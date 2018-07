Liegt idyllisch am Neckar: Die Deutschland-Zentrale des Softare-Unternehmens SAS. Von hier aus werden auch die Geschäfte in Österreich und der Schweiz geleitet. Foto: Joe

Von Daniel Bernock

Heidelberg. Am Ende ging es dann doch schneller als gedacht: Noch am 30. Mai eröffnete Patric Märki die jährlich groß zelebrierte Hausveranstaltung, das SAS-Forum in Zürich. Der 45-Jährige, der bei dem US-Softwareunternehmen für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich ist, sprach in seiner Rede auf dem Branchentreffen über künstliche Intelligenz - die nach Überzeugung von Märki bald alles steuern werde. Unklar sei lediglich die Frage: "Was machen wir daraus?"

Patric Märki

Sicher ist: Patric Märki wird diese Frage nicht als Deutschland-Chef von SAS beantworten. Das Unternehmen, das seine Landeszentrale in Heidelberg hat, und der Schweizer gehen nach Informationen der RNZ getrennte Wege. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte am Montag, dass es Ende August einen Wechsel an der Spitze geben wird.

Zu einer möglichen Nachfolge des Schweizers wollte sich das Unternehmen allerdings nicht äußern. Informationen der RNZ, wonach Märki das Unternehmen bereits verlassen hat, wollte SAS ebenfalls nicht näher kommentieren. Der Schweizer sei noch bis Ende August im Haus, hieß es von einem Sprecher lediglich. Auf der Internetseite der Firma sind die Informationen zu Märki nicht mehr abrufbar.

Märki wurde erst Anfang 2017 als neuer Mann in Heidelberg vorgestellt, er folgte auf den langjährigen SAS-Geschäftsführer Wolf Lichtenstein, der das Unternehmen in Richtung einer großen Unternehmensberatung verlassen hatte.

Vor seiner Zeit in Heidelberg hat Märki ab 2012 das Geschäft für SAS in der Schweiz verantwortet. Der 45-jährige Informationstechniker, der auch über einen MBA der Universität St. Gallen verfügt, war zuvor für IBM und CA Technologies tätig.

Im Gespräch mit der RNZ hatte Märki Ende Februar noch gesagt, dass er mit dem Geschäftsjahr 2017 "sehr zufrieden" sei. Der Umsatz im laufenden Jahr sollte nach Märkis Aussage zulegen, auch der Standort Heidelberg sollte wachsen.

SAS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich Datenanalyse - mit ordentlichem Abstand zur Nummer zwei. Das Unternehmen profitiert davon, dass sich immer mehr Firmen mit der Daten-Analyse beschäftigten. Vor allem bei Industriefirmen gibt es eine starke Nachfrage - Stichwort "Industrie 4.0".

In Heidelberg beschäftigt SAS aktuell rund 360 Mitarbeiter, in Deutschland sind es insgesamt rund 500. Weltweit hat der US-Konzern, an dessen Spitze der 75 Jahre alte Firmengründer Jim Goodnight steht, mehr als 14.000 Mitarbeiter.