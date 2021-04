Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Heidelberger Softwareunternehmen SNP plant sein Sportsponsoring in Zukunft etwas zurückzufahren. "In Summe ist das zu viel, was wir tun", sagte Finanzchef Heiner Diefenbach am Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Heidelberg. Den Sponsoringvertrag mit einem amerikanischen Golfprofi habe man bereits gekündigt. Zu den übrigen Engagements stehe man zwar, werde aber nach ihrem Auslaufen "überlegen, wie es weitergeht". Der Vertrag mit dem Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim endet bereits zum Ende dieser Saison, die Vereinbarung mit der TSG Hoffenheim zum Ende der nächsten Saison, also 2022. Die Namensrechte an der Heidelberger Großsporthalle "SNP dome" hatte sich das Softwareunternehmen sogar bis 2030 gesichert. Das für ein Unternehmen der Größenordnung von SNP ungewöhnlich hohe Sponsoring geht hauptsächlich auf den inzwischen verstorbenen Gründer Andreas Schneider-Neureither zurück, der ein großer Sportfan war.

Die börsennotierte SNP SE ist ein Anbieter sogenannter Transformationssoftware, die zum Beispiel dann zum Einsatz kommt, wenn in einem Unternehmen der Umstieg auf eine andere Software ansteht oder zwei Unternehmensteile zusammengeführt werden sollen. Das vergangene Jahr lief dabei recht durchwachsen. Zwar ging der Umsatz nur leicht zurück, das Ergebnis brach allerdings regelrecht ein. Grund seien die zahlreichen Neueinstellungen gewesen, erläuterte Unternehmenschef Michael Eberhardt. SNP sei kein "Hire and fire"-Unternehmen und habe die neuen Beschäftigten trotz der unsicheren Corona-Lage an Bord gehalten. Das aber laste nun auf der Bilanz.

Trotzdem wollte sich der Vorstand nicht beklagen: "Für die Wirtschaft war das vergangene Jahr durch COVID-19 außergewöhnlich. Und wir bei SNP haben durch den Tod unseres Gründers und CEOs Andreas Schneider-Neureither einen Schicksalsschlag verkraften müssen. Angesichts dessen sind wir mit den Zahlen für 2020 zufrieden”, sagt Diefenbach. "Deutlich positiver sehen wir hingegen den Ausblick auf die Zukunft. Unsere neue Unternehmensstrategie kommt sowohl bei unseren Kunden als auch bei unseren Partnern sehr gut an”, so der Manager. So erwartet SNP 2021 einen Umsatzanstieg auf 160 Millionen Euro bis 180 Millionen Euro. Die Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern soll von aktuell 0,6 auf 5 bis 8 Prozent steigen.

SNP macht gerade unruhige Zeiten durch. Im Zusammenhang mit dem Tod des Gründers im November 2020 kündigten Ende vergangener Woche gleich drei Mitglieder des Verwaltungsrats ihren Rückzug an. "Es gab aber keine Streitpunkte", versicherte Eberhardt am Mittwoch. Es gebe im Unternehmen eben eine Phase mit Schneider-Neureither und eine ohne ihn und jetzt sei es einfach Zeit für einen Neuanfang gewesen.

Wirbel hatte es in den vergangenen Wochen auch um eine Immobilie in der Nähe von Dallas gegeben, die dem verstorbenen Schneider-Neureither gehört und die er langfristig an SNP vermietet hatte. Bei einer vor kurzem eingeleiteten Überprüfung stellte sich dann aber heraus, dass die Immobilie als Büro von Anfang an gar nicht nutzbar gewesen sei. SNP hatte deshalb millionenschwere Wertberichtigungen in der Bilanz von 2019 vornehmen müssen. Inzwischen habe man sich mit der Erbengemeinschaft von Schneider-Neureither aber geeinigt, den Mietvertrag vorzeitig zu beenden, nur die Konditionen würden noch ausgehandelt, so Diefenbach. Er kündigte deshalb am Mittwoch an, dass möglicherweise Teile der von SNP bereits geleisteten Mietzahlungen an das Unternehmen zurückfließen würden.

Zudem hatte SNP angekündigt, die Angelegenheit "im Hinblick auf Compliance-Themen" überprüfen zu wollen und deshalb sogar die Vorlage der aktuellen Jahresbilanz verschoben. Die Ermittlungen der eingeschalteten Wirtschaftsprüfer hätten aber "nichts Relevantes" ergeben, so Eberhardt.