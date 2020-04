Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Corona-Krise hat auch den Wieslocher Finanzdienstleister MLP eingeholt. Infolge der zu erwartenden Auswirkungen der Pandemie auf den weiteren Geschäftsverlauf kassierte das Unternehmen am Montag seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Gegenüber dem Vorjahr erwarte man mittlerweile ein rückläufiges Ergebnis (EBIT), und zwar in einer Bandbreite von 34 bis 42 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte MLP mit einem leichten Anstieg gerechnet. Und auch die aktualisierte Prognose steht unter dem Vorbehalt, "dass sich die Rahmenbedingungen ab dem dritten Quartal wieder verbessern und schrittweise normalisieren".

Dabei seien die ersten drei Monate des Jahres trotz der bereits im März eingetretenen Corona-Auswirkungen solide gewesen, hieß es weiter. Nach den ersten vorläufigen Zahlen habe MLP im ersten Quartal die Gesamterlöse wegen eines gut verlaufenden Neugeschäfts von 177,8 Millionen auf rund 193,7 Millionen Euro gesteigert.

Insbesondere in der zweiten März-Hälfte seien für MLP aber erste Auswirkungen der Corona-Krise spürbar gewesen, vor allem durch erhöhte Risikovorsorge und Marktwertschwankungen, hieß es weiter. Vor diesem Hintergrund werde das EBIT mit rund 10,7 Millionen Euro leicht unter dem Niveau des Vorjahres erwartet (12,5 Millionen Euro). Ab dem zweiten Quartal erwarte MLP zusätzliche Corona-bedingte Belastungen vor allem in der betrieblichen Altersvorsorge, da Unternehmen Entscheidungen für neue Vorsorgekonzepte derzeit nur in sehr wenigen Fällen treffen.