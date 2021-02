Von Barbara Klauß

Walldorf. SAP-Chef Christian Klein setzt sich für mehr Vielfalt ein und hält dafür auch Quoten für sinnvoll: "Solche Maßnahmen sind hilfreich, um auch unbewusste Voreingenommenheit zu durchbrechen", sagte Klein dem "Manager Magazin". "Solange es Ungleichgewichte gibt, müssen wir die auch in den Fokus stellen", erklärte er und fügte hinzu: "Nur wenn wir divers sind, treffen wir gute Entscheidungen und entwickeln neue Ideen."

Der Softwarekonzern hat sich bereits selbst eine Frauenquote auferlegt: Bis 2023 soll der Anteil der Frauen im Management auf 30 Prozent steigen. Im vergangenen Jahr legte er Klein zufolge um mehr als 1 Prozent auf 27,5 Prozent zu. Der Anteil der Frauen an der Gesamtbelegschaft beträgt derzeit demnach rund 33 Prozent.

Doch damit hört das Thema Diversity, also Vielfalt, für den SAP-Chef nicht auf. "Wir denken an verschiedene Altersklassen, Regionen, Hintergründe und Kulturen", sagte er. "Generell möchten wir jeden Einzelnen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Konzern fördern." Mit Personalvorständin Sabine Bendiek, die zum 1. Januar dieses Jahres von Microsoft zu SAP wechselte, werde er deshalb einen "People Day" einführen, erklärte Klein. An diesem Aktionstag sollten alle, von der Werkstudentin bis zum Topmanagement, gemeinsam besprechen, wie man es schaffe, mehr Diversität und Inklusion ins Unternehmen zu bringen.

Im vergangenen Jahr allerdings hatte die Besetzung des SAP-Vorstands für Kritik gesorgt: Nach dem Abschied von Co-Chefin Jennifer Morgen im Frühjahr war mit Adaire Fox-Martin nur noch eine Frau im damals fünfköpfigen Vorstand. Die restlichen Mitglieder waren Männer, die aus Deutschland stammen. Mit Sabine Bendiek und der US-Amerikanerin Julia White, die am 1. März Marketingchefin wird, ist der Vorstand wieder weiblicher; und mit dem neuen australischen Vertriebsvorstand Scott Russell, der für Fox-Martin kam, auch internationaler. Allerdings bleiben auch dann im Vorstand Weiße weiterhin unter sich. Auch insgesamt seien "eindeutig zu wenige" People of Colour in der Belegschaft, so Klein. Doch wolle SAP etwa in den USA den Anteil schwarzer und afroamerikanischer Mitarbeiter in den nächsten drei Jahren verdoppeln. "Wir wollen weiter an mehr Diversität arbeiten", erklärte Klein und fügte hinzu: "Die Zufriedenheit der Mitarbeiter in diversen Teams steigt. Gemeinsam sind wir eben stärker."