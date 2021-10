Von Matthias Kros

Heidelberg. Der digitale Versicherer Getsafe mit Hauptsitz in Heidelberg hat von der Finanzaufsicht BaFin die Zulassung für eine eigene Schaden- und Unfallversicherung erhalten. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Bisher agiert Getsafe als sogenannter Assekuradeur: Entwickelt und vertrieben werden zwar eigene Policen, das Risiko trägt aber ein anderer Versicherer. Das 2017 gegründete Unternehmen hat bereits 250.000 Kunden und ist in Deutschland sowie in Großbritannien aktiv. Über die von Getsafe entwickelte Versicherungs-App können die Nutzer mit wenigen Klicks und in Echtzeit Schäden melden, Versicherungen abschließen oder Fragen klären.

Mit der jetzt erhaltenen Lizenz soll die weitere europäische Expansion vereinfacht werden, Produkte und Innovationen sollen schneller auf den Markt kommen. "Die Lizenz gibt uns die nötige Freiheit, unkonventionelle Wege zu gehen und Innovationen schneller zu verwirklichen als zuvor”, erklärt Getsafe-Mitgründer und CEO Christian Wiens: "Langfristig wollen wir unseren Kunden einen ganzheitlichen Versicherungsschutz aus einer Hand bieten. Nun legen wir erst richtig los.”

Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Frieg fügt hinzu: "Getsafe hat sich zum Ziel gesetzt, Versicherung nicht nur ein bisschen digitaler, sondern vor allem besser zu machen. Die Lizenz als Sachversicherer ebnet dafür den Weg.” Das Heidelberger Unternehmen bezeichnet sich schon heute als Marktführer in der wichtigen Zielgruppe der Versicherungserstkäufer, also aller, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Versicherung abschließen.

Erste Produkte des eigenen Sachversicherers, der in die Getsafe-Gruppe integriert ist, werden eine Haftpflicht-, eine Hausrat- sowie eine Hundehaftpflichtversicherung sein, teilte das Unternehmen weiter mit. Dazu arbeite man mit Swiss Re als Rückversicherer zusammen. Den größten Nutzen für die Kunden erhoffe man sich durch neue Ansätze in der Produktentwicklung und der Schadensregulierung, sagt Muhyddin Suleiman, der den Sachversicherer als Vorstandsvorsitzender leitet. "Künftig werden wir die Bearbeitungsdauer von Schäden deutlich verkürzen und mehr Services per App bieten". Am Ende könnten aber auch niedrigere Preise stehen. Daneben werde Getsafe weiterhin als Assekuradeur tätig sein, betont das Unternehmen.

Die Heidelberger hatten den Antrag für die Versicherungslizenz bereits im vergangenen Jahr gestellt. Anfang des Jahres monierte die BaFin allerdings, dass junge Versicherer beim Start oft zu wenig Geld einplanten und dadurch Probleme bekommen könnten. Von künftigen Neugründungen forderte sie daher, ihre Risiken angemessener einzuschätzen und über deutlich mehr Eigenmittel zu verfügen als zuvor verlangt. Getsafe sei nun der erste Sachversicherer in Deutschland, der unter diesen strengeren Anforderungen starte, betont Wiens. "Umso mehr freuen wir uns, dass die Finanzaufsicht die aufsichtsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens geprüft und die Genehmigung erteilt hat", sagt der Mitgründer.

Rückenwind gab dem Unternehmen, dass es vor wenigen Wochen die Erweiterung der aktuellen Finanzierungsrunde um 55 Millionen auf nun 80 Millionen Euro bekannt geben konnte. Mit dieser Summe zählt Getsafe nach eigenen Angaben zu den größten Insurtechs in Europa. In den kommenden zwei bis vier Jahren liebäugelt Wiens mit einem Börsengang.

Zu den neuen Investoren gehörten einige der größten Unternehmerfamilien aus Deutschland und der Schweiz sowie bekannte Tech-Finanzierer wie Earlybird und Abacon Capital. Einem Bericht des Nachrichtenportals "Finance FWD" zufolge gehören auch die Brüder Thomas und Andreas Strüngmann dazu, die zu den reichsten Deutschen gezählt werden. Sie sind die Gründer des Pharmaunternehmens Hexal, das sie für viele Milliarden an Novartis verkauften. Bekannt sind die beiden auch durch ihr erfolgreiches Investment in die Mainzer Biotechnologiefirma Biontech, die einen Corona-Impfstoff entwickelt hat.