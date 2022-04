SAP-Gebäude in Walldorf. Foto: Reinhard Lask

Von Barbara Klauß

Walldorf. Mit einer Sensation ist die Betriebsratswahl bei der SAP SE zu Ende gegangen: Erstmals in der 16-jährigen Geschichte des Gremiums hat eine Gewerkschaftsliste die meisten Stimmen erhalten: So wird die IG Metall-Liste "Pro Mitbestimmung" künftig mit neun Personen im 45-köpfigen Betriebsrat des Softwarekonzerns vertreten sein – und damit die stärkste Fraktion bilden. Das geht aus einer Mitteilung des Wahlvorstands aus der Nacht auf Mittwoch hervor.

Auf Platz zwei landet demnach die Liste "Triple E", auf der sich Vertreter anderer Gruppierungen zusammengefunden haben, mit acht Sitzen. Auf Platz drei folgt "Upgrade", unterstützt von der Gewerkschaft Verdi, mit sechs statt bisher vier Sitzen. Damit kommen die beiden DGB-Gewerkschaften, die bisher zusammen acht Sitze hatten, nun auf 15 von 45 Sitzen – und damit genau auf ein Drittel.

"Wir freuen uns über dieses Ergebnis", erklärte Türker Baloglu, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in Heidelberg. "Das bestärkt uns darin, so weiterzumachen wie in den vergangenen 16 Jahren."

2006 hatte die IG Metall drei SAP-Mitarbeiter dabei unterstützt, die Wahl eines Betriebsrats beim Softwarekonzern gegen Widerstände – zum Teil auch in der Belegschaft – durchzusetzen. Manche der Kandidatinnen und Kandidaten ließen sich bei der Abstimmung 2006 vor allem aufstellen, weil sie einen Betriebsrat für überflüssig hielten, oder um ein Gegengewicht zu den Gewerkschaftskandidaten zu bilden. So blieb der Einfluss der Gewerkschaften bis zuletzt recht gering.

Im Vorfeld der diesjährigen Wahl jedoch hatten Beobachter bereits damit gerechnet, dass die gewerkschaftsnahen Listen wachsen könnten. "Erwartungsgemäß haben die gewerkschaftlichen Gruppierungen etwas zugelegt und kommen jetzt auf ein Drittel der Wählerstimmen", erklärte etwa der derzeitige Betriebsratsvorsitzende Klaus Merx am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. "Dies hängt eventuell mit den Diskussionen über die magere Gehaltsrunde 2022 zusammen", fügte er hinzu.

Da es bei SAP keinen Tarifvertrag gibt, legt der Vorstand das Budget für Gehaltserhöhungen fest. 2022 beträgt es 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr, worin die Mittel für Beförderungen bereits enthalten sind. Doch hatten sich viele Beschäftigte Arbeitnehmervertretern zufolge – angesichts einer guten Bilanz und der hohen Inflation – mehr erhofft.

Auf dieses Thema hatten beide Gewerkschaften stark gesetzt, vor allem die IG Metall hatte sich deutlich positioniert. Hier sieht Gewerkschaftssekretär Baloglu nun auch einen Schwerpunkt der Arbeit für die kommende Amtszeit des Betriebsrats: die gleiche Bezahlung für alle bei gleicher Arbeit, die seiner Ansicht nach bisher nicht gegeben ist, bessere Einstiegsgehälter, die Einführung einer tariflichen Regelung bei SAP und eine Erhöhung der Gehälter, mit der die Inflation ausgeglichen werde.

Den Kandidaten von "Pro Mitbestimmung", auch dem Listenführer Eberhard Schick, der zu den Betriebsratsgründern zählt, gehe es nun darum, diese Punkte endlich umsetzen zu können, so Baloglu. "Wir wollen dem Vertrauen der 1691 Kolleginnen und Kollegen, die uns gewählt haben, gerecht werden", sagte er. "Die anderen wollen wir überzeugen."

"Es haben immer mehr Leute verstanden, dass es einen starken Partner im Hintergrund braucht, um Mitarbeiterinteressen zu vertreten", kommentierte Andreas Hahn, der die "Upgrade-"Liste von Verdi anführt, das Wahlergebnis gegenüber dem "Handelsblatt".

