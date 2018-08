Von Daniel Bernock

Heidelberg. Im Streit zwischen der Gewerkschaft IG Metall und der Firma Lamy melden sich die Mitarbeiter zu Wort. In einem offenen Brief an den Chef der Heidelberger IG Metall, Mirko Geiger, fordern die Mitarbeiter diesen auf, "die aggressive und unfaire Kampagne gegen unsere Firma sofort zu stoppen." Der Brief, der von 126 Mitarbeitern unterschrieben ist, liegt der RNZ vor.

Nach Angaben der Mitarbeiterin, die sich am Freitag an diese Zeitung wandte, seien wegen der Urlaubszeit derzeit lediglich 150 der rund 380 Mitarbeiter in der Firma. Die Unterschriften seien an nur einem Tag gesammelt worden. "Wir verstehen nicht, warum Sie so aggressiv gegen die neue Geschäftsführung vorgehen", heißt es in dem Schreiben der Beschäftigten an Geiger weiter. Die neue Geschäftsführung sei für die Mitarbeiter da. "Vor allem auch Herr Utsch, der jeden Tag für die Menschen in der Fertigung da ist", schreiben die Mitarbeiter.

Der adressierte Mirko Geiger war am gestrigen Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Sein IG-Metall-Kollege Türker Baloglu sagte am Freitag gegenüber der RNZ, dass dies nicht der erste Brief mit Unterschriften von Lamy-Beschäftigten sei, der sich gegen die IG Metall richte. Schon vor einigen Woche, als die IG Metall die Betriebsratswahl angefochten hat, habe es einen solchen Brief gegeben. Damals hätten Beschäftigte bei der Gewerkschaft angerufen und sich entschuldigt, dass sie den Brief unterschrieben haben - sie wollten nicht unter Beobachtung der Firma stehen, wenn sie nicht unterschreiben. Baloglu forderte Lamy-Geschäftsführer Utsch auf, diese "miesen Tricks" zu unterlassen und keinen Druck auf die Mitarbeiter auszuüben. Zudem stellte er klar: Die IG Metall stelle sich nicht gegen die Mitarbeiter oder die Firma.

Die Gewerkschaft hatte Ende Juli angekündigt, die Betriebsratswahl bei dem Schreibgerätehersteller juristisch anfechten zu wollen. Laut IG Metall sei es zu "gravierenden Verstößen" beim Ablauf und bei der Durchführung der Wahl gekommen. Am 25. September wird die Heidelberger Kammer des Mannheimer Arbeitsgerichts darüber entscheiden, ob die Wahl wiederholt werden muss.

Zudem treffen sich IG Metall und Lamy bereits nächsten Freitag (24. August) vor Gericht. Dabei geht es um eine "Kündigungsschutzklage", die die Gewerkschaft eingereicht hat, sowie ein Eilverfahren auf Weiterbeschäftigung. In dem Fall geht es um den früheren Betriebsratsvorsitzenden. Anfang August wurde diesem laut IG Metall außerordentlich von Lamy gekündigt.

Laut Geiger von der IG Metall sei die Kündigung aus "fadenscheinigen Gründen" ausgesprochen worden, wie er jüngst gegenüber der RNZ betonte. Das Unternehmen setze auf eine "Eskalation" im Konflikt um die Betriebsratswahl, Geschäftsführer Utsch trete die "jahrelange, respektvolle Zusammenarbeit" zwischen Lamy und IG Metall "mit Füßen." Lamy widersprach der Aussage Geigers und gab an, die Kündigung sei aus "wichtigem Grund" erfolgt, nähere Angaben machte das Unternehmen nicht.