Künstlerische Darstellung des Vorbeiflugs von „BepiColombo“ am Merkur am 1. Oktober 2021: Mit der Merkur-Sonde hätte ursprünglich auch ein Roboter aus Schwetzingen im All sein sollen. Foto: dpa/ESA/ATG Medialab

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Erst war es der Mond, dann der Mars und schließlich sollte der Nanokhod-Landeroboter auf dem Merkur landen. Doch dann bekam die Europäische Weltraumagentur (ESA) kalte Füße angesichts der extremen Temperaturen zwischen minus 170 und plus 180 Grad Celsius auf dem sonnennächsten Planeten. Und finanziell klamm ist man bei nationalen und internationalen Raumfahrtunternehmen angesichts der horrenden Summen, die bei solchen Missionen im Raum stehen, eigentlich immer.

Ute von Hoerner mit dem Nanokhod.Foto: Lenhardt

Die Mission Bepi Colombo zum Merkur befindet sich mittlerweile im Anflug auf den Planeten. Und mit an Bord hätte der kleine Schwetzinger Nanokhod sein sollen. Doch das Projekt mit einem Merkur-Lander wurde abgeblasen, Ziel ist es jetzt, nur noch einen Satelliten um den Sonnenplaneten zu platzieren. Was zur Folge hat, dass in den Räumen der Schwetzinger Weltraumfirma von Hoerner und Sulger bis heute der kleine Merkur-Rover, den Hanna von Hoerner als ihr "liebstes Weltraumbaby" bezeichnet, steht. Getestet, geprüft und fast startbereit.

Zwei Elektromotoren treiben die Raupenketten an, mit Hilfe eines beweglichen Behälters, der eine Gewichtsverlagerung gestattet, kann er sich aus kritischen Situationen retten und sogar schräge Ebenen befahren. "Nicht wir sind gescheitert, sondern die ESA hat einen Rückzieher gemacht", sagt Josef Dalcolmo, Mitgeschäftsführer der Schwetzinger Firma. "Eigentlich ist es schade, dass er noch da ist. Er sollte eigentlich auf dem Merkur herumfahren."

Der Nanokhod-Landeroboter der Schwetzinger Weltraumfirma von Hoerner und Sulger: Fast wäre er auf eine Merkur-Mission geflogen. Foto: Hoerner und Sulger

Zwei Ausgaben davon sind noch vorhanden, vier Modelle hatte man ursprünglich gebaut. Mit 250.000 Euro ist er versichert, wert ist er viel mehr. Ausgestattet mit einer Kamera und einem chemischen Analysegerät sollte das kleine Fahrzeug Proben von Merkurstaub nehmen und auf ihre chemische Zusammensetzung hin untersuchen. So wie das die beiden NASA Marslander Curiosity (2012) und Perseverance (2020) auf dem roten Planeten taten.

Doch zum Merkur kann man keine Nutzlast von Hunderten Kilo schicken. Deshalb sollte der Merkur-Rover nicht die Größe eines Kleinwagens haben, sondern nur wenige Kilogramm auf die Waage bringen. "Rund drei Kilo wiegt unser Nanokhod", erklärt Dalcolmo, Minderheitseigner der Firma, die einst im Jahre 1971 von der unvergessenen Hanna von Hoerner und ihrem Geschäftspartner Berthold Sulger gegründet wurde. Das war vor genau 50 Jahren und so begeht die Firma in diesem November unter der Leitung der Maschinenbauingenieurin Ute von Hoerner ihr Firmenjubiläum.

Sie ist die Nichte der Firmengründerin und führt den Betrieb im ursprünglichen Sinn weiter. Ihr Vater, der Bruder der Firmengründerin, hatte die Firma von ihrer "Weltraumtante", wie sie Hanna von Hoerner liebevoll bezeichnet, vererbt bekommen. Sie sollte im Familienbesitz bleiben, keinesfalls verkauft werden. Heute besitzt Ute von Hoerner 76 Prozent der Firmenanteile, die beiden Mitgeschäftsführer Dalcolmo und Hartmut Henkel Minderheitsanteile.

Es war die fachliche Kompetenz aber auch die unkonventionelle und unkomplizierte Art der Physikerin Hanna von Hoerner, die ihr die Türen zu renommierten wissenschaftlichen Instituten und zu Raumfahrtunternehmen wie ESA, NASA, der japanischen Weltraumagentur JAXA und sogar Roskosmos öffnete. Mutig arbeitete die kleine Firma im Bereich der robotischen Satelliten-Weltraumfahrt gegen Großkonzerne.

Zu jener Zeit kamen potenzielle Auftraggeber eher auf Hanna von Hoerner zu. Sie hatte sich einen Namen gemacht. Die Kontakte liefen eher unbürokratisch, auch mit den Russen. Seit dem Tod der "Kometenjägerin Nr. 1" kommt Hoerner und Sulger mehr über Ausschreibungen der Raumfahrtagenturen ins Geschäft, indem sie Bewerbungen für angekündigte Raumfahrtprojekte schreibt. "Die Firma hat sich einen Namen in der Branche gemacht. Wir sind bekannt für unsere innovativen und unkonventionellen Lösungen", sagt Dalcolmo. Hoerner und Sulger arbeitet ausschließlich im zivilen Bereich, der militärische ist tabu. Zusammen gebaut werden die Instrumente in einem Reinraum im Schwetzinger Gewerbegebiet. In den Räumen am Schlossplatz stehen Geräte zur Erzeugung eines Hochvakuums, mit denen die Hardware getestet wird. Gut 25 Mitarbeiter beschäftigt die Firma.

Schon in den frühen 1980er Jahren wollte Hoerner und Sulger mit den Sowjets zum Marsmond Phobos fliegen. Das Projekt aber ging scheiterte. Weltbekannt wurden Hanna von Hoerner und ihre Firma – nicht nur in Fachkreisen – allerdings, als bei der Giotto Mission 1986 eine unbemannte Raumsonde der ESA durch den Schweif des Kometen Halley flog und die Welt darüber staunte, dass ein Komet nur ein schmutziger Schneeball ist. Damals wurde auf eindrucksvolle Weise der Satz bewiesen: "Das Schönste am Kometen ist der Schweif."

Mit an Bord der ESA-Sonde war der Dust-Analyzer der Schwetzinger Firma, von der Kometenjägerin gerne als "kosmischer Staubsauger" betitelt. Auch beim Flug der NASA zum Kometen Wild2 und im Orbit um den Kometen Churyumov-Gerasiemenko mit der Rosetta-Mission der ESA war das vH&S-Logo damit – bei Rosetta sogar im Landegerät.

Aber nicht von Anfang an hatte sich das Unternehmen der Raumfahrt gewidmet. Begonnen hatte die Physikerin von Hoerner mit Alarmanlagen und sogar mit Fernsehreparaturen. Medizintechnik für Fresenius entwickelte die Firma bis in die 1980er Jahre hinein. Dann kamen die Russen mit ersten Aufträgen für Weltraummissionen. "Die Zusammenarbeit mit den Russen war anfangs nicht einfach, hat mir meine Tante erzählt", so Ute von Hoerner. Es sei viel Misstrauen vorhanden gewesen, viele Unternehmen hätten Angst gehabt einzusteigen. Doch: "Tante Hanna war da nicht so ängstlich. Sie suchte mutig die Zusammenarbeit."