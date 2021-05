Von Matthias Kros

Walldorf. Der SAP-Mitgründer Hasso Plattner will seine 2022 auslaufende Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzender um zwei weitere Jahre verlängern. Das kündigte er in einer Videobotschaft bei der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch an. In wirtschaftlich unruhigen Zeiten wie jetzt seien "Kontinuität und Stabilität" sehr wichtig, so der 77-Jährige, der seit 18 Jahren an der Aufsichtsratsspitze steht. Er sei aber zuletzt von vielen Investoren auf seine Nachfolge angesprochen worden und wolle keine "lahme Ente werden", sagte er. Deshalb versprach er am Mittwoch, spätestens sechs Monate vor seiner letzten Hauptversammlung im Jahr 2024 eine Lösung präsentieren und das Amt auf die nächste Generation zu übergeben. "Ich mache das auf meine Weise mit Bedacht, Ruhe und Herzblut".

Zuvor hatten Aktionärsvertreter der SAP Klarheit von Plattner gefordert, was seine Nachfolge angeht. Der Mitgründer habe sich zwar in besonderem Maße um SAP verdient gemacht, aber jetzt sei es an der Zeit, den Aufsichtsratsvorsitz in jüngere Hände zu legen, sagte zum Beispiel Aktionärsvertreter Markus Golinski von der Fondsgesellschaft Union Investment. "Der längst überfällige Wechsel ist so anspruchsvoll und so tiefgreifend, dass an einer langfristigen Nachfolgelösung kein Weg mehr vorbeiführt."

Auch die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka forderte am Dienstag eine Nachfolgeplanung: "Es wird Zeit, den Staffelstab des Aufsichtsratsvorsitzenden zu übergeben. Wir fordern daher eine nachvollziehbare Nachfolgeregelung für Hasso Plattner und eine Verjüngung des Aufsichtsrates", sagte Deka-Vertreter Ingo Speich. Plattner habe über den Aufsichtsrat und die Strategie- und Technologiekomitees einen großen Einfluss. "Wir sehen die Machtkonzentration kritisch und wünschen uns einen unabhängigen Aufsichtsratsvorsitzenden."