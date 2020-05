Schönau. (RNZ/rl) 90 Arbeitsplätze will die Odenwald-Chemie GmbH bis Ende 2022 abbauen. Diese und weitere Maßnahmen seien notwendig, um den Bestand des Unternehmens zu sichern. Darüber informierte das Unternehmen am gestrigen Dienstag auf einer Betriebsversammlung die Mitarbeiter. Das Unternehmen befinde sich in einer dramatischen Lage, hieß es. Automobilkrise, Brexit-Herausforderungen und Corona-Krise hätten die Unternehmensgruppe schwer getroffen.

Hintergrund Die Odenwald-Chemie GmbH mit Sitz in Schönau ist ein Familienunternehmen mit mehr als 70-jähriger Tradition als Schaumkunststoff-Verarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Gesellschaft mit 313 Beschäftigten in Deutschland einen Umsatz von 41,6 Millionen Euro. Die Odenwald-Gruppe bedient mit ihren Tochtergesellschaften, Beteiligungen und strategischen Partnern ihre Kunden, im Wesentlichen aus der Automobilindustrie, weltweit.

Der Restrukturierungsplan sei in enger Abstimmung mit Kapitalgebern, Betriebsrat und Beratern entstanden. Dabei soll es harte Einschnitte bei den Mitarbeitern in Produktion und Verwaltung sowie Vertrieb geben. Seit November werde die natürliche Fluktuation in der Belegschaft genutzt. Zudem soll es jedoch noch in dieser Woche weitere 32 betriebsbedingte Kündigungen geben. Außerdem soll die PE-Schaumstoff-Verarbeitung bis Ende November 2020 vollständig zu einer Tochtergesellschaft nach Tschechien verlagert werden.

Der Betrieb in Deutschland sei wegen des Kostendrucks der Kunden, der hohen Arbeits- und Energiekosten nicht mehr wettbewerbsfähig: "Die Alternative wäre, das gesamte Unternehmen in die Insolvenz gehen zu lassen", sagt der kaufmännische Geschäftsführer Andreas Störmann. Unternehmensleitung und Betriebsrat sehen in der Verlagerung eine realistische Chance, trotz der im Moment noch verschärften Wirtschaftslage aufgrund der Corona-Krise, den heimischen Standort nach den Sanierungsmaßnahmen erfolgreich weiterzuentwickeln.

Bereits 2014 standen die den beiden Standorte der Odenwald-Chemie in Schönau und Neckarsteinach teilweise zur Debatte. Geschäftsleitung und Eigentümer der Firma kündigten damals an, Teile der Produktion in Schönau an den schon bestehenden Standort Kadan in Tschechien zu verlagern. Grund war die "unbefriedigende Ertragslage" des Unternehmens, das seit 1949 Kunststoffteile vor allem für die Automobilindustrie fertigt.