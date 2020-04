Von Barbara Klauß

Walldorf. Was für eine Woche für Christian Klein. Er wurde zum zweiten Mal Vater. Kurz danach trat er (virtuell) vor die Belegschaft und vor die Weltöffentlichkeit – als alleiniger SAP-Chef. Mit gerade einmal 39 Jahren soll der Mann aus der Region Europas größten Softwarekonzern durch schwierige Zeiten führen.

Die Personalie rief Unmut hervor. Nicht seinetwegen. Sondern weil Co-Chefin Jennifer Morgan (49), die hoch gelobte und gefeierte erste Chefin eines Dax-Konzerns, SAP Knall auf Fall verlassen muss – nach gerade einmal einem halben Jahr an der Spitze. Die offizielle Begründung: In der Corona-Krise brauche es eine eindeutige Führungsverantwortung. Doch, nach allem, was man hört, ist das nicht der einzige Punkt. Es gab wohl verschiedene Vorstellungen: Klein soll für mehr Zentralisierung im Weltkonzern gewesen sein, Morgan wollte die Unternehmenstöchter stärken. Klein setzte sich durch.

Viele haben in den vergangenen Tagen die Frage gestellt, warum die erfahrenere Frau gehen muss und der jüngere Mann bleibt. Eine Antwort liegt mit Sicherheit auch in Walldorf.

Neuer SAP-Chef hat einen bekannten Vater Wenn ein Unternehmen für mehr als 90 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen sorgt und damit eine Kleinstadt reich gemacht hat, dann lässt ein Führungswechsel in dem Konzern natürlich aufhorchen. Denn es stellt sich unweigerlich die Standortfrage. Die Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab stimmt die neue Doppelspitze bei der SAP optimistisch, wie sie der RNZ sagt. "Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit." Ihre Hoffnungen setzt sie dabei vor allem auf Christian Klein, der aus dem nahen Mühlhausen stammt. Und einen Vater hat, der in der Region bislang wesentlich bekannter ist als er selbst. Karl Klein (Foto: Pfeifer), langjähriger Bürgermeister von Mühlhausen, sitzt für die CDU im Landtag. Auch wenn der Politiker am Freitag nicht für eine Stellungnahme erreichbar war: Er dürfte mit Sicherheit etwas dagegen haben, dass die SAP die Region verlässt, was der Aufsichtsratschef des Software-Konzerns, Hasso Plattner, vor sechs Jahren ins Spiel gebracht hatte. Staab kann aber auch auf Luka Mucic bauen. Der waschechte Walldorfer ist Finanzvorstand bei der SAP. "Dank ihm sind manche Wege ins Unternehmen kürzer, fällt es leichter, ins Gespräch zu kommen. Wir haben großes Vertrauen zueinander", sagt Staab. Mucic engagiert sich stark in der Kurpfalz und war zeitweise Vorstandsvorsitzender des Netzwerker-Vereins "Zukunft Metropolregion". Bill McDermott hat Staab dagegen nie persönlich kennengelernt. "Es ist nicht so, dass einer wie er ins Rathaus kommt und sich dann persönlich vorstellt", verrät Staab. "Das läuft eher auf Arbeitsebene." Christian Klein könnte das ändern. Als Bürgermeistersohn kennt er Rathäuser ja schon ganz gut. (alb)

Christian Klein stammt aus der Region, in der der Weltkonzern tief verwurzelt ist. Aufgewachsen ist er in Mühlhausen. Sein Vater Karl Klein war dort viele Jahre Bürgermeister, später saß er für die CDU im Landtag. Sohn Christian spielte im örtlichen Fußballverein. Noch heute wohnt er mit seiner Familie – seiner Frau, dem drei Jahre alten Sohn und der nun geborenen Tochter – in der Gegend. Er kennt die Region, er kennt SAP von der Pike auf – und er ist hier bestens vernetzt.

1999, noch als Student der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule in Mannheim, fing er bei dem Softwarehersteller an – und legte eine erstaunliche Karriere hin. 2011, mit Anfang 30, ging er als Finanzchef zum Personalplanungsspezialisten Success Factors, den SAP zuvor gekauft hatte, 2016 wurde er dort operativer Geschäftsführer, 2018 in den SAP-Vorstand berufen. Seit Oktober 2019 fungierte er als Co-Chef neben Jennifer Morgan.

Nach ihrem Abgang ist an der Konzernspitze nun wieder mehr Walldorf. Nur noch ein Vorstandsmitglied ist nicht deutsch: die Irin Adaire Fox-Martin. Die einzige verbliebene Frau.

