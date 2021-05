Von Matthias Kros

Walldorf. Das erst vor kurzem verkündete und noch immer umstrittene Joint Venture, in das die SAP ihr Geschäft mit Software für Finanzdienstleistungen auslagern will, hat inzwischen den Namen "Fioneer" erhalten. Das teilte der Softwarekonzern jetzt in einer Presseinformation mit. Nicht darin steht allerdings, dass zu den Eigentümern, neben SAP und dem Finanzinvestor Dediq, auch die Stiftung des Mitgründers und Aufsichtsratschefs Hasso Plattner gehört – als "passiver Co-Investor". Das hatten stattdessen Recherchen von "Handelsblatt" und "Financial Times" ergeben. Sie werfen Fragen über einen möglichen Interessenkonflikt auf.

Auch bei der ersten Mitteilung über das geplante Joint Venture Mitte April hatten weder SAP noch Dediq das Engagement der Stiftung offengelegt. Ingo Speich, Leiter des Bereichs Corporate Governance bei der Fondsgesellschaft Deka findet das nicht gut: Prinzipiell habe er zwar nichts gegen die Transaktion einzuwenden, sagte er dem "Handelsblatt". Dennoch sehe man es "kritisch, dass SAP die Beteiligung von Herrn Plattner nicht gleich offengelegt hat." Transparenz müsse in diesem Fall oberstes Gebot sein, "schließlich gibt es für Herrn Plattner als Aufsichtsratschef ganz offensichtlich Interessenkonflikte."

"Eine Mitteilungspflicht besteht an dieser Stelle nicht, denn die Hasso Plattner Stiftung wird nicht von Hasso Plattner kontrolliert, das heißt sie ist von ihm unabhängig", wies ein SAP-Sprecher am Freitag auf RNZ-Anfrage die Kritik zurück. "Hasso Plattner war und ist in die Partnerschaft mit Dediq nicht eingebunden". Tatsächlich operiert die 2015 gegründete gemeinnützige Stiftung, die sich etwa in den Bereichen Kultur und Bildung engagiert, von Plattner unabhängig. Stiftungsvorstand und Stiftungsrat werden laut Eintrag auf der Webseite allerdings von ihm "beraten". Die genaue Höhe der Stiftungsbeteiligung an Fioneer blieb am Freitag offen.

An Plattner hatte es schon im Vorfeld der SAP-Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch Kritik gegeben. Mehrere Investoren hatten im vorgeworfen, zu lange an seinem Posten als Aufsichtsratschef festzuhalten und keine Nachfolgelösung parat zu haben. Plattner war bei der Hauptversammlung darauf eingegangen und hatte angekündigt im Jahr 2022 nur noch für eine verkürzte Amtszeit von zwei Jahren zu kandidieren.

Die neue Einheit Fioneer soll bekanntlich Anwendungen für die spezifischen Bedürfnisse der Banken- und Versicherungsbranche entwickeln. SAP bringt dabei seine Produkte und Organisationseinheiten in das Joint Venture ein, hält aber nur noch 20 Prozent der Anteile. Die Mehrheit übernimmt der Münchener Finanzinvestor Dediq, der über 500 Millionen Euro investiert. Wegen dieser ungleichen Verteilung sah sich die SAP-Führung gleich nach der Verkündung der Auslagerung dem Verdacht ausgesetzt, man wolle diesen Geschäftsbereich auf elegante Weise loswerden.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden soll SAP Fioneer seine operative Geschäftstätigkeit in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufnehmen. Die Führung übernimmt ein Team, das größtenteils aus SAP-Managern besteht, knapp 1000 Mitarbeiter – größtenteils aus Walldorf – sollen auf freiwilliger Basis in die neue Gesellschaft wechseln. Allerdings erst, wenn die kartellrechtliche Freigabe vorliegt, betonte der SAP-Sprecher. Die Wechselwilligkeit halte sich derzeit aber noch in Grenzen, war am Freitag zu hören. Viele Mitarbeiter, die für eine Anstellung bei Fioneer in Frage kämen, wollten die Sicherheit, die SAP ihnen biete, nicht aufgeben.

