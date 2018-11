Von Barbara Klauß

Heppenheim/Heidelberg. Christine Preißmann (Foto: zg) ist Ärztin und Psychotherapeutin. Als sie 27 Jahre alt war, wurde bei ihr das Asperger-Syndrom diagnostiziert, eine Variante des Autismus. Heute ist Preißmann 47 Jahre alt und im Großen und Ganzen glücklich. Weshalb das viele autistische Menschen nicht sind, erklärt sie im Gespräch mit der RNZ.

Frau Preißmann, Sie haben ein Buch geschrieben über Glück und Zufriedenheit für Menschen mit Autismus. Was brauchen sie um glücklich zu sein?

Das allerwichtigste sind soziale Kontakte, so wie bei allen Menschen. Das zweitwichtigste ist die Arbeit - und zwar eine Arbeitsstelle, die den eigenen Fähigkeiten entspricht. Leider sind das aber auch die beiden Bereiche, die für autistische Menschen am schwierigsten sind.

Weshalb ist Arbeit so wichtig?

Zum einen, um Bestätigung zu bekommen. Viele autistische Menschen gehen von klein auf ohne Bestätigung durchs Leben. Stattdessen bekommen sie ständig aufgezählt, was sie alles falsch machen und nicht können. Zum anderen gibt Arbeit eine Struktur, die für autistische Menschen besonders wichtig ist. Alles Neue, Unerwartete, Unvorhergesehene macht große Angst. Ein fester Tagesablauf gibt etwas mehr Sicherheit.

Schätzungen zufolge haben nur etwa fünf Prozent der autistischen Menschen einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Ja, fünf bis maximal zehn Prozent. Von den Menschen mit Asperger-Syndrom sind 80 bis 90 Prozent ohne Arbeit.

Hintergrund > Autismus. Autistische Menschen nehmen anders wahr anders als andere Menschen. Man unterscheidet drei Formen von Autismus, die unter dem Begriff "Autismus-Spektrum-Störung" zusammengefasst werden: "frühkindlicher Autismus", "Asperger-Syndrom" und "atypischer Autismus". Obgleich Symptome und Auffälligkeiten Christine Preißmann zufolge sehr unterschiedlich sind, kommen ein [+] Lesen Sie mehr > Autismus. Autistische Menschen nehmen anders wahr anders als andere Menschen. Man unterscheidet drei Formen von Autismus, die unter dem Begriff "Autismus-Spektrum-Störung" zusammengefasst werden: "frühkindlicher Autismus", "Asperger-Syndrom" und "atypischer Autismus". Obgleich Symptome und Auffälligkeiten Christine Preißmann zufolge sehr unterschiedlich sind, kommen ein paar Dinge häufig vor, etwa Beeinträchtigungen im sozialen Miteinander. So fällt es vielen autistischen Menschen schwer, Kontakt oder Beziehungen zu anderen Menschen aufzunehmen. Viele haben Schwierigkeiten, Informationen aus der Mimik oder Gestik ihres Gegenübers abzulesen, sowie in der Kommunikation. Die meisten sind sehr direkt und sagen die Dinge so, wie sie sie meinen. Manche haben ungewöhnliche Spezialinteressen, wie etwa Zugfahrpläne. Autistische Menschen können daher über herausragende Spezialkenntnisse verfügen oder sich lange auf vermeintlich langweilige Aufgaben konzentrieren. Preißmann beschreibt sie als sehr loyal. Ihr zufolge wirken bei Autismus verschiedene Ursachen zusammen: neben einem genetischen Einfluss vermutlich eine schlechtere "Verschaltung" der einzelnen Hirnbereiche sowie der Einfluss von Umweltfaktoren.

[-] Weniger anzeigen

Was bedeutet das für diese Menschen?

Ich kenne viele, die todunglücklich sind, weil sie nichts Passendes finden - oder keinen Arbeitgeber, der sie einstellen will. Viele werden depressiv. Sie haben das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Das haben sie ohnehin - dann aber auch noch im Hinblick auf die Arbeit.

Wenn es so schwierig ist, etwas Passendes zu finden - in welchen Bereichen arbeiten autistische Menschen denn?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber es gibt Menschen mit Asperger-Syndrom, die in einer Werkstatt für geistig Behinderte arbeiten. Und es gibt einige, die Aushilfstätigkeiten machen und etwa Regale im Supermarkt auffüllen. Dabei sind solche Tätigkeiten oft sehr schwierig für uns. Für mich wäre es beispielsweise überhaupt nicht möglich, in einem Supermarkt an der Kasse zu sitzen. Die Reize dort wären viel zu stark.

