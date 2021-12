Christof Hettich ist Vorsitzender des Vorstands der SRH Holding in Heidelberg. Foto: SRH

Von Matthias Kros

Heidelberg. Prof. Christof Hettich ist Chef des gemeinnützigen Stiftungsunternehmens SRH in Heidelberg. Der Betreiber von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter, viele davon in Krankenhäusern.

Ab März 2022 wird es in Deutschland eine Impfpflicht für Pflegekräfte geben. Was halten Sie das als einer der größten Klinikbetreiber davon?

Ich persönlich glaube nicht, dass eine Impfpflicht nur für eine Teilgruppe der Bevölkerung am Ende eine gesellschaftliche Akzeptanz finden wird. Zumal es sich ausgerechnet um die Berufsgruppe handelt, die in der Pandemie schon lange überbeansprucht ist und in der wir einen Mangel haben. Letztlich geht es hier um Solidarität. Da darf sich der andere Teil der Gesellschaft nicht wegducken.

Also sind Sie für eine allgemeine Impfpflicht?

Darauf läuft es letztlich hinaus. Unsere politischen Entscheidungsträger werden separierte Impfpflichten einfach nicht durchhalten können. Man wird sonst immer Arbeitnehmer haben, die sagen, dann lasse ich mich nicht impfen und arbeite eben in meinem Job nicht weiter.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn aus Ihren Krankenhäusern? Wird es wegen der Impfpflicht künftig noch schwieriger, Personal zu gewinnen oder droht sogar eine Kündigungswelle?

Ich weiß nicht, was da genau auf uns zukommt. Wir kriegen natürlich mit, dass Leute ankündigen, bei einer Impfpflicht zu gehen, aber du weißt nicht, ob sie es im März wirklich tun. Sicher werden wir hier noch Überraschungen erleben.

Wie hoch ist denn die Impfquote innerhalb der SRH-Belegschaft?

Unternehmensweit liegen wir bei über 80 Prozent. Da wir bundesweit tätig sind, sind die regionalen Unterschiede natürlich groß. Es gibt Einrichtungen, in denen wir bereits eine Impfquote von rund 95 Prozent haben, wie etwa im SRH Kurpfalzkrankenhaus hier in Heidelberg.

Haben Sie heute schon Probleme, Pflegepersonal zu finden?

Auch das ist nicht überall gleich. In Thüringen tun wir uns beispielsweise leichter als in dem hart umkämpften Arbeitsmarkt Heidelberg. Aber natürlich sind wir froh um jede Pflegekraft und tun viel dafür, die Menschen bei uns zu halten.

Was zum Beispiel?

Wir führen beim Pflegepersonal regelmäßig Befragungen durch, um zu erfahren, wo aktuelle Probleme liegen. Darauf aufbauend versuchen wir dann, Arbeitsabläufe anders zu gestalten. Die Digitalisierung kann zum Beispiel dabei helfen, dem Pflegepersonal die vorgeschriebene Dokumentation zu erleichtern. Außerdem investieren wir viel in die Ausbildung unserer Führungskräfte und wollen den Mitarbeitern Karrierechancen eröffnen. Im Ausland ist beispielsweise der Akademisierungsgrad unter den Krankenschwestern viel höher.

Gegen eine bessere Bezahlung hätten die Pflegekräfte sicher auch nichts einzuwenden.

So schlecht, wie es teilweise dargestellt wird, verdient man im Pflegebereich nicht. Natürlich könnte es immer noch mehr sein, aber wir müssen es uns auch leisten können. Das ist letztlich eine gesellschaftspolitische Frage. In der Vergangenheit wurde Gesundheit sehr unter Kostenaspekten gesehen.

Wie wär es mit einem Corona-Bonus für die Pflegekräfte?

Ja, den werden wir entlang den Vorgaben des Gesetzgebers auch in diesem Jahr zahlen, wir sind aber noch mitten in der Diskussion, wie das genau aussehen kann.

Die SRH ist in den Bereichen Bildung und Gesundheit unterwegs. Beide trifft Corona stark. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat die Pandemie?