Update: Freitag, 14. Mai 2021, 20.39 Uhr

Von Matthias Kros

Walldorf. Der letzte noch amtierende Mitgründer des Software-Konzerns SAP, Hasso Plattner, will spätestens 2024 aus dem Unternehmen ausscheiden. "Ich werde im Jahr 2022 – wenn meine aktuelle verkürzte Wahlperiode ausläuft – noch ein letztes Mal zur Wiederwahl als Aufsichtsratsvorsitzender für zwei weitere Jahre antreten", sagte er am Mittwoch bei der virtuellen Hauptversammlung des Konzerns. Der 77-Jährige leitete wie bereits im Vorjahr das Aktionärstreffen nicht, sondern war lediglich aus seiner Wahlheimat in Kalifornien zugeschaltet.

Einige Aktionärsvertreter hatten sich schon früher einen Generationswechsel an der Aufsichtsratsspitze gewünscht und sich schon im Vorfeld der Hauptversammlung entsprechend zu Wort gemeldet. Plattner ging in seinem Beitrag darauf ein. Er wolle ein sehr persönliches Thema erörtern, auf das er in letzter Zeit immer öfter von Investoren angesprochen werde, sagte er zum Schluss seiner Videobotschaft. Er habe das Unternehmen vor knapp 50 Jahren mit einer Handvoll Kollegen aus dem Nichts gegründet und als Vorstand und Aufsichtsrat über viele Jahre zu dem heutigen Weltunternehmen geformt, erinnerte er seine Kritiker. Nun sei er als letzter der Gründer noch im Amt und sehe es als seine Aufgabe an, SAP in der aktuell kritischen Phase die Neuausrichtung zu begleiten. Es gehe ihm darum, Stabilität zu gewährleisten und Unruhen durch weitere Führungswechsel zu vermeiden. "Daher strebe ich zwei weitere Jahre im Aufsichtsrat an."

Dabei wolle er aber keine "lahme Ente werden", betonte er. Deshalb versprach Plattner am Mittwoch, spätestens sechs Monate vor seiner letzten Hauptversammlung im Jahr 2024 eine Nachfolgelösung zu präsentieren und das Amt an die nächste Generation zu übergeben. "Ich mache das auf meine Weise mit Bedacht, Ruhe und Herzblut".

Plattner hatte ursprünglich 2022 ausscheiden wollen. Der 77-Jährige steht seit 18 Jahren an der Aufsichtsratsspitze und gilt nach wie vor als richtungsweisender Mann bei Europas größtem Softwarehersteller – zuletzt hatte es aber wegen der zahlreichen Wechsel in der Führungsmannschaft Kritik gegeben.

Die Hauptversammlung wurde am Mittwoch wie schon im vergangenen Jahr von Aufsichtsrätin Friederike Rotsch geleitet. Sie stellte sich dabei deutlich hinter Plattner und seinen Wunsch nach einer weiteren Amtszeit. Dadurch seien "Stabilität und Kontinuität" gewährleistet. Plattner sei aus dem Konzern nicht wegzudenken, sagte sie auf kritische Nachfragen vor allem von Vertretern großer Fonds. "Ohne ihn gebe es SAP in der jetzigen Form sicherlich nicht". Die Klärung seiner Nachfolge sei eine Aufgabe für den gesamten Aufsichtsrat, sagte Rotsch. "Wir sind uns sehr bewusst darüber, dass das ein großer Schritt für das Unternehmen ist. Schließlich scheidet der letzte Mitgründer aus".

Die Führungsriege der SAP musste sich am Mittwoch durch einen wahren Berg an Fragen kämpfen. Den Rekord hielt ein einzelner Aktionär, der 85 Fragen an Aufsichtsrat und Vorstand eingereicht hatte. Bestimmendes Thema war der im Herbst 2020 vollzogene Strategieschwenk von Vorstandschef Christian Klein, zugunsten weiterer Investitionen in die Cloud, auf Marge zu verzichten. "Die Ankündigung im Oktober verunsicherte einige Investoren, und die SAP-Aktie verlor über 20 Prozent. Ich weiß, das war schmerzhaft", räumte Plattner ein. "Aber glauben Sie mir: Als größter Einzelaktionär der SAP habe auch ich das zu spüren bekommen." Dennoch stehe er voll und ganz hinter den Entscheidungen des Vorstands.