Was passiert, wenn Sie einer solchen Situation ausgesetzt sind?

Es kommt zu einer Reizüberflutung. Bei mir löst das migräneartige Beschwerden aus. Ich kann mich dann nicht mehr auf den Beinen halten. Einmal habe eine Weihnachtsmesse in Frankfurt besucht. Das war ein Traum von mir, ich bin ein großer Weihnachtsfan. Aber in den riesigen Messehallen - das war einfach viel zu viel für mich. Überall Musik, Geräusche, Gerüche, Farben, Menschen. Auf dem Heimweg war ich so reizüberflutet, dass ich mich im Zug auf den Boden legen musste. In einem solchen Moment ist man sehr angreifbar.

Es gibt die Vorstellung, dass bestimmte Aufgaben gut geeignet seien für Autisten, etwa in der IT Branche.

Solche Bereiche vorzugeben finde ich nicht sinnvoll. Es gibt so viele verschiedene Menschen, die so unterschiedliche Fähigkeiten und Wünsche haben. Wir müssen doch auch autistischen Menschen die Möglichkeit geben, in dem Bereich zu arbeiten, der sie interessiert.

Hintergrund Im Jahr 2013 hat der Walldorfer Softwarekonzern SAP das Programm "Autism at work" gestartet. Das Ziel: Bis zum Jahr 2020 soll ein Prozent der Beschäftigten weltweit Menschen mit Autismus sein. Auf ein Prozent wird der Anteil der Autisten an der Bevölkerung geschätzt. Derzeit werden 147 der weltweit mehr als 90.000 SAP-Mitarbeiter an 25 Standorten in zwölf Ländern über das Programm betreut. In [+] Lesen Sie mehr Im Jahr 2013 hat der Walldorfer Softwarekonzern SAP das Programm "Autism at work" gestartet. Das Ziel: Bis zum Jahr 2020 soll ein Prozent der Beschäftigten weltweit Menschen mit Autismus sein. Auf ein Prozent wird der Anteil der Autisten an der Bevölkerung geschätzt. Derzeit werden 147 der weltweit mehr als 90.000 SAP-Mitarbeiter an 25 Standorten in zwölf Ländern über das Programm betreut. In Walldorf und St. Leon-Rot sind es 36. Sie arbeiten in der Software-Entwicklung, in Service und Support und der IT-Security. Für Interessierte und IT-begeisterte Menschen aus dem Autismus-Spektrum veranstaltet SAP einen Infotag am Montag, 19. November, von 13.30 bis 17.30 Uhr in der Rhein-Neckar Arena in Sinsheim. Zum Abschluss wird die Ärztin Christine Preißmann einen Vortrag halten. Informationen und Anmeldung bis 11. November: https://bit.ly/2yIwrLF

[-] Weniger anzeigen

Sie sind promovierte Ärztin und Psychotherapeutin in einer Klinik in Heppenheim. Das scheint nicht naheliegend bei einem autistischen Menschen.

Im Suchtbereich, in dem ich seit 16 Jahren tätig bin, wollen die Patienten nur kurze Kontakte, keine große Psychotherapie. Diese kurzen, konkreten Hilfen kann ich gut geben. Ich habe eine Zeit lang in der Allgemeinmedizin gearbeitet. Aber alle zehn Minuten ein anderer Patient mit neuem Anliegen - das war zu viel.

Was können Sie besonders gut?

Manche Patienten finden es hilfreich, dass ich ein ruhiger Mensch bin, bei dem die Emotionen nicht so überschießen. Außerdem erkenne ich Details und Fehler deutlich besser als andere. Wenn ich ein Buch schreibe, findet das Korrektorat in der Regel keine Fehler mehr. Ansonsten bin ich zuverlässiger und pünktlicher als andere Menschen. Ich war in den 16 Jahren hier nicht ein Mal zu spät.

Aber wie machen Sie das? Es kann doch immer etwas Unvorhergesehenes geschehen. Gehen Sie so viel früher los?

Ja. Ich versuche das Unvorhergesehene vorherzusehen, damit es mir nicht so viel Angst macht. Wenn ich zum Beispiel mit der Bahn unterwegs bin, habe ich immer einen Plan B, Plan C und Plan D im Kopf. Anders würde es gar nicht gehen. Einmal habe ich tatsächlich alle Anschlüsse verpasst - und war trotzdem pünktlich, weil ich das einkalkuliert hatte und drei Stunden früher losgefahren war.

