg hatte Unverständnis für die Entscheidung gezeigt und vor den negativen Folgen für die Mitarbeiter gewarnt.