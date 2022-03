Von Matthias Kros

Walldorf. Der überraschende vorzeitige Abgang von SAPs Finanzchef Luka Mucic sorgt im Unternehmen und an der Börse für Verunsicherung. "Dies ist wirklich eine Überraschung für den Markt – und unserer Meinung nach eine schlechte Nachricht für SAP", fasste DZ-Bank-Analyst Armin Kremser am Montag die Lage zusammen. "Während es bei SAP in den letzten Jahren mehrere Wechsel gab, war sein Name eng mit Solidität, Kontinuität und Zuverlässigkeit verbunden." Auch James Goodman, Analyst von der britischen Investmentbank Barclays, wertet den angekündigten Abschied des Finanzchefs "ziemlich negativ". Anleger könnten nun ihre Bedenken haben, dass sich der Softwarekonzern nicht mehr so stark an seinen mittelfristigen Zielen orientiere, schrieb er in einer am Montag vorgelegten Studie.

Die SAP hatte am späten Freitagabend mitgeteilt, dass Mucic den Softwarekonzern nach 27 Jahren vorzeitig Ende März 2023 verlasse. Darauf habe sich der Aufsichtsrat einvernehmlich mit ihm verständigt. Erst vor zwei Jahren hatte SAP den Vertrag des 1971 geborenen Managers um weitere fünf Jahre bis Ende März 2026 verlängert.

Trotz der zahlreichen Berufsjahre fiel die Anerkennung seiner Leistungen ungewöhnlich knapp aus: "Der Aufsichtsrat dankt Luka Mucic für sein Engagement, seinen Weitblick und die Führung, die er gegeben hat", heißt es in der Mitteilung lediglich. Über die Gründe des Abgangs wird offiziell gar nichts gesagt. SAP hatte zuletzt eigentlich ordentliche Geschäftszahlen vorgelegt, der Aktienkurs schwächelt hingegen seit geraumer Zeit und kann nicht annähernd mit den Zuwächsen anderer Tech-Firmen mithalten. In diesem Zusammenhang könnte es Zweifel an Mucics Finanzmarkt-Kommunikation gegeben haben.

Möglicherweise strebt der Manager aber auch nach mehr: So will das "Handelsblatt" von Insidern erfahren haben, dass der Finanzvorstand eventuell Ambitionen habe, in einem anderen Unternehmen selbst CEO zu werden. Nach dem Abgang von SAP-Vorstandschef Bill McDermott im November 2020 soll er sich demnach selbst Hoffnung auf den Posten gemacht haben. Tatsächlich übernahmen damals Jennifer Morgan und Christian Klein zunächst gemeinsam das Ruder. Heute führt Klein das Unternehmen allein.

Bei SAP und in der Rhein-Neckar-Region ist Mucics Abschied in jedem Fall eine Zäsur. Der 50-Jährige gilt als Identifikationsfigur. "Mit Luka Mucic wird das aktuell dienstälteste Mitglied des SAP-Vorstands das Unternehmen verlassen", sagte Klaus Merx, Vorsitzender des Betriebsrats der SAP SE, am Montag. "Wir schätzen seine solide, offene und klar fokussierte Art, auch wenn die Interessen des Betriebsrats und des Finanzvorstands naturgemäß nicht immer übereinstimmten". Als echter Walldorfer stehe Luka Mucic auch für die Verankerung der SAP im Rhein-Neckar-Raum, so Merx weiter. Mucic hatte bis 2018 den Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) angeführt. Beruhigend ist für Merx, dass Mucic der SAP zunächst noch erhalten bleibt: "Wir begrüßen es, dass er eine einjährige Übergangsfrist ermöglicht, so dass die Nachfolge gut vorbereitet werden kann".

Michael Briest, Analyst bei der Schweizer Großbank UBS glaubt, dass der Softwarekonzern dabei sowohl eine interne als auch eine externe Nachfolge in Erwägung ziehen wird. Die Reaktion von Anlegern sollte aber negativ ausfallen, denn Luka Mucic sei für Investoren ein anziehender Faktor gewesen. Anleger könnten nun befürchten, dass die Mittelfristziele von SAP nochmals umformuliert werden.