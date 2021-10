Ladenburg. (mk) Der Schweizer Technologiekonzern ABB wird seinen Standort Ladenburg bis spätestens Ende 2022 schließen. Zum 1. Januar 2023 werde die erst im September gegründete Ladenburger Stadtentwicklungsgesellschaft das Gelände übernehmen, teilte die Stadt Ladenburg am gestrigen Montag mit. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Grundsätzlich sind die Schließungspläne für den ABB-Standort in Ladenburg bereits bekannt, unklar waren lediglich der Zeitablauf und die weitere Nutzung des Geländes. Die rund 500 betroffenen Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich Antriebstechnik und dem Forschungszentrum sollen allesamt an die bestehenden Standorte Heidelberg und Mannheim umziehen. Dafür errichtet ABB in Mannheim gerade ein neues, multifunktionales Bürogebäude, das Platz für 1200 Beschäftigte bieten soll.

"Wir begrüßen, dass wir mit der Stadt Ladenburg einen Käufer gefunden haben, der für das Gelände zukunftsträchtige Pläne hat", sagte am Montag eine Unternehmenssprecherin in Mannheim. Die ABB habe sich jahrzehntelang sehr wohl gefühlt in Ladenburg. "Aber viele der bestehenden Büro- und Laborgebäude auf dem Areal in Ladenburg entsprechen nicht mehr heutigen Anforderungen an moderne, nachhaltige Arbeitsplätze", so die Sprecherin. Moderne Arbeitsplatzkonzepte wären in den Bestandsgebäuden nicht optimal umsetzbar gewesen. Am Ende habe sich ein Neubau in Mannheim als zukunftsfähige und wirtschaftlichste Option erwiesen. "Hier erwartet die ABB-Mitarbeitenden aus Ladenburg ein hochmoderner Neubau als neuer Arbeitsort", so die Sprecherin.

Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz verabschiedet ABB schweren Herzens: "Wir bedauern die Entscheidung der ABB den Standort Ladenburg aufzugeben", sagte er, hob aber auch die Chancen hervor, die Flächen nun zu entwickeln.

Bekannt ist der ABB Standort Ladenburg vor allem durch das hier beheimatete Forschungszentrum, es ist eines von sieben konzernweit. Schwerpunkt in Ladenburg ist die Entwicklung neuer industrieller Lösungen in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung, Robotik und Elektrifizierung, zudem werden Modelle für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine entwickelt. Dabei arbeitet das Zentrum mit 30 Universitäten zusammen.