Auch Klein verteidigte den Schritt: Den Fokus noch stärker auf die Cloud-Dienste zu richten und dafür viel Geld zu investieren, sei richtig und im Sinne der Kunden gewesen, trotz der Auswirkungen auf die Bilanz und den Aktienkurs, sagte Klein. "Wir können den Erfolg unserer Kunden und unser Wachstumspotenzial nicht opfern, um kurzfristig unsere Marge zu optimieren", betonte er. "Das würde langfristig das Vertrauen in die SAP zerstören."

Auch das Thema Vorstandsvergütung bestimmte die Aktionärsbeiträge bei der Hauptversammlung. Im vergangenen Jahr hatten mehrer ausscheidende Vorstände Abfindungen in Millionenhöhe erhalten. Zudem hatte der Aufsichtsrat dem Vorstand wegen seines Einsatzes in der Corona-Pandemie eine Sondervergütung gewährt. Plattner verteidigt den Bonus: Aus seiner Sicht habe der Vorstand das Unternehmen gut durch die Krise geführt und dabei weder Kurzarbeit noch staatliche Hilfen benötigt. "Daher haben wir beschlossen, die herausragenden Leistungen mit einer Zusatzvergütung zu honorieren."

Update: Mittwoch, 12. Mai 2021, 16.14 Uhr

Walldorf. (dpa) SAP-Aufsichtsratschef und -Mitgründer Hasso Plattner will mit einer weiteren Amtszeit im Kontrollgremium noch länger die Strippen im Unternehmen ziehen. Plattner sagte anlässlich der virtuellen Hauptversammlung in Walldorf am Mittwoch, er werde im Jahr 2022, wenn seine aktuelle verkürzte Wahlperiode auslaufe, ein letztes Mal zur Wiederwahl für zwei Jahre antreten. SAP sei gegenwärtig in einer sehr wichtigen und kritischen Phase, sagte der 77-Jährige, der die Hauptversammlung von Kalifornien aus verfolgte, weil er infolge der Corona-Pandemie nicht reisen konnte.

Plattner hatte SAP 1972 mit anderen zusammen gegründet - darunter auch Dietmar Hopp. Der Aufsichtsratsvorsitzende sagte, über die Nachfolge solle zu gegebener Zeit informiert werden. Plattner betonte zugleich, jetzt sei Stabilität besonders wichtig.

SAP-Vorstandschef Christian Klein verteidigte bei der virtuellen Versammlung den teuren Strategieschwenk des Softwarekonzerns vor den Aktionären noch einmal. Den Fokus noch stärker auf sogenannte Cloud-Dienste zu richten und dafür viel Geld zu investieren, sei richtig und im Sinne der Kunden gewesen, trotz der Auswirkungen auf die Bilanz und den Aktienkurs, sagte Klein bei der Online-Hauptversammlung. "Wir können den Erfolg unserer Kunden und unser Wachstumspotenzial nicht opfern, um kurzfristig unsere Marge zu optimieren", betonte er. "Das würde langfristig das Vertrauen in die SAP zerstören."

Die SAP-Aktie war im vergangenen Herbst regelrecht abgestürzt, nachdem der Konzern seine ursprünglich ausgegebenen Ziele zusammengestrichen hatte. Er wisse, dass das für die Aktionärinnen und Aktionäre nicht leicht gewesen sei, versicherte Klein. Aber eine nachhaltige Wertsteigerung habe absoluten Vorrang.

"2020 war trotz der Corona-Krise ein erfolgreiches Jahr", betonte er. "Und das soll auch für 2021 gelten."

Unter dem Strich hatte SAP im vergangenen Jahr 5,28 Milliarden Euro und damit 57 Prozent mehr als im Jahr davor verdient, obwohl der Konzern mit der Corona-Krise zu kämpfen hatte. Allerdings war der Gewinn im Jahr 2019 durch hohe Summen für einen Stellenabbau belastet worden. Und wegen des Kursrückgangs fielen 2020 nicht mehr so hohe Ausgaben für die aktienbasierte Vergütung der Mitarbeiter an. Die Dividende fällt - Zustimmung der Hauptversammlung vorausgesetzt - mit 1,85 Euro je Aktie um 27 Cent höher aus.

Den Ausblick für 2021 hatte SAP nach einem guten Jahresstart schon im April angehoben.