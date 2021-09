Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Walldorf. Bei SAP dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig nur noch ins Büro kommen, wenn sie gegen Corona geimpft, negativ auf das Virus getestet oder genesen sind: Diese so genannte 3G-Regel gilt künftig an den Standorten des Softwarekonzerns. Das hat Cawa Younosi, Personalchef bei SAP in Deutschland, am Dienstag im Gespräch mit der RNZ erklärt. Ziel sei es, die Mitarbeiter, Kunden und Partner vor dem Risiko einer Infektion und einer weiteren Ausbreitung des Virus zu schützen.

Zudem hat der Softwarekonzern die Rückkehr zum normalen Büro-Alltag angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens erneut aufgeschoben und seine derzeit geltenden Homeofficeregelungen bis Mitte 2022 verlängert. Damit gelte die Bitte, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, mindestens bis Ende Juni, sagte Younosi.

Auch wenn die 3G-Regeln je nach lokalen Gegebenheiten und Vorschriften variieren könnten, wie Arbeitsdirektorin Sabine Bendiek am Dienstag in einer E-Mail an die Mitarbeiter schrieb, gelten sie doch weltweit. Auch für die SAP-Standorte in Deutschland empfiehlt die hiesige Geschäftsführung dringend, diese nur aufzusuchen, wenn die Kollegen geimpft, genesen oder getestet sind. "Entsprechend unserer gelebten Vertrauenskultur setzen wir auf Euer Verantwortungsbewusstsein zum Schutze von uns allen!", hieß es am Dienstag in einer E-Mail der Geschäftsführung von SAP Deutschland an die Beschäftigten.

Kontrolliert werden soll die Einhaltung der 3G-Regel nach Angaben von Personalchef Younosi nicht. "Wir setzen hier genauso auf Vertrauen wie beim Thema Arbeitszeiten", sagte er. Eine Kontrolle würde den Konzern womöglich auch vor Herausforderungen stellen. Arbeitgeber dürfen den Impfstatus ihrer Beschäftigten in der Regel nicht abfragen. Ausnahmen gelten lediglich für Krankenhäuser, Kitas, Schulen und Pflegeheime. Zuletzt hatten Wirtschaftsverbände wie Südwestmetall ein Auskunftsrecht auch für Arbeitgeber aus anderen Branchen gefordert, bislang jedoch ohne Erfolg.

Daran, den Impfstatus der Beschäftigten zu erfahren, habe er ohnehin kein Interesse, erklärte Personalchef Younosi am Dienstag. Wichtig sei vielmehr, sicherzustellen, dass die Kollegen, die ins Büro kommen, nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind. "Und das kann man auch mit einem negativen Test bescheinigen", so Younosi. Dafür stelle das Unternehmen weiterhin kostenlose Tests zur Verfügung, die jeder Mitarbeiter bequem vor Betreten der Gebäude machen könne.

Sorgen, dass SAP Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Impfungen skeptisch gegenüber stehen, mit der Einführung von 3G vor den Kopf stoßen könnte, hat der Personalchef nicht. Zwar könne er das nicht ausschließen, sagte er, doch gehe er nach Gesprächen davon aus, dass viele Kollegen die Regelungen gut heißen. Immerhin werde niemand zur Impfung gezwungen. "Wer sich nicht impfen lassen will, kann Tests machen oder zu Hause arbeiten", erklärte Younosi. Niemand solle ausgeschlossen werden, fügte er hinzu. "Wir wollen aber auch nicht, dass jemand Gefahren ausgesetzt wird, der sich an die Regeln hält."

Auch Arbeitnehmervertreter äußerten sich positiv zu den neuen Vorgaben. "Als Mitglied der Pandemic Task Force unterstütze ich die 3G-Regelung bei SAP, da diese auf Vertrauensbasis erfolgt", erklärte die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Nathalie Boulay. "Durch die Verlängerung des bevorzugten Arbeiten von zu Hause bis Mitte 2022 ist auch gewährleistet, dass keiner sich rechtfertigen muss für den Fall, dass er nicht ins Büro kommt." Gleichzeitig appellierte Boulay an alle Kolleginnen und Kollegen, sich weiterhin an die geltenden Regeln zu halten: Hygiene beachten, Abstand halten und Mundschutz tragen.

In ihrer Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betonte Arbeitsdirektorin Sabine Bendiek im Namen des SAP-Vorstands noch einmal, dass Impfungen der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie seien. Der Konzern hatte sich mit einem eigenen Impfzentrum in Walldorf an der Kampagne beteiligt. Fast 10 000 Kolleginnen und Kollegen hätten sich dort impfen lassen, erklärte Younosi am Dienstag. Das zeige eine sehr hohe Bereitschaft der rund 16 000 Mitarbeiter in Walldorf und St. Leon-Rot.

Ebenso wie die große Zahl der Beschäftigten, die seit mehr als eineinhalb Jahren von zu Hause aus arbeiten. Zuletzt waren Younosi zufolge etwa 90 Prozent der deutschlandweit rund 23 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice. Pro Woche kämen höchstens bis zu 3000 Kolleginnen und Kollegen ins Büro.

Die Aufforderung, in der Corona-Pandemie nach Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, hatte zuletzt bis Ende dieses Jahres gegolten und wurde nun bis Mitte 2022 verlängert. Noch sei ein Ende der Pandemie nicht absehbar, so Younosi. "Die Bitte ,Liebe Kollegen, kommt zurück’, müssen wir leider aufs nächste Jahr verschieben."

Update: Dienstag, 14. September 2021, 21 Uhr