Im Gesundheitsbereich hatten wir natürlich große Einschnitte. Weil wir in den Krankenhäusern Betten vorhalten müssen, wurden zahlreiche Operationen verschoben, viele Menschen sind aus Sorge vor einer Ansteckung gar nicht erst ins Krankenhaus gegangen. Massiv betroffen waren auch unsere Reha-Kliniken, in denen viele Patienten ihre Behandlung nicht antreten konnten.

Und im Bildungsbereich?

Hier zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Auf der einen Seite fielen zahlreiche Fortbildungen aus. Da konnten wir auch unternehmerisch nicht gegenhalten, da die Kurse oft aus staatlichen Töpfen finanziert werden.

Anders lief es im Hochschulbereich. Hier konnten wir angesichts der zahlenden Studierenden natürlich unternehmerisch agieren. Wir haben unser Angebot innerhalb von zwei Wochen auf virtuelle und hybride Formate umgestellt. Und ich meine hier richtige interaktive Formate, bei denen ein Lehrender nicht nur einfach in eine Kamera spricht.

Probleme hatten wir vor allem in Hochschulen mit besonders vielen ausländische Studierenden, wie zum Beispiel in Berlin. Die haben teilweise ja gar kein Visum mehr erhalten. Und dann haben wir natürlich den großen Servicebereich, der in Teilbereichen plötzlich unterbeschäftigt war. Hier mussten wir verstärkt auf Kurzarbeit setzen.

Bleiben die virtuellen Formate an den Hochschulen nach der Pandemie?

Ein Studium besteht ja nur zum Teil aus Lehrveranstaltungen. Dazu gehört auch das gemeinsame Lernen im Team und der Umgang mit anderen Menschen, anderen Kulturen. Das geht virtuell nicht. Aber für einzelne Personenkreise machen Mischformen sicher dauerhaft Sinn, zum Beispiel für junge Eltern, die im heimischen Umfeld studieren wollen.

Die SRH ist während der Pandemie in den schwarzen Zahlen geblieben. Wie ist das gelungen?

Wir sind sicher ganz schön mutig gewesen und haben 2020 sogar mehr investiert als je zuvor. Ein großer Vorteil für uns ist sicher, dass wir als gemeinnützige Stiftung keine Super-Renditen erzielen müssen. Wir schütten ja nichts an Gesellschafter aus und haben auch keine variablen Vergütungen, die sich etwa am Gewinn orientieren. Stattdessen sind wir in der Lage und verpflichtet, unsere Gewinne immer wieder zu reinvestieren.

Können also Stiftungen und private Unternehmen Kliniken besser führen als die öffentliche Hand?

Das würde ich so nicht sagen, es gibt etliche hervorragende Kliniken in staatlichem oder kommunalem Besitz. Aber wir haben fraglos bestimmte Politikzwänge nicht, da will sonst jeder mitreden. Dadurch haben wir mehr Freiräume und kommen bisweilen zu besseren Entscheidungen.

Zuletzt litt die SRH unter Hackern. Haben Sie Vorkehrungen getroffen, dass so etwas nicht wieder passiert?

Sie können sich eigentlich kaum besser schützen als wir. Wir hatten schon vor dem Angriff immer wieder Belastungstests gefahren und Schwachstellen analysiert. Zu 100 Prozent sicher ist aber kein IT-System, zumal es oft ein User ist, der den Hackern die Tür öffnet, etwa durch Phishing-Mails. Zwei Konsequenzen haben wir gezogen: Wir haben unseren Mail-Verkehr in die Cloud verlagert und einen externen Dienstleister beauftragt, regelmäßig besondere Datenbewegungen zu registrieren.

Was hat sie der Angriff eigentlich gekostet?

Lösegeld haben wir jedenfalls keines bezahlt. Aber natürlich haben wir Berater gebraucht und auch in der eigenen Belegschaft ist ein Mehraufwand angefallen. Sicherlich ist ein siebenstelliger Betrag zusammengekommen.