Der SAP-Chef mit dem Wasserstoffauto auf dem Weg nach Davos. Foto: ZG

Persönliche Bindungen und Beziehungen haben beim Softwarekonzern von jeher eine wichtige Rolle gespielt. Und Klein hat auf seinem Weg nach oben mächtige Unterstützer für sich gewinnen können: den ehemaligen Co-Chef Jim Hagemann Snabe, Aufsichtsrat Gerhard Oswald und Finanzvorstand Luka Mucic, der wie Klein aus der Region stammt, in Heidelberg und Mannheim studiert und sein gesamtes Berufsleben bei SAP verbracht hat. Sein Vertrag wurde gerade erst um weitere fünf Jahre bis Ende März 2026 verlängert.

Auch die SAP-Mitbegründer und Großaktionäre Hasso Plattner und Dietmar Hopp halten große Stücke auf Christian Klein: So schrieb Aufsichtsratschef Plattner Anfang der Woche in einer internen Mail: "Christian, das Unternehmen und ich zählen auf Dich. Wir wissen, dass Du uns durch diese turbulenten Zeiten führst." Und Dietmar Hopp, dessen Wort in Walldorf noch immer Gewicht hat, sagte im Dezember im RNZ-Interview: "Für mich ist Christian Klein die beste Wahl, die man treffen konnte. Er hat eine charismatische Ausstrahlung und wird die SAP entscheidend voranbringen, sowohl fachlich als auch bei der Mitarbeiter-Motivation."

Wie Klein als junger Mann Aufsichtsratschef Plattner überzeugte, dazu gibt es eine Anekdote: Als er noch einfacher Controller war, sollte Klein Quartalszahlen vor Plattner präsentieren – und tat das mit einer Power-Point-Präsentation. Das sei für ein digitales Unternehmen nicht mehr akzeptabel, kritisierte Plattner. Also machte sich der junge Betriebswirt an die Arbeit und entwickelte mit Plattners Leuten im Potsdamer Hasso-Plattner-Institut innerhalb von drei Monaten eine digitale Lösung.

Als kompetent wird Klein, der ruhig auftritt, sachlich und überlegt wirkt, von Mitarbeitern beschrieben. Er habe einen offenen und ehrlichen Stil, heißt es. Einen dialogbereiten, kundennahen Gesprächspartner, der für eine "moderne Führungskultur" stehe, sieht die SAP-Anwendergruppe DSAG in ihm.

Klein selbst betrachtet sich als Team-Player. Als er in einem Gespräch mit der FAZ nach dem Schlüssel für seinen Aufstieg gefragt wurde, fiel ihm die Antwort schwer. Mit seinem Vater Karl Klein verbinde ihn sicher der Ehrgeiz, sagte er. Aber sonst? Er mache eben seine Arbeit. Geholfen habe ihm, dass er viele Stationen bei SAP durchlaufen habe, viele Teile des Unternehmens und viele Mitarbeiter kenne. Ob der Aufstieg in den Vorstand das Verhältnis zu den Mitarbeitern verändert habe? Eigentlich nicht, sagte er. Nur manchmal werde er gesiezt.

Today marks the 50th #EarthDay. Even in these challenging times, let’s continue to keep our environment in mind and take actions for our planet. #Technology and #Innovation are key enablers to drive #change for a more #sustainable future for all of us. — Christian Klein (@ChrstnKlein) April 22, 2020

Bodenständig – dieses Wort fällt immer wieder, wenn man über Klein spricht. Die Digitalisierung ist ihm so wichtig, dass er sich Informatik als Pflichtfach an den Schulen wünscht. Außerdem die Umwelt. Am Tag, nachdem er zum alleinigen SAP-Chef ernannt wurde, schrieb er auf Twitter: "Heute ist der 50. #EarthDay. Lassen Sie uns auch in diesen herausfordernden Zeiten unsere Umwelt im Auge behalten und Maßnahmen für unseren Planeten ergreifen." Zum Weltwirtschaftsforum nach Davos fuhr er mit einem Wasserstoffauto. Nachhaltigkeit will er zu einer neuen Säule im Geschäftsmodell ausbauen. Bis 2025 soll SAP klimaneutral werden.

Sich selbst beschreibt der jüngste Dax-Chef auf seinem Twitter-Profil, auf dem er angeblich weitgehend selbst postet, als jemanden, der an junge Talente glaube, als stolzen Vater und Fußballfan. Er ist ein junger Mann von hier, den viele aus der Schule, aus dem Studium oder vom Fußballplatz kennen. Einer von ihnen, mit leicht kurpfälzischem Akzent, der es ganz nach oben geschafft hat.