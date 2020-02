Von Matthias Kros

Walldorf. Ein Mitarbeiter des Softwarekonzerns SAP hat im vergangenen Jahr im Schnitt 103.000 Euro verdient, 2018 waren es noch 99.000 Euro. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor, den die Walldorfer am Donnerstag veröffentlicht haben. Im Vergleich dazu bekam ein Vorstandsmitglied der SAP das 41-fache, nämlich knapp 4,2 Millionen Euro.

SAP bezahlt damit ihre Mitarbeiter, die durchweg über einen Hochschulabschluss verfügen, vergleichsweise gut. Laut einer Untersuchung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) vom vergangenen Sommer, lag 2018 das Gehalt eines Vorstandsmitglieds über alle Dax-Konzern hinweg im Schnitt 52 Mal über dem eines Beschäftigten. Aktuellere Vergleichszahlen gibt es noch nicht.

Gleichzeitig stellt SAP mit dem inzwischen ausgeschiedenen Bill McDermott aber auch weiterhin den oder zumindest einen der höchstbezahlten Manager in Deutschland. Trotz seines vorzeitigen Abschieds und des Gewinnrückgangs der SAP im vergangenen Jahr strich der US-Amerikaner 2019 noch einmal rund 12,8 Millionen Euro ein. Ein Jahr zuvor hatte er 11,7 Millionen Euro verdient. 2018 hatten nur zwei Dax-Chefs die "magische Grenze" von zehn Millionen Euro Jahresgehalt überschritten – Allianz-Chef Oliver Bäte und der mittlerweile ausgeschiedene Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich. Insgesamt lagen die Vergütungen für die SAP-Vorstandsmannschaft 2019 bei 54,6 Millionen Euro und damit rund 24 Prozent höher als im Vorjahr.

Das Gehaltsplus von McDermott geht vor allem auf die Auszahlung langfristiger Aktienboni zurück. Sein Spitzengehalt hatte immer wieder für Kritik der Aktionäre auf Hauptversammlungen gesorgt. Im Geschäftsbericht heißt es nun, SAP müsse als globales Unternehmen in einer schnelllebigen Branche international konkurrenzfähig im Wettbewerb um Führungskräfte sein.

McDermott war Mitte Oktober überraschend bei SAP ausgeschieden. Eine Abfindung erhielt er nicht, da er von sich aus seinen Posten aufgab. Es werde allerdings über eine Entschädigung für das zwölfmonatige Wettbewerbsverbot verhandelt, ist im Geschäftsbericht festgehalten. SAP-Vorstandsmitglieder dürfen nach ihrem Abschied 12 Monate lang für keinen Wettbewerber tätig sein. McDermott war kurz nach seinem Abschied bei SAP Chef des IT-Dienstleisters Service Now geworden. Der unverzügliche Wechsel war möglich, weil SAP das Unternehmen nicht als Konkurrenten betrachtet. Die Entschädigung für die Karenzzeit beträgt den Regularien der SAP folgend die Hälfte der durchschnittlichen Jahresvergütung. Das Gehalt bei Service Now würde davon abgezogen.

Das Ruder von McDermott haben inzwischen als Co-Chefs Christian Klein sowie Jennifer Morgan übernommen. Die beiden müssen sich derzeit noch mit weniger Geld zufriedengeben, Morgan erhielt knapp 6 Millionen Euro für das vergangene Jahr, Klein rund 5,5 Millionen. Bis zum 10. Oktober waren beide allerdings nur einfache Vorstandsmitglieder. Auf das Jahr hochgerechnet wird für die Vorstandssprecher ein Gehalt von jeweils 8,6 Millionen Euro angegeben.

In diesem Jahr will SAP, größter Softwarekonzern Europas, die Vergütung des Managements etwas umbauen: So sollen in die kurzfristigen Gehaltskomponenten unter anderem nachhaltige Ziele wie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen einfließen. Diese Parameter sollen künftig 20 Prozent der kurzfristigen Vergütung ausmachen.