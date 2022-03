Von Matthias Kros

Moskau/Walldorf. Mikhail Oseyevsky, Präsident des staatlich kontrollierten russischen Telekommunikationsunternehmens Rostelecom, glaubt, dass die IT-Firmen in seinem Land die Produkte des Softwarekonzerns SAP mit staatlicher Unterstützung ersetzen können. Das sagte er bei einem Treffen am Dienstag laut verschiedener internationaler Medien. "Jetzt sind wir uns darüber im Klaren, dass mit Unterstützung der Regierung auch Querschnittsprojekte in der IT gestartet werden und wir die globalen Herausforderungen bewältigen können, beispielsweise die Substitution von SAP", sagte Oseyevsky.

Rostelecom ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Russland mit mehr als 140.000 Mitarbeitern. Es hat offenbar auch eigene Erfahrungen mit SAP-Produkten. Vor etwa fünf Jahren hatte SAP vermeldet, dass Rostelecom zu den eigenen Kunden zähle und die Software SuccessFactors für das Personalmanagement nutze.

Angesichts des Krieges in der Ukraine hatte SAP-Vorstandschef Christian Klein Anfang März angekündigt, das Geschäft in Russland herunterzufahren. "Im Einklang mit den Sanktionen stellen wir unser Geschäft in Russland ein und pausieren außerdem den Verkauf aller Dienstleistungen und Produkte", schrieb er in einem Blog-Eintrag. Bestandskunden, die nicht unter die Sanktionen fielen, würden aber "im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen weiter bedient", hatte ein Sprecher zwei Tage später hinzugefügt. Dabei gehe es etwa um Programm-Updates und technische Unterstützung.

Wegen dieses Supports hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die SAP in der vergangenen Woche angegriffen. Die Unterstützung der Kunden müsse aufhören, er dürfe jetzt keine ,halben’ Entscheidungen geben", schrieb er bei Twitter. "Es gibt nur schwarz und weiß, gut oder böse!" Einige Tage später postete sein Vizepremier sogar ein Video von Verletzten, Toten und russischen Angriffen auf zivile Gebäude: "Do you support this, @SAP?", fragte er Richtung Walldorf.

In einem Interview mit der RNZ hatte Klein Verständnis für Selenskyj gezeigt, gleichzeitig aber seine Strategie verteidigt. Man betreibe mit der eigenen Software zum Beispiel Krankenhäuser, Supermärkte und Unternehmen, die wichtig seien für die Impfstoff-Herstellung und -Verteilung. "Wenn wir das alles runterfahren, stoppt das nicht den Krieg", sagte der CEO. "SAP möchte sich nicht anmaßen, es besser zu wissen als Politiker und Experten". Deshalb habe man diesen Weg eingeschlagen.