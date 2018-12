Walldorf. (kla) SAP-Chef Bill McDermott liebäugelt einem Medienbericht zufolge mit einer Zweitkarriere in der Politik. "Wer weiß, was noch passiert", antwortete er bei einem Interview mit dem Manager-Magazin auf die Frage, was an den Gerüchten dran sei, dass es ihn in die US-Politik ziehe. Der Dienst an der Gesellschaft sei ihm sehr wichtig: "Ich möchte mit meiner Arbeit etwas bewegen." Er messe sich daran, ob er etwas Sinnvolles für die Welt tue.