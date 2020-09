Von Barbara Klauß

Walldorf. Es ist eine ungewöhnliche Personalie: Sabine Bendiek, 54, Chefin von Microsoft in Deutschland, wird neue SAP-Arbeitsdirektorin. Das hat der Betriebsratsvorsitzende und Mitglied des Aufsichtsrats, Ralf Zeiger, am Mittwoch auf RNZ-Anfrage bestätigt. Zuvor hatte die "WirtschaftsWoche" über die Personalie berichtet.

Die Suche nach einem Nachfolger für den ehemaligen Personalvorstand und Arbeitsdirektor Stefan Ries, der SAP überraschend verlassen hatte, war langwierig. Seit Mai war der Posten unbesetzt. Zwischenzeitlich sprang der SAP-Chef Christian Klein kommissarisch ein. Nun aber steht Bendiek vor einem Wechsel nach Walldorf. SAP und Microsoft Deutschland kommentierten die Personalie am Mittwoch zunächst nicht. Wann Bendiek ihren neuen Posten im Vorstand antritt, ist daher bislang unklar.

Mit ihr übernimmt eine Frau die Verantwortung für mehr als 100.000 SAP-Mitarbeiter weltweit, die sich als Mädchen schon für Technik begeistern konnte und später auch Programmiersprachen gelernt hat, die für Dinge wie Diversität und Inklusivität eintritt, die moderne Führungsstile propagiert, für die Künstliche Intelligenz und digitale Transformation wichtige Themen sind. "Ich bin jemand, der eine große Liebe zur Technik hat. Allerdings habe ich auch eine große Leidenschaft dafür, mit Menschen zu arbeiten", sagte sie in einem Podcast, den die Zeitung "Die Welt" am Mittwoch veröffentlicht hat. "Insofern bin ich vielleicht eine Art Hybrid-Modell."

Der Wechsel zu SAP ist nun auch ein Stück weit eine Rückkehr in die Heimat: Bendiek wuchs in Hirschberg-Großsachsen auf, wo sie auch ab und zu noch bei ihrer Familie vorbei schaut, wie sie der RNZ im vergangenen Herbst verriet. Studiert hat sie Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und Managementwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. Seit Januar 2016 ist sie Chefin von Microsoft Deutschland, zuvor war sie beim Speicherhersteller EMC und beim Computerkonzern Dell. Sie sitzt unter anderem im Präsidium des Digitalverbands Bitkom.

Der SAP-Betriebsrat begrüßte die Personalie: "Ich halte das für eine gute Personalentscheidung und freue mich darüber, dass Sabine Bendiek zu SAP kommt", erklärte der Vorsitzende Zeiger. "Ich hoffe, dass dadurch weitere Veränderungen zum Guten in Gang kommen."

Mit Bendiek wird der SAP-Vorstand nun wieder weiblicher. Seit die Ex-Chefin Jennifer Morgan den Konzern nach nur einem halben Jahr an der Spitze im Frühjahr überraschend verlassen hatte, besteht er fast komplett aus deutschen Männern. Einzige Frau ist bislang die Irin Adaire Fox-Martin. Vor Kurzem erst hatte SAP-Chef Christian Klein in der "Süddeutschen Zeitung" angedeutet, dass eine Frau den vakanten Personal-Vorstandsposten übernehmen werde. "Bald sieht SAP gar nicht mehr so schlecht aus in Sachen Geschlechterproporz", hatte er gesagt und angekündigt, dass beim Softwarekonzern bis 2030 die Hälfte der Führungspositionen mit Frauen besetzt sein sollen. "Reine Männerrunden machen auf Dauer nicht erfolgreich", so Klein.

Die neue Arbeitsdirektorin dürfte ihm zustimmen. Diversität ist ein sehr wichtiges Thema für sie, wie sie im "Welt"-Podcast erklärte. Ihr derzeitiges Führungsteam bei Microsoft sei aus sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammengesetzt, sagte sie. "Ich schätze sehr die unterschiedlichen Perspektiven in der Meinungsfindung."

Gerade im für sie so bedeutsamen Bereich, der Technik, ist ihr das besonders wichtig. Dort könne sich Deutschland eine Kluft zwischen den Geschlechtern in Zukunft schlicht nicht mehr leisten. "Wir müssen Mädchen und Frauen dafür begeistern, technikaffin zu sein", sagte Bendiek im Podcast. Sie will auch Rollenvorbild sein. Weil es ihrer Meinung nach für andere Frauen und Mädchen wichtig ist zu sehen: "Es ist zunehmend normal, dass es Frauen in solchen Positionen gibt."

Weibliche Personalvorstände gab es bereits früher bei SAP. Sie blieben jedoch nie lange. 2010 berief der Softwarekonzern mit Angelika Dammann erstmals eine Frau in den Vorstand. Bereits ein Jahr später musste die damals 51-Jährige wieder gehen, nachdem bekannt geworden war, dass sie regelmäßig mit dem Firmenjet von Walldorf nach Hause nach Hamburg geflogen war. Ihr folgte 2012 die Schweizerin Luisa Deplazes Delgado, die ebenfalls nicht einmal ein Jahr blieb – aus persönlichen Gründen, wie es hieß. Später folgte Stefan Ries, der Anfang des Jahres ging, obwohl sein Vertrag noch bis 2024 gelaufen wäre.

Nun also wird Sabine Bendiek Arbeitsdirektorin. Auf die Frage nach den Eigenschaften, die sie so weit gebracht haben, führte sie im Podcast unter anderem "Resilienz" an, also psychische Widerstandskraft. Zudem die Fähigkeit, mit Menschen arbeiten zu können, sowie die Tatsache, dass sie sich selbst nicht zu ernst nehme und sich auch mal in Frage stelle. Und sie spricht über ihre Neugier – auch im Bezug auf neue Aufgaben.

