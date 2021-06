Von Matthias Kros

Walldorf. SAP-Arbeitsdirektorin Sabine Bendiek wird zum ersten Juli dieses Jahres auch das Amt als Chief Operating Officer (COO) übernehmen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Montag in Walldorf. Zuvor hatte das Internetportal "Business Insider" darüber berichtet.

Der COO spielt eine zentrale Rolle in einem Unternehmen. Während der CEO – im Fall SAP ist das Christian Klein – die Geschäfte eines Unternehmens führt, ist der Chief Operating Officer der Macher, der die Ideen umsetzt.

Bendiek, die in Hirschberg-Großsachsen aufgewachsen ist und in Mannheim studiert hat, kam erst Anfang des Jahres zur SAP, vorher war sie Chefin von Microsoft Deutschland. Bislang war lediglich bekannt, dass sie das Amt als COO, das derzeit noch CEO Christian Klein in Personalunion bekleidet, "Mitte 2021" übernehmen soll.

Zwischen den Posten als Arbeitsdirektorin und als COO sieht Bendiek dabei durchaus Synergien: "Die Technologie-Branche ist eine Menschen-Branche", sagte Bendiek "Business Insider". Zwar werde meistens über die Produkte gesprochen, doch wenn man sich die Innovationsgeschwindigkeit ansehe, "dann sind Unternehmen auf Dauer nur erfolgreich, wenn sie die richtigen Menschen haben, die eine beständige Weiterentwicklung antreiben können".

Als Arbeitsdirektorin sehe sie ihre Aufgabe im "Schaffen der richtigen Kultur". Zwar gebe es bei SAP bereits eine gute Kultur, die sehr stark auf das Vertrauen in die Mitarbeiter setze, doch sie wolle "diese Kultur nochmal einen Schritt weiterbringen". Hin zu einer "Kultur des beständigen Weiterlernens".

Beim Thema Diversität und Inklusivität sieht sie SAP dagegen "mit Sicherheit noch nicht da, wo wir sein wollen". Aktuell liegt der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei 28 Prozent. Das Ziel sei es, bis 2030 Geschlechterparität zu schaffen.

"Diversität ist aber nicht ausschließlich die Frage nach Geschlechterverhältnissen", sagte Bendiek. Auch Inklusivität spiele eine wichtige Rolle. Es reiche nicht, zu überlegen, wie man seine Belegschaft diverser aufstellt. Menschen könnten so zwar in das Unternehmen kommen, aber dann feststellen, "dass sie manchmal nicht ernst genommen". Es müsse eine Kultur geschaffen werden, "in der sich wirklich alle Menschen angenommen fühlen".