Abgesehen davon, dass sie mehr planen müssen: Was bereitet Autisten Probleme im Arbeitsalltag?

Die Schwierigkeiten liegen in den Rahmenbedingungen. Autistische Menschen brauchen eine klare Struktur, eindeutige Arbeitsanweisungen und einen festen Ansprechpartner, der vermitteln kann, wenn es zu Missverständnissen kommt.

Wie entstehen Missverständnisse?

Zum Beispiel durch sprachliche Ungenauigkeiten. Ich selbst habe große Schwierigkeiten mit Sprichwörtern. Ich nehme das wörtlich. Bei einer Fortbildung in einem kleinen Ort hat einmal ein Kursleiter gesagt, dass abends die Bürgersteige hochgeklappt würden. Ich habe dann im Hotel nachgefragt, wie lange ich denn spazieren gehen könne. Um solche beschämenden Momente zu vermeiden, habe ich tausende Sprichwörter und Redewendungen auswendig gelernt.

Auch Besprechungen waren für mich immer ein großes Hindernis. Meine Kollegen haben am Anfang nicht verstanden, dass ich sie kritisiert habe, wenn sie zu spät kamen. Dabei war das mein Versuch, mit ihnen Kontakt aufzunehmen.

Damals wussten Ihre Kollegen noch nichts von Ihrer Diagnose? Weshalb?

Ich hatte Angst vor ihrer Reaktion: Halten sie mich dann für unfähig oder meiden sie mich? Ich kenne leider einige Menschen, die in akademischen Berufen gearbeitet haben und plötzlich nur noch Aushilfstätigkeiten machen durften.

Dennoch raten Sie heute Betroffenen zu Offenheit. Warum?

Um ein größeres Verständnis zu erreichen. Als ich meinen Kollegen davon erzählt hatte, wurde vieles besser. Sie können jetzt eher einschätzen, dass ich nicht böse bin und nichts Böses will. Nun können wir gemeinsam Lösungen suchen.

Wie können Lösungen aussehen?

Oft reichen schon kleine Maßnahmen wie eine reizarme Umgebung. Oder dass man die Pause nicht mit den Kollegen in der Kantine verbringen muss. Allerdings ist jeder Mensch anders. Die Rahmenbedingungen müssen individuell angepasst werden. Für den einen sind Kopfhörer, die Geräusche reduzieren, eine gute Hilfe; der andere kann sie nicht ertragen.

Der Softwarekonzern SAP stellt seit 2013 gezielt autistische Menschen ein. Was bedeutet ein solches Programm?

In erster Linie ist es eine Möglichkeit, einige autistische Menschen ins Arbeitsleben zu bringen. Für die Jüngeren bedeutet es etwas mehr Zuversicht. Noch kriegen sie häufig vermittelt: Du bist irgendwann arbeitslos.

Als SAP das Programm vorgestellt hat, gab es viele Vorbehalte. Haben Sie die Skepsis verstanden?

Natürlich. Da erzählt eine Firma aus heiterem Himmel, dass sie hunderte Leute aus dem autistischen Spektrum einstellen will. Ich wusste auch nicht, was daraus werden würde. Was mir gefallen hat: SAP hat signalisiert, dass man autistische Menschen als kompetente Mitarbeiter ansieht; dass sie auch Stärken haben.

Ein Einwand ist der vermeintlich große Aufwand, der betrieben werden muss …

Für jeden einzelnen Menschen, für den man ein besseres Leben erreichen kann, lohnt sich dieser Aufwand. Autistische Menschen haben ohne spezielle Rahmenbedingungen nun einmal keine Chance. Man verliert sie einfach. Dabei haben sie genauso ein Recht auf ein gutes Leben wie andere auch.

Verstehen Sie, dass Arbeitgeber vor dem Aufwand zurückschrecken?

Natürlich verstehe ich das. Andererseits werden Fachkräfte rarer und die Arbeitgeber müssen sich etwas einfallen lassen, um gute Mitarbeiter zu bekommen. Und autistische Menschen können gute Mitarbeiter sein. Wichtig ist das Verständnis, dass wir nicht besser oder schlechter sind als andere, dass wir denselben Wert haben und einfach nur passende Rahmenbedingungen brauchen. Und dass es dann ganz gut funktionieren kann.