Von Claudia Horn

Berlin. Wo lässt sich Verpackungsmüll im Alltag reduzieren? Ein Überblick:

> Lebensmittel einkaufen: Unverpackt-Läden gibt es in immer mehr Städten, sie kommen ganz ohne Verpackung aus. Verbraucher können sich eigene Gefäße und Gläser zum Abfüllen von Nudeln, Müsli oder Milch mitbringen. Doch auch ohne solche Läden lässt sich viel Verpackungsmüll sparen: Obst und Gemüse lieber lose kaufen und in mitgebrachte Netze stecken, Brot lieber beim Bäcker kaufen, Joghurt und Milch besser in Gläsern und Flaschen als in Plastikbechern. Viele Käse- und Wursttheken akzeptieren zudem mitgebrachte Behälter. Bei Getränken empfehlen sich Mehrwegflaschen, bei Wasser tun es oft das Leitungswasser und ein Sprudler. Einkäufe sollten am besten in mitgebrachten Taschen oder Stoffbeuteln verstaut werden.

> Körperhygiene und Reinigungsmittel: Eine gute Alternative zu Duschgeltuben und Shampooflaschen sind lose Seifen, selbstgemachte Flüssigshampoos oder Haarseifen. Doch nicht alle mögen das, daher sind auch hier Nachfüllpackungen eine Alternative, diese gibt es auch für Handseife, Waschmittel und Spülmittel. Generell gilt: Lieber große Verpackungen kaufen als viele kleine Flaschen. Viele spezielle Reinigungsprodukte sind nicht nur mit viel Plastikmüll verbunden, sondern auch umweltschädlich – und überflüssig. Hausmittel wie Essigessenz, Zitronensäure und Soda eignen sich zum Entkalken und Putzen, auch Natronpulver und Kernseife sind vielseitig einsetzbar. Für die Geschirrspülmaschine ist Pulver in Pappschachteln besser als Tabs.

> Haushalt und Kleidung: Auch ringsherum im Haushalt lässt sich Plastik reduzieren. Tücher aus Baumwolle oder Bienenwachs ersetzen Plastik- oder Alufolie, Trinkflaschen und Vorratsdosen aus Edelstahl oder Glas halten so gut wie solche aus Plastik. Auch Schneidebretter aus Holz sind umweltfreundlicher und sorgen zudem für eine natürliche Desinfektion. Auch viele Utensilien wie Rührlöffel und Salatbesteck gibt es aus Holz oder Edelstahl. Als Mülltüten eignen sich auch gefaltete alte Zeitungen. Auch Kleidung kann viel Mikroplastik enthalten, das beim Waschen in die Umwelt gelangt. Naturfasern wie Baumwolle, Wolle, Seide, Leinen und Hanf eignen sich besser, auch halbsynthetische Fasern wie Viskose und Tencel sind geeignet.