Doch wies Nathalie Boulay von der Liste "Wir für Dich", die bisherige stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, darauf hin: das Wahlergebnis bedeute auch, dass zwei Drittel der SAP-Belegschaft nicht gewerkschaftlich vertreten werden wollten. Sie selbst hatte sich 2006 aufstellen lassen, weil sie einen formalen Betriebsrat nicht für nötig hielt, wie sie kürzlich der RNZ erklärte. "Ich glaube, dass man mit Fingerspitzengefühl und einer gesunden Kompromissbereitschaft viel erreichen kann", sagte sie – in Zusammenarbeit mit dem Vorstand statt mit dem Kopf durch die Wand.

Im Gespräch mit der RNZ hatten sowohl sie als auch der derzeitige Betriebsratsvorsitzende Klaus Merx die Hoffnung geäußert, dass es nun ein Ende der Grabenkämpfe im Betriebsrat der SAP SE gebe, dass die Mitglieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit und einer größeren Kompromissbereitschaft fänden. Von Beginn an war das Gremium zersplittert. Es galt – auch – als Sammelbecken für Selbstdarsteller und Menschen, die vor allem auf den eigenen Vorteil bedacht waren.

Aus Sicht des derzeitigen Vorsitzenden Merx bleibt die Vielfalt im Gremium nun mit zwölf gewählten Listen (sechs davon mit nur je einem Sitz) weiterhin sehr groß. "Hoffentlich gelingt es dem neuen Betriebsrat, nicht erneut in eine unbrauchbare Aufteilung zwischen ‚Regierung‘ und ‚Opposition‘ zu verfallen", erklärte Merx. "Dieses Konzept aus der großen Politik hat nämlich bisher immer zu großen Reibungsverlusten geführt und sollte endlich überwunden werden."

Darin sieht er eine der Herausforderungen für den neuen Vorsitzenden. Merx selbst hat sich nach 16 Jahren im Betriebsrat nicht mehr zur Wahl gestellt. So wird die SAP SE auf jeden Fall einen neuen Betriebsratsvorsitzenden oder eine neue Betriebsratsvorsitzende bekommen. Stellvertreterin Boulay sprach sich kürzlich für eine Person im Vorsitz aus, die den Posten nicht übernehme, um eigene Interessen zu vertreten: "Es sollte jemand sein, der das mit Herzblut macht."

Schon im Vorfeld der Wahl hatte Eberhard Schick von "Pro Mitbestimmung" erklärt, dass seiner Ansicht nach die stärkste Liste den Vorsitzenden stellen sollte. Gewerkschaftssekretär Baloglu fügte nun hinzu: "Moralisch liegt der Vorsitz bei uns." Allerdings sei es den Kolleginnen und Kollegen wesentlich wichtiger, eine stabile Koalition zu schmieden, um die eigenen Inhalte umsetzen zu können. Daher werde man in den kommenden Wochen mit allen anderen Listen Gespräche führen. Für Anfang Mai ist die Wahl des oder der neuen Vorsitzenden geplant.

Denkbar wäre etwa, dass "Pro Mitbestimmung" und "Upgrade" gemeinsam mit einer dritten Liste eine Mehrheit bilden. Allerdings kam es zwischen den beiden Gruppierungen zuletzt zu Unstimmigkeiten. Daher könnte es auch zu einem Bündnis ohne die IG Metall kommen.

Die Verschiebung bei den Stimmenverhältnissen hängt offenbar auch mit Skandalen zusammen, die zwei Betriebsratsmitglieder in den vergangenen Monaten ausgelöst hatten und die zu Gerichtsprozessen, Rücktritten und Kündigungen führten. Die Liste "Für dich stark", über die zwei der Beteiligten ins Gremium eingezogen waren, hatte bei der Wahl vor vier Jahren noch elf der damals 43 Sitze geholt und war damit stärkste Kraft geworden. Die neu aufgestellte Liste "Stark.22" kommt nun noch auf fünf Sitze. Auch ein Koalitionspartner der Liste musste starke Einbußen hinnehmen.

Bei dieser Wahl hatten rund 43 Prozent der gut 21 600 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2018 waren es 46 Prozent gewesen. Mit dieser Beteiligung zeigte sich die Vorsitzende des Wahlvorstandes, Nathalie Boulay, angesichts der besonderen Umstände in der Corona-Pandemie sehr zufrieden.

Ähnlich äußerte sich der Personalchef bei SAP in Deutschland, Cawa Younosi: "Sehr freuen wir uns, dass annähernd die Wahlbeteiligung von 2018 erreicht werden konnte", erklärte er auf RNZ-Anfrage. "Ich freue mich auf weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium zum Wohle unserer Kolleginnen und Kollegen sowie der SAP."

Update: Mittwoch, 6. April 2022, 20.30